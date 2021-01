Ziemas prieki svaigā gaisā: interesantas brīvā laika pavadīšanas iespējas Ogrē

Šobrīd laikapstākļi ļauj baudīt ziemas priekus, atpūšoties, izklaidējoties un sportojot svaigā gaisā. Ogres novada tūrisma informācijas centrs (TIC) izceļ ziemas prieku baudīšanas iespējas Ogrē un tuvākajā apkārtnē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Līdz ar noturīgas sniega segas izveidošanos dabas parkā "Ogres Zilie kalni" ierīkota distanču slēpošanas trase. Aktuālajai informācijai par trases stāvokli Ogres TIC aicina sekot līdzi te. Katru dienu no pulksten 10 līdz 22 (mājsēdes vakaros – līdz pulksten 21) pieejama arī slēpju noma. Slēpes nav iespējams rezervēt, iepriekš nav jāpiesakās.

Dabas parkā ir lielāki un mazāki pakalni, no kuriem var vizināties ar ragaviņām. TIC aicina pieskatīt un uzraudzīt bērnus, ievērot drošības noteikumus. Ja nav sava braucamā, "Milžu taka" piedāvā kameru nomu. Par aktuālo informāciju var uzzināt te.

"Ogres Zilajos kalnos" pieejami arī izbraucieni suņu vilktā pajūgā. Jāpiebilst, ka šī izklaide pieejama ne tikai sniega periodā, kad ir ļoti liels pieprasījums, bet arī tad, kad sniegs ir nokusis. Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās – biedrība "Sniega suņi", tālrunis 26532851.

Arī atpūtas kompleksā "Turbas" ierīkota distanču slēpošanas trase, pieejami arī izbraucieni ar sniega motociklu. Nepieciešams iepriekš pieteikties pa tālruni 26355551.

Sala periodā no pulksten 9 līdz 15 un no 18 līdz 21 darbojas publiskā slidotava Krasta laukumā –pretī Ogres luterāņu baznīcai. Otra dabīgā slidotava atrodas pie Ogres stadiona, tā pieejama no pulksten 9 līdz 21. Par aktuālo ledus kvalitāti un laiku, kas rezervēts treniņgrupām, iespējams uzzināt te. Vienlaicīgi uz ledus drīkst atrasties 10 cilvēki. Slidu noma nav pieejama.

Pārogrē atrodas "Slip'n slide" kameršļūkšanas noma un trase, nobrauciena garums 170 metri. Kameršļūkšana pieejama arī, temperatūrai pakāpjoties virs 0 rādiem. Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās – pa tālruni 25646404.

Savukārt z/s "Dobelnieki" Ogresgala pagastā arī ziemā piedāvā izstaigāt briežu dārzu un iegādāties barību, lai pabarotu briežus. Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 26268464.

Līdz pat Valentīndienai joprojām apskatāms krāšņi izrotātais Ogres pilsētas centrs. Ikvienam ir iespēja doties pastaigā pa pilsētu, diennakts tumšajā laikā apskatot svētku rotājumus. Lai pilsētas viesiem būtu vieglāk orientēties, izveidota karte ar diviem pastaigu maršrutiem – 2 un 5,5 kilometru garumā. Kartē atzīmētas skaistākās vietas, kas tumšajā laikā izskatās īpaši burvīgi. Karte apskatāma te.

Jebkurā mežā iespējamas pastaigas, nūjošana, pārgājieni u. c. aktivitātes svaigā gaisā, pa ceļam uzrīkojot pikniku. Ja pašiem nav laika vai vēlēšanās gatavot maltīti, Ogres TIC aicina atbalstīt vietējos uzņēmumus un iegādāties ēdienus un siltos dzērienus līdzņemšanai. Ēdināšanas iestāžu saraksts, kas arī ārkārtas situācijas laikā piedāvā maltīti, pieejams te.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.