Zudusī godība: piecas pamestas baznīcas Madonas novadā

Kāds nolēmis uzkāpt katrā skatu tornī, cits izstaigā ikvienu dabas taku, vēl kāds skrien lūkot muižu varenību, bet ir cilvēku grupa, kuru saista pamesti objekti.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šajā reizē piedāvājam iepazīties ar piecām pamestām baznīcām Madonas pusē, kuras apskatījis un foto iemūžinājis Latvijas apceļotājs, projekta "Ieskaties Latvijā" autors Artis Šukots. Kā stāsta pats ceļotājs, visas pamestās baznīcas apskatītas vienas dienas laikā un atrodas relatīvi tuvu viena otrai.

Pamestās ēkas vien ar savām aprisēm atgādina par to kādreizējo varenību. Kāda no tām atrodas pat ļoti bēdīgā stāvoklī, bet no citām pāri palikušas vien tikai drupas. Turpinājumā neliela foto ekskursija, aplūkojot šo zudušo godību.

Tolkas (Vestienas) pareizticīgo baznīcas drupas

Atrašanās vieta: Vestienas pagasts



Veckalsnavas luterāņu baznīcas drupas

Atrašanās vieta: Kalsnavas pagasts

Bērzaunes pareizticīgo baznīcas drupas

Atrašanās vieta: Bērzaunes pagasts

Vestienas evaņģēliski luteriskās baznīcas drupas

Atrašanās vieta: Vestienas pagasts



Līdēres Kristus piedzimšanas pareizticīgo baznīca

Atrašanās vieta: Aronas pagasts

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.