Vietas Latvijā, kur top pievilcīgas fotogrāfijas

Latvijā pavisam noteikti netrūkst vietu, kur iemūžināt vareni skaistus un interesantus foto, ar kuriem pēc tam dalīties, piemēram, savos sociālajos tīklos. Kuras ir šīs vietas? Gatavojoties starptautiskajai tūrisma izstādei "Balttour 2020", kur būs iespējams arī iepazīties ar Latvijas krāšņo tūrisma piedāvājumu, izstādes eksperti piedāvā iepazīties ar vairākām idejām krāšņām fotogrāfijām.

Vides objekts "Rožu aleja"

Krāšņi rožu dekori uz Bauskas vecpilsētas koka un mūra namiem (titulattēlā) ir iedzīvotāju sarūpēts vides objekts Latvijas simtgades noskaņās. Foto ar vairāku desmitu kvadrātmetru lielumā izšūtajiem rožu dekoriem uz namu fona noteikti priecēs. Skaisto pilsētas rotu var aplūkot Rīgas ielas posmā no Bauskas muzeja līdz Svētā Gara baznīcai.

Pāvilostas moli



Foto: Publicitātes attēli

Dodies skaistā pastaigā un iemūžini mirkli Pāvilostas molā. Kopš to pagarināšanas Pāvilostas moli ir viena no populārākajām vietām, kur nofotografēties. Saullēkti un saulrieti tevi jau gaida!

Ekspozīcija "Padomju gadi"





Foto: Publicitātes attēli

Kafijas dzirnaviņas un iepirkumu tīkliņi, veļas mašīna "Rīga" un pirmo izlaidumu televizori, automašīnas un apģērbi – kā tas izskatījās padomju laikos? To un daudz ko citu var aplūkot un iemūžināt Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeja "Kalna ziedi" pastāvīgajā ekspozīcijā "Padomju gadi", kas veltīta dzīvei Latvijā padomju laikā.

Moku kambaris



Foto: Publicitātes attēli

Fotogrāfijas, kas uzņemtas šajā tūrisma objektā, noteikti pievērsīs tavu sekotāju uzmanību. Viesojoties Kokneses viduslaiku pilsdrupās, vari ne tikai iepazīt to vēsturi un vērot brīnumaino Daugavas ainavu, bet arī apmeklēt viduslaiku moku kambari.

Trapenes lapegļu gatve



Foto: Publicitātes attēli

Kur ir viena no garākajām lapegļu gatvēm Latvijā? Dodies uz Apes novadu un nofotografējies pie kādas no vairāk nekā 630 lapeglēm, kā arī purva bērziem un liepām. Piecus kilometrus garā Trapenes lapegļu gatve no Vidzemes šosejas ved uz Bormaņiem, vijas cauri Trapenes centram līdz pat "Skoliņām".

Stāmerienas pils



Foto: Publicitātes attēli



19. gadsimta 20. gados celtā Stāmerienas pils, ko ieskauj ainavu stila parks, pēc divus gadus ilgiem restaurācijas darbiem atkal ir atvērta apmeklētājiem. Dodies uz Gulbenes novadu un iemūžini atjaunoto pili skaistos fotokadros. Savulaik tur dzīvojis pat pasaulslavenā romāna "Gepards" autors Džuzepe Tomazi di Lampedūza, kas bija precējies ar baronesi Aleksandru fon Volfu. Šobrīd pilī apskatāma multimediāla ekspozīcija par Volfu dzimtu un lielformāta izstāde par pils vēsturi.

Ķeipenes kinostacija



Foto: Publicitātes attēli

Nostājies tuneļa vidū un izveido teju vai sirreālu fotogrāfiju. Ķeipenes kinostacijas tunelis, kas veidots no 24 kinokadriem, ir veltījums pirmajai kinolentei. Kinostacija izveidota Ķeipenes kādreizējās dzelzceļa stacijas telpās, un tajā apskatāma kinomākslas dižgaram Sergejam Eizenšteinam veltīta ekspozīcija.

Uldevena pils



Foto: Publicitātes attēli

Apmeklē Uldevena koka pili Lielvārdē un jūties kā 11.–12. gadsimta iedzīvotājs. Pils rekonstruēta pēc arheoloģisko izrakumu materiāliem no dažādām Latvijas vietām. Varena vieta, ko apskatīt un iemūžināt kādā foto!

Gaiziņkalns



Foto: Publicitātes attēli

Ja vēlies uzņemt fotogrāfiju 311,94 metrus virs jūras līmeņa, tad dodies uz Gaiziņkalnu, no kura paveras brīnišķīgs skats uz Viešūra ezeru. Turklāt tieši Gaiziņkalnā var paredzēt laiku – ja tas tinas miglā vai no tā ceļas miglaina dūmaka, tad ne vēlāk kā trešajā dienā gaidāmi nokrišņi.

Raunas viduslaiku drupas

Foto: Publicitātes attēli

Raunas viduslaiku pilsdrupas ar skatu torni ir vieta, kur sajust vēstures elpu un uzņemt ainaviskus foto visos gadalaikos. Uzkāpjot skatu tornī, var ieraudzīt Raunas ciema centra panorāmu no putna lidojuma. Rudens krāšņums, ziemas baltums, vasaras saulriets – šeit skati vienmēr ir skaisti!

Ozolnieku ezers



Foto: Publicitātes attēli

Uzņem īpašas fotogrāfijas pie Ozolnieku ezera fotorāmja, kas rotāts ar latviskām zīmēm. Ozolnieku ezers ir iecienīta atpūtas un peldēšanas vieta, ap kuru izveidots pastaigu celiņš. Turklāt pastaigu pie ezera vari apvienot ar vēl citu tūrisma objektu apskatīšanu Jelgavas reģionā un tuvākajā apkārtnē.

Nikolaja vārti



Foto: Publicitātes attēli

Daugavpilī vispopulārākā vieta skaistu fotogrāfiju uzņemšanai ir cietoksnis – koka tilts pretī Nikolaja vārtiem. Nikolaja vārti, kas celti no 1824. līdz 1827. gadam neogotikas stilā un nosaukti par godu Krievijas imperatoram Nikolajam I, 2014. gadā atzīti par labāko restaurācijas darbu Latvijā. Dodies uz Daugavpili un apskati tos dzīvē!

"Tūrisma Gids" atgādina, ka no 31. janvāra līdz 2. februārim Ķīpsalā notiks 27. starptautiskā tūrisma izstāde-gadatirgus "Balttour 2020", kur sezonas jaunumus, populārākās ceļošanas iespējas, īpašos piedāvājumus un izdevīgus pirkumus Latvijas apceļošanai un pasaules atklāšanai piedāvās vairāk nekā 860 tūrisma uzņēmumu.