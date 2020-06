Zāļu tēju cienītājiem: tematisks maršruts Zemgalē

Pārlūkojot Zemgales tūrisma datu bāzi, redzams, ka daudzu objektu nosaukumā dominē vārds "tēja", bet tēja un tās baudīšanas prieks ir gandrīz ikviena ceļotāja sabiedrotais. Izvēloties šo atslēgas vārdu un sarindojot objektus noteiktā secībā, veidojas savdabīgs tūrisma maršruts, ko izpētījis arī Zemgales plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālists Juris Kālis. Kur doties, lai iepazītu šī gardā dzēriena būtību? Lūk, idejas.

Pirms metamies šīs pasaules izzināšanā, vērts piebilst, ka ar tējām un ar to baudām saistīto tūrisma objektu uzskaitījums Zemgalē ar to nebeidzas. Ar zāļu tēju gatavošanu un popularizēšanu aizraujas daudzi mājražotāji un pakalpojumu sniedzēji. Ieskicētajā maršrutā iekļauti vien zināmākie, interesantākie un jau atzinību guvušie objekti, turklāt maršruts aizvien ir papildināms un citiem iesakāms. Vienu gan der ielāgot – pirms doties uz kādu no apskatā ietvertajiem objektiem, savu vizīti nepieciešams pieteikt saimniekiem. Kontaktinformāciju var meklēt un atrast gan sociālajos tīklos un interneta vietnēs, gan vietējā tūrisma informācijas centrā vai punktā.