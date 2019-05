Vienas dienas maršruts: ko apskatīt Līvānu novadā

Ja vēlies uz vienu dienu izrauties no ierastās vides un aizbraukt uz kādu Latvijas vietu, vērts apsvērt ideju par izbraucienu uz Līvānu novadu. Ko tur apskatīt? Lūk, idejas!

Ekskursiju var sākt ar Latgales mākslas un amatniecības centru, kas ir kā oāze tiem cilvēkiem, kurus interesē mūsdienu mākslas vērtības, amatniecības tradīcijas Latgalē un Līvānu stikla fabrikas darbības vēsture. Lai ar to iepazītos, ir izveidotas divas ekspozīciju zāles: "Līvānu stikla muzejs" un "Amatnieki Latgalē 19.-20. gadsimtā". (Adrese: Domes iela 1, Līvāni; tālrunis: +371 28603333).



Vērts doties arī pārceltuvju meklējumos – šajā pusē meklējamas veselas divas. Pārceltuve "Līvāni – Dignāja", kā arī pārceltuve "Dunava" . "Pārceltuves savieno abus Daugavas krastus un ir vistaisnākais ceļš no Latgales uz Zemgali. Pārceltuve ir ļoti nozīmīgs satiksmes līdzeklis abu upes krastu iedzīvotājiem – gan gājējiem, gan autobraucējiem un riteņbraucējiem. Tā ir iespēja saskarties ar pagātni klātienē, jo šobrīd Latvijā darbojas tikai trīs pārceltuves – Līvānos, Jersikas pagastā un Līgatnē. Daudziem tā ir eksotika. Celtuve veidota no krievu armijas pontoniem, kas ir no tanku pontontilta," Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja Inese Stahovska pastāstīja "Tūrisma Gidam".



Kārumnieki noteikti novērtēs ciemošanos Jersikas čipsu ražotnē, jo interesentiem iespējams iepazīties ar ražošanas procesu, darba vidi un specifiku, kā arī uzzināt to, ar ko šie čipsi atšķiras no pārējiem. Ekskursija, tajā skaitā degustācija, aizņems aptuveni stundu līdz divas no tavas dienas.(Adrese: "Tisa viens", Gumertgrāveri, Jersikas pagasts, Līvānu novads; tālrunis: +371 29228926).

Līvānos iespējams uzmeklēt arī vairākus tematiskos soliņus, kas izkārtojušies Līvānu teritorijā. Kā stāsta Stahovska, katru gadu soliņu skaits palielinās. Piemēram, Deputāta soliņš atrodams pie Līvānu novada pašvaldības ēkas, savukārt Skolas sols uzstādīts skvērā pretī Līvānu 1. vidusskolai. Bet noteikti vērts uzmeklēt arī netālu esošo Brīvdabas viesistabu, kas ir augstākā vieta pilsētā, no kuras paveras skaists skats uz centrālo pilsētas daļu un Dubnas upes līci.



Savukārt mierpilns ekskursijas noslēgums var būt arī pie pirtnieces un mājražotājas Gitas Usānes. Viņa gatavo produktus no ārstniecības augiem, vada radošas darbnīcas, pastāstot un parādot, kā darboties ar augiem, kā arī piedāvā ziedu kūru lauku pirtī. Vai skan vilinoši? (Adrese: "Latiņi", Krivoki, Sutru pagasts, Līvānu novads; tālrunis: +371 29425194)