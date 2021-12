Ziemā iedzīvotāji labprāt turpina apceļot Latvijas dabas objektus

Spirgtie laikapstākļi nav šķērslis, lai dotos izbaudīt tālākus Latvijas galamērķus un ziemas priekus. Kā liecina Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) veiktā aptauja sadarbībā ar pētījumu aģentūru “Norstat Latvija”, iedzīvotāji arī pandēmijas apstākļos joprojām vēlas apceļot Latviju un, ievērojot valstī noteiktās drošības prasības, to aktīvi darījuši arī šajā rudenī. Aptauja apliecina, ka vairāk nekā 30% Latvijas iedzīvotāju labprāt apceļos Latviju arī ziemas periodā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

No visiem aptaujas dalībniekiem 46% atbildēja, ka ir izmantojuši iespēju apceļot Latviju. Visbiežāk to darījuši cilvēki vecumā no 40 līdz 49 gadiem (53%) un 30-39 (51%), ko iespējams var skaidrot ar kopīgiem ģimenes ceļojumiem. Visbiežāk ceļā devušies Rīgas iedzīvotāji (50%), savukārt vismazāk šoruden ceļoja respondenti no Latgales – apstiprinoši atbildēja vien 38% aptaujāto.

Vērtējot iespējas izbaudīt vietējā tūrisma pakalpojumus šajā ziemā, trešdaļa (32%) aptaujas dalībnieku ir noskaņoti pozitīvi – 21% visticamāk un 11% noteikti apceļos Latviju arī ziemas periodā. Taču tikpat liela daļa (32%) vēl nezina un (14%) skatīsies Covid-19 situācijas attīstību, savukārt 16% respondentu uzskata, ka ziemā nav interesanti ceļot.

"Esošajā situācijā šaubas un neziņa par atpūtas plāniem tuvākajos mēnešos ir saprotama – pasauli un Latviju pāršalc jauns vīrusa paveids. Taču no otras puses, mēs tiekam lutināti ar neticami skaistu ziemu, un vietējie uzņēmēji ir gatavi uzņemt viesus, vienlaikus nodrošinot epidemioloģiski drošu vidi. Kalnu un distanču slēpošanas trases gaida aktīvās atpūtas cienītājus, ir atvērtas muzeju ekspozīcijas un kultūras norišu vietas. Latvijas pilsētas ir izrotātas Ziemassvētku noskaņās, darbojas Ziemassvētku tirdziņi un arī šajos sarežģītajos apstākļos uzņēmēji meklē radošus risinājumus, kā sniegt pakalpojumus un nezaudēt saikni ar saviem klientiem," stāsta Inese Šīrava, LIAA Tūrisma departamenta direktore.

Lai mudinātu iedzīvotājus apceļot Latviju arī rudens un ziemas sezonā, LIAA uzsākusi vietējā tūrisma popularizēšanas kampaņu ar nosaukumu #ārgājis. Kampaņas ideja ir aicināt pievienoties #ārgājis kustībai visus Latvijas iedzīvotājus un izmantot šo laiku, lai iepazītu Latvijas tūrisma nozares piedāvājumu dažādos gadalaikos.

Cenšoties izprast Latvijas iedzīvotāju ceļošanas paradumus, aptaujas dalībniekiem tika jautāts, kādus tūrisma objektus viņi labprātāk apmeklēja šajā rudenī. 76% viesojās dabas un dzīvnieku parkos vai dabas takās, 47% apskatīja muižas un pilis, savukārt trešajā pozīcijā ierindojas vēsturiskie objekti (piemiņvietas, drupas u.c.) – tos apmeklēja 45% respondentu.

Savukārt no Latvijas reģioniem aptaujas dalībniekus visvairāk interesē Kurzeme – 30% plāno šoziem doties turp, 28% iecerējuši doties uz pauguraino Vidzemi, 19% apceļos Latgali un 13% brauktu uz Zemgali. Inese Šīrava piedāvā: "Tiem 43%, kuri vēl nav izlēmuši par galamērķi, iesakām atvērt spēles "Pievelc Latviju tuvplānā" vietni un izvēlēties sev interesējošo maršrutu – šī auto spēle pieejama bez maksas vēl līdz gada beigām un ļauj izvēlēties kādu no 18 posmiem visā Latvijā. Tā būs iespēja apskatīt gan iecienītus, gan mazāk zināmus apskates objektus, pārbaudīt zināšanas viktorīnas jautājumos un atbalstīt vietējos ražotājus."

Līdz 2021. gada beigām spēle bez maksas pieejama "Postnos" lietotnē, iepriekš reģistrējoties mājaslapā "Mypostnos.com". Turklāt visiem dalībniekiem, kuri nobrauks jebkuru posmu un reģistrēsies finišā, iespējams piedalīties izlozē, balvā saņemot dāvanu karti degvielas iegādei 100 eiro vērtībā. Lai uzzinātu vairāk par kampaņu, LIAA aicina sekot līdzi "Instagram" kontam @latviatravel, "Facebook" kontam @atklajLatviju, kā arī – izmantojot kampaņas tēmturi #pievelcLVtuvplana. Plašāka informācija par spēli mājaslapā "Pievelc Latviju tuvplānā".

Aptauju novembra beigās rīkoja "Norstat Latvija", aptaujājot 1010 respondentu vecumā no 18 līdz 74 gadiem.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, arī "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību ceļot un apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.