Vienas dienas izbraukums pa Vidzemi: divi ūdenskritumi, divi muzeji un pilsdrupas

Pilsdrupās it labi var iztēloties senās celtnes varenību, īpaši, ņemot vērā, ka citas mājas tuvā un tālā apkaimē tolaik bijušas vien pieticīgas koka būdiņas. Šeit no 13. līdz pat 16. gadsimtam atradusies Rīgas bīskapa rezidence, ko bīskaps Alberts licis celt sena Vidzemes pilskalna galā – pēc vienas no versijām 13. gadsimta sākumā Raunas Tanīsa kalnā pirms tam atradusies Satekles pils, kurā valdīja latgaļu karavadonis Rūsiņš. Alberts savu pili nosaucis par Roneburgu (Rownenborgh), un no šī vārda vēlāk arī izveidojies Raunas nosaukums. Pilsdrupas var ērti izložņāt un apskatīt. Netālu ir arī piemineklis Latvijas brīvības cīnītājiem – tieši šogad aprit 100 gadi kopš Neatkarības kara.

Kad drupas apskatītas, jādodas uz slavenāko Raunas apkaimes dabas objektu – Staburagu. Šis, protams, ir mazāks par īsto Staburagu, kas tagad atrodas Daugavas dzelmē, bet arī te var novērot "raudošās klintis".