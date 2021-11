Zudusī godība: Vecmoku muiža ar Latvijā garāko Holandes liepu aleju

Tukuma apkārtni zinām kā greznās Jaunmoku pils atrašanās vietu, taču, kā izrādās, šai pilij salīdzinoši netālu atrodas arī kāda radiniece – Vecmoku muiža, kas arī saukta par pili. Lai arī no savulaik skaistās muižas nu vairs pāri palikušas tikai drupas, tā joprojām ir iecienīts galamērķis krāšņo lapu koku aleju dēļ.

Vecmoku muiža vēstures avotos pieminēta jau 1544. gadā, teikts vietnē ''Visit Tukums''. Tiek uzskatīts, ka kungu māju 18. gadsimta vidū projektējis arhitekts Severins Jensens, savukārt muižas saimniecības ēkas – zirgu staļļi – ir veidoti Teodoram Heinriham Zeileram raksturīgā manierē. 1941. gadā Vecmoku muižā izveidota neliela koncentrācijas nometne, kas vēlāk pārveidota par darba nometni. Pils sagrauta 1944. gadā, kad padomju armijas daļas uz neilgu laiku ieņēma Tukumu. Līdz mūsdienām saglabājušās un šobrīd apskatāmas kungu mājas drupas un vairākas saimniecības ēkas.

Vecmoku muižas parks izveidots 19. gadsimta 1. pusē, kad Vecmoku muiža piederējusi baronu fon Elzenu (von Oelsen) dzimtai. Parkā augušas kā vietējās, tā introducētās sugas, piemēram, Eiropas lapegle, ošlapu kļava un kalnu kļava, Vācijas krustābele, Tatārijas sausserdis, baltais vītols, melnais un sarkanais plūškoks, Zviedrijas pīlādzis, Ungārijas ceriņš, Anglijas goba u. c. Lai arī bijušās Vecmoku muižas parks šobrīd ir aizlaists un nekopts, aizaudzis ar vietējām sugām, tas joprojām izceļas un uzmanību piesaista ar vairākām izcili krāšņām un garām liepu (Tilia x vulgaris) alejām. Uz muižas kompleksu ved trīs lapu koku (kļavu un liepu) alejas. To vecums gan ir mazāks nekā muižas parkam, bet tik un tā sasniedz cienījamus, aptuveni 100 gadus, teikts Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā.

Šī teritorija sniedz lielisku iespēju lēnai un ainaviskai pastaigai, jo kopgarumā alejas sasniedz divus kilometrus. Garākā no tām, stiepjoties 1,1 kilometra garumā no parka līdz Ķīļu kapiem, ir arī garākā Holandes liepu aleja visā Latvijas teritorijā. Ainavisko vērtību vairo arī paugurainais reljefs. Pie alejām uzstādītas informatīvās zīmes, kas norāda uz to īpašo aizsardzības statusu, caur tām ved marķēts velomaršruts "Tukuma apkārtnes pilis Nr. 574".

