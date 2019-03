Video: Vēstures ekspozīcija Cēsīs, kas izveidota autentiskā čekas īslaicīgās aizturēšanas izolatorā

Pagājušajā gadā Cēsīs tika atklāta vēstures ekspozīcija "Sirdsapziņas ugunskurs", kas vēsta par cēsnieku un kādreizējā Cēsu apriņķa iedzīvotāju nacionālo pretošanos Latvijas okupācijai no 1940. līdz piecdesmito gadu vidum. Ko no šī ekspozīcijas apmeklējuma sagaidīt?

Video sniedz ieskatu ekspozīcijā, kas iekārtota autentiskā apcietinājuma vietā, bijušajā čekas īslaicīgās aizturēšanas izolatorā ar sešām apcietināto kamerām un divām palīgtelpām. Katrā kamerā apmeklētājiem atklājas drosmi un pašaizliedzību apliecinošs pretošanās stāsts. Viens no stāstiem ir par nacionālo partizānu atbalstītājiem, proti, Skrapču ģimeni no Raunas pagasta "Krūklantiem", kas līdzīgi kā tūkstošiem citi viņu laikabiedri, Latvijas laukos vairākus gadus atbalstīja un nenodeva čekai mežabrāļus, kas ar ieročiem rokās cīnījās pret okupantiem.

Foto: Publicitātes attēli

Ekspozīcija "Sirdsapziņas ugunskurs" sniedz iespēju vairot zināšanas Latvijas okupācijas vēsturē un padziļināt izpratni par nacionālās pretošanās dalībnieku motivāciju. Ekspozīcija pieejama latviešu, angļu, krievu, vācu valodās. Tā atrodas Pils ielā 12, Cēsīs un ir atvērta apmeklētājiem no trešdienas līdz piektdienai – no pulksten 11 līdz 19, savukārt sestdienās un svētdienās no pulksten 12 līdz 20.

Co vēl apskatīt Cēsīs, meklē te, savukārt turpinājumā neliels ieskats no tā, ko sagaidīt, ja esi nolēmis doties aplūkot šo ekspozīciju.



Ekspozīcijas "Sirdsapziņas ugunskurs" izveide ir Latvijas Politiski represēto Cēsu biedrības iniciatīva un represēto dāvana Latvijai simtgadē. Tās izveidi atbalstīja LR Kultūras ministrija, LR Iekšlietu ministrija, Valsts Kultūrkapitāla fonds, Valmieras novada fonds, Konrāda Adenauera fonds, Cēsu novada pašvaldība un vēl deviņas novadu pašvaldības, kas mūsdienās atrodas kādreizējā Cēsu apriņķa teritorijā: Amatas, Ērgļu, Jaunpiebalgas, Madonas, Smiltenes, Priekuļu, Pārgaujas, Raunas, Vecpiebalgas, kā arī privātie ziedotāji un sponsori.

Foto: Publicitātes attēli

Ekspozīcijas ideju un saturu izveidoja kuratore Elīna Kalniņa sadarbībā ar vēstures konsultantiem, okupācijas vēstures pētniekiem, vēsturniekiem Inesi Dreimani un Zigmāru Turčinski. Ekspozīcijas mākslinieki – Krista un Reinis Dzudzilo. Video veidojis mākslinieks Rolands Briedis.

