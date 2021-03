Vieta nakšņošanai netālu no Rīgas: kupolmājā 'Ārpus laika'

Māksliniecisks viesu nams kupolmājā "Ārpus laika", kas atrodas Salaspils novadā, ir saimnieku eksperiments pašiem uzbūvēt kupolmāju no zīmējuma uz rūtiņu lapas līdz izpildījumam gan celtniecībā, gan interjera mēbelēs. Vietā, kur tagad atrodas brīnišķīgs parks ar dīķi, ziedošām puķudobēm visas sezonas garumā un uzcelta kupolmāja, vēl pirms sešiem gadiem bija purvs un necaurejami krūmu un koku džungļi.

Liekto koka konstrukciju ēka un stiklotā, apkurināmā terase, kas var uzņemt līdz pat 200 cilvēkiem, tapa pāris gadu laikā. Kad vēl nebija ēku un tikai notika to celtniecība, "Ārpus laika" parkā uz dīķa saliņas savu "jā" vārdu teica daudzi jaunlaulātie. Tad pēc pāris gadiem tapa ēka ar zāli semināriem un terasi kāzu svinībām un korporatīviem pasākumiem, līdz pirms pusotra gada saimnieki sāka uzņemt nakšņotājus divos dizaina numuros. Viens no tiem ir izveidots, iedvesmojoties no sirreālista Dali, tā arī nosaucot istabu. Tur saimniece Ilze Bērziņa un māksliniece Ilze Krastiņa, kas ir palīdzējusi veidot ēkas interjeru, varēja eksperimentēt krāsās, faktūrās un mēbeļu formās. Šajā istabā ir piekaramā gulta, kā arī klavieres, kas pārvēstas par bāru un sekretāru. Viss numurā esošais tekstils un interjera priekšmeti ir atvesti no saimnieku ceļojuma uz Irānu. Savukārt otra viesu istaba ir ieturēta boho stilā ar apgleznotām sienām un šūpuļtīklu. Ēkas otrā stāva trešā istaba ir piemērota nelielām pusdienām vai mierpilnai grāmatu lasīšanai. Tā kā teju visas viesu nama interjera mēbeles darinājis, restaurējis vai kā citādi roku pielicis saimnieks Jānis, mākslinieces Ilzes Krastiņas ideju realizācijai nav bijis robežu, jo viss, kas iecerēts, ir bijis paveicams.

Foto: Publicitātes foto

Pirms saimnieki nolēma uzcelt savu kupolmāju, viņi paši nebija dzīvojuši apaļā mājā. Līdz ar to, ēku būvējot, bija jāliek lietā iztēle. Sākotnējā doma bija mierpilna ģimenes atpūta ar pirts rituāliem, taču jau ēkas interjera iekārtošanas procesā saimnieki lēma, ka tā būs vieta tikai pieaugušajiem, kļūstot par vienu no pašlaik divām vietām Latvijā, kur individuālai atpūtai bērni būs jāatstāj mājās. Saimniece Ilze Bērziņa uzsver, ka "Ārpus laika" apsolījums klientiem ir miers, būšana "ārpus" ikdienas, divatā. Jo arī vecākiem vajag restartu, laiku sarunām, nekā nedarīšanai un sajūtu, ka ne par ko nav jādomā. Nereti pirmais, ko klienti pasaka, tikko pārkāpjot pār viesu nama slieksni: "Beidzot! Mēs bērnus atstājām mājās!". Un nākamajā dienā viņi jau ir atkal noilgojušies, lai satiktos ar ģimeni un uzlādēti, jauniem spēkiem.

Foto: Publicitātes foto

Tā kā saimnieces kaislība ir māksla un mūzika, "Ārpus laika" nav iedomājams bez koncertiem. "Mums ir bijis liels gods un prieks uzņemt maestro Raimondu Paulu, Vestardu Šimku, Kasparu Zemīti, Rēziju Kalniņu, Daumantu Kalniņu, vokālo grupu "Framest", Raimondu Ozolu, Matīsu Čudaru un citus māksliniekus. Tas emocionālais lādiņš, ko dāvā mākslinieki klausītājiem un tas pozitīvisms, kas staro no auditorijas pēc koncerta, liek atkal domāt par jaunām koncertprogrammām, kurās, cerams, varēsim tikties šovasar," saka Ilze Bērziņa.

Atpūtas kompleksa viens no ļoti būtiskiem idejas elementiem ir sinerģija ar dabu. Visupirms, tas izpaužas ēkas siltinājumā, kas veidots no māla un salmiem, kas ievākti blakus esošos laukos. Un tā ir iespēja viesiem vasarās baudīt maltītes dabā – uz salas un terasē, atpūsties saimnieku izgatavotos šūpuļtīklos turpat mežā, un tapt lutinātiem ar pašu dārzā augušām zemenēm un dārzeņiem. 2021. gadā "Ārpus laika" ir saņēmis arī Zaļo sertifikātu. 2020. gada vasarā tika uzsākta laba tradīcija, pulcējot gongu skaņu cienītājus ap dabas spēcinošiem datumiem, piemēram, saulgriežos. "Mēs izdzīvojam katru gadalaika dienu, kas ir neatkārtojama, jo ir uzsnidzis 50 centimetrus dziļš sniegs, uzziedējusi hortenzija vai rododendrs, bijis neatkārtojams saullēkts vai šodien lietus mūzika ir bijusi īpaši skaļa. To visu ik dienu iemūžinām bildēs "Instagram", lai nodotu sajūtas, kā tas iespējams būt 25 kilometru attālumā no lielpilsētas un tajā pašā laikā 100 procentīgi dabā," saka Ilze Bērziņa.

Foto: Publicitātes foto

"Ārpus laika" ir draudzīga vieta labi audzinātiem suņiem, jo arī pašu mājās mīt trīs mīluļi – haskijs, malamuts un Maskavas sargsuns, kas labprāt dāvās savu mīļumu, ja vien viesi to vēlēsies.

