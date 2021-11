Vilces dabas parks, kur doties izzinošā pastaigā un uzspēlēt disku golfu

Aptuveni stundas brauciena attālumā no Rīgas atrodas Vilces dabas parks, kas ir viens no gleznainākajiem parkiem Latvijā. Šeit čalo avotiņi un straujas upītes, trallina putni, un visapkārt valda miers. Tā ir lieliska vieta, kur ne tikai atpūsties un sajust dabu, bet arī to izzināt, izstaigājot kādu no pastaigu takām.

Vilces dabas parka teritorija pieder Latvijas Valsts mežiem – tā stiepjas 144 hektāru platībā un ir viena no ainaviski skaistākajām vietām Zemgalē, stāstīts ''Visit Jelgava'' mājaslapā. Parkā cauri gravām satek Vilces un Rukūzes upes, kas dažādo līdzeno reģiona lauksaimniecības zemju ainavu. Dabas parkā ''Natura 2000'' izveidotā Barona taka ir piemērota izzinošām pastaigām, pārgājieniem, skriešanai, dabas izpētei vai vienkārši atpūtai svaigā gaisā.

Dabas parka teritorija ir iespaidīga, šeit iespējams pabūt arī Vilces pilskalnā, kura pakājē atrodas Zaķu pļava, kuru apsargā kokā izgrebta skulptūra – Saimnieks Zaķis. Turpat pie Zaķu pļavas, Rukūzes un Vilces upes krastos, var apskatīt Devona laika smilšakmens atsegumus jeb Nāriņu klintis. Bet ar to viss nebeidzas, plašajā teritorijā atrodas arī Vilces ūdensdzirnavas, Vilces muižas apbūve ar pili un parku, skatu platforma Mīlestības kalniņš, vairāki dižkoki (ozols, liepas, priedes, lapegle), Lielmātes avotiņš, Vella grava, Mūrmuižas kaujas vietā 1935. gadā uzstādītais zviedru piemineklis (Uzvaras stēla), Akmens tilts ar Vella dziļumu un zviedru dārgumiem, Vilces un Svētes upes sateka, kā arī Mūrmuižas dzirnavas. Savukārt jau nedaudz ārpus dabas parka teritorijas var apmeklēt arī otro Ziemeļu karam veltīto pieminekli – Zviedru karavīru piemiņas vietu, kas izveidota 1991. gadā.

Kā skaidrots dabas parka informatīvajā stendā, viena no iecienītākajām takām ir 2,2 kilometrus gara. Tās maršruts sākas pie Vilces muižas, tālāk ved uz Mīlestības kalniņu, Lielmātes avotiņu, Barona taku (Vilces gravu), Vilces pilskalnu, Zaķi Garausi, Tautas namu un noslēdzas atpakaļ pie Vilces muižas. Ja pastaigas laikā vēlēsies atvilkt elpu, visas takas garumā pieejamas vairākas atpūtas vietas ar galdiem, soliem, ugunskura un pat telšu vietām.

Savukārt, ja gribas doties kādā nelielā piedzīvojumā, gar Vilces upi, sākot no Vilces ūdensdzirnavām līdz pat Zviedru piemineklim, ir iespējams arī iziet vidējas grūtības krastingu aptuveni 8 kilometru garumā. Tāpat Vilces muižas ainaviskajā parkā iespējams spēlēt diska golfu – ja pašam ir savs disks, laukumi ir brīvi pieejami. Diskus iespējams arī iznomāt Vilces tūrisma informācijas punktā, iepriekš piezvanot un piesakot. Vairāk par Vilces dabas parku, tostarp atsevišķu pakalpojumu cenrādi, uzzini te.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību ceļot un apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.