Zudusī godība: maršruts tiem, kam patīk laika pirksta skartas vietas

Ja esi viens no tiem, kam pie sirds iet pamestu vietu apskate, šis raksts būs tieši tev. Drupas, pilis, baznīcas... Lai gan bieži vien acīm paveras visai skumjš skats, nevar noliegt, ka savs šarms tajā visā tomēr ir.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Šādas vietas nebija mūsu ierasto galamērķu sarakstā, bet tās pēkšņi kļuva tikpat svarīgas kā graviņas, klinšu atsegumi un alas. Pamestās vietas vienmēr rada jautājumus: kā šeit bijis iepriekš, kas ar to ir tagad, kāds to atjaunos vai nojauks nākotnē?" tā Linda Šabliko, kura devusies uz vairākām interesantām vietām un redzēto iemūžinājusi skaistos foto.

No Veckalsnavas luterāņu baznīcas Madonas novadā pāri palikušas vien drupas, kurām cauri pavīd kāds kautrīgs pavasara saules stars. "Lēnām izstaigāju baznīcu no iekšas un sajūtu, cik maziņi esam. Ne tikai auguma ziņā, bet arī varenības. Tāda kārtīga baznīcas aura," teic Linda.



Pēc Ozolnieku novadā meklējamo Salgales baznīcas drupu apmeklēšanas Linda zina teikt – drupas šobrīd ir nožogotas un to iekšieni nevar apskatīt. "Par to lieki neskumām, jo caur loga arkām var saskatīt nedaudz no tā skaistuma, kas bijis agrāk – apaļās kolonnas. Un, kas interesanti, daļa baznīcas interjera tika saglābta un pārvesta uz Rundāles pils muzeju. Šobrīd apkārtne ap drupām ir sakopta, un to maģisko sajūtu var noķert, arī apejot apkārt," teic fotogrāfe.



Laika pirksta skarto apskates objektu maršrutā Linda iekļāvusi arī Odzienas pili, kas atrodas Pļaviņu novadā. "Varētu domāt, ka pie mums nav tādas neogotikas stila celtnes kā Vācijā. Bet viena no arhitektūras pērlēm ir 19. gadsimta vidū muižkunga Brimmera laikā celtā Odzienas muižas pils. Šī vieta nav pamesta – pilī notiek dažādi pasākumi, arī kāzas, tomēr daļa pils ir neatjaunota. Pils arhitektūra tāpat apbur, un nav iespējams tai paiet vienaldzīgi garām. Iemūžināt gribas ikvienu detaļu," skaidro Linda.



Vērts doties apskatīt Bauskas novadā esošās Jumpravmuižas parka drupas un to apkārtni. "Mūsu ceļi veda arī uz vienu no senākajām neogotikas mākslīgo drupu priekšvēstnešiem – Jumpravmuižas pildsdrupām. Jā, šīs drupas ir imitācija un tās varētu būt celtas 18. gadsimta beigās. Parka teritorijā ir alas, graviņa, dolomīta klintis, pilsdrupas un ūdenskritums. Manas acis pamanīja arī kādu romantisku namiņu, kas novietots patiesi interesantā vietā. Tas, kā izrādās, ir izbijusi kapela jeb lūgšanu namiņš. Tas celts kā romantisma parka arhitektūras elements, kas nekur citur Latvijā vairāk nav sastopams."



Visbeidzot – Aizkraukles pilsdrupas. "Vairāk par baznīcām manī dzirkstī mūsu pils un muižu vēstures nostāsti. Un Aizkraukles pilsdrupas stāsts manī nodibināja tik dziļu saikni ar Latviju un mūsu tautu, ka es nespēju palikt vienaldzīga un neatbraukt šeit. Tā atrodas starp divām upēm – Daugavas krastu un Karīkstes upītes gravu. Tā patiesi ir ļoti ainaviskā Latvijas nostūrītī. Mums paveicās, jo pilsdrupas sasniedzām teju saulrietā, kas šo apmeklējumu padarīja ļoti baudāmu un atmiņā paliekošu," rezumē Linda.

Ar citiem Lindas Šabliko Latvijas apceļošanas piedzīvojumiem un ne tikai vari iepazīties te.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.