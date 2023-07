Vilces muiža, ko ieskauj viens no ainaviski skaistākajiem dabas parkiem

Apmēram 30 minūšu brauciena attālumā no Jelgavas atrodas vieta, kur iespējams iepazīt tuvāk mūsu vēsturi, palūkojot, kā savulaik dzīvoja muižkungi, un doties kādā no daudziem pastaigu tīkliem, kas vijas cauri dabas parkam. Vilce kādam var būt maz dzirdēta vieta, taču tā pelnījusi, ka iekļauj kādā no saviem brīvdienu maršrutiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vilces upes gleznainajā krastā atrodas muiža, kuru ieskauj angļu stila parks, kurš mēreni pāriet 144 hektārus plašā dabas parkā "Vilce". Tas izveidots, lai aizsargātu bioloģiski vērtīgu dabas kompleksu: izteiktas upju ielejas ar nogāžu un gravu mežiem, smilšakmens atsegumus, Latvijā un Eiropā retas un aizsargājamas augu sugas, kā arī Vilces pilskalnu.

Vilces muižu būvēja Mēdemu dzimta 18. gadsimta vidū, bet 1921. gadā ēkā iekārtota Vilces pamatskola, kas darbojas joprojām (te atrodas arī tūrisma informācijas punkts, ekspozīcija par skolas un pagasta vēsturi, Vilces pagasta pārvalde). Savukārt Vilces dabas parks ir viena no ainaviski skaistākajām vietām Zemgalē, kurā cauri gravām satek Vilces un Rukūzes upes. Runājot par muižu, jāpiemin, ka Kristofs Dītrihs fon Mēdems, kas uzcēla muižu, apprecējās ar grāfa Keizerlinga meitu Annu fon Keizerlingu, un līdz pat šodienai Vilces muižas ieejas portālu rotā Mēdemu-Keizerlingu alianses ģerbonis, kurš ir viens no vērtīgākajiem šāda tipa 18. gadsimta mākslas pieminekļiem Latvijā, vēstīts "Visit.jelgava.lv".

Dabas parkā izveidota Barona taka, kas piemērota izzinošām pastaigām, pārgājieniem, skriešanai, dabas izpētei vai atpūtai svaigā gaisā. Turpat atrodas Vilces pilskalns, kura pakājē ir vietējo un tūristu iecienītā Zaķu pļava, bet pie Zaķu pļavas Rukūzes un Vilces upes krastos var apskatīt Devona laika smilšakmens atsegumus.

Dabas parka teritorijā atrodas ūdensdzirnavas un, ejot gar Vilces upi, sākot no Vilces ūdensdzirnavām līdz Zviedru piemineklim, iespējams iziet vidējas grūtības krastingu (iešana gar upju krastiem, piedzīvojumu meklēšana un gleznainu dabas skatu atklāšana) aptuveni astoņu kilometru garumā garumā, norādīts "Visit.jelgava.lv".

Aktīvas atpūtas cienītāji Vilces muižas ainaviskajā parkā var sarīkot Diska golfa sacensību turnīrus, jo pa visu parka teritoriju izvietoti 12 grozi. Spēlei nepieciešamos diskus var iznomāt Vilces tūrisma informācijas punktā, iepriekš piezvanot un piesakot, informē Jelgavas reģionālais tūrisma centrs.

Ieeja muižā ir par maksu, dabas parkā – bez maksas, taču var pieteikt ekskursiju (maksas) gida pavadībā pa to. Ja gida pakalpojumi nav nepieciešami, bet ir vēlme uzzināt ko vairāk par dabas parku "Vilce", iespējams lejupielādēt mobilo aplikāciju "Tours Across Baltics", kas ļauj iepazīt vēsturiskus faktus par muižām un parkiem, tostarp šo.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Par vēl citiem objektiem, ko aplūkot Zemgalē, lasi "Ne tikai Rundāles pils – septiņi objekti Zemgalē, ko apskatīt šovasar".