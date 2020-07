10 muižas, ko apmeklēt Jelgavas novadā

Viena no lielākajām Jelgavas novada vēsturiskajām bagātībām ir muižu kompleksi un to parki, no kuriem daļa ir saglabājusies līdz pat mūsdienām. Šeit ikvienam būs iespēja savām acīm redzēt 18. un 19. gadsimta muižu apbūves paraugus, kur daudzas no tām bija sava laikmeta arhitektūras un mākslas paraugi.

Līdz mūsdienām Jelgavas novadā saglabājušās vairākas muižas, tostarp Lielplatones, Vilces, Lielvircavas, Vircavas, Zaļenieku (Zaļā), Staļģenes, Abgunstes, Berķenes, Abgunstes muižas, taču tikpat daudz tika nopostītas, nodedzinātas vai pamestas novārtā. Kur doties Jelgavas novada muižu lokā? "Tūrisma Gids" pavaicāja Jelgavas reģionālajam tūrisma centram.

Apciemojot Lielplatones muižu un tās gleznaino un teiksmām apvīto parku, atliek nedaudz ļauties iztēlei, tādējādi nonākot atpakaļ laikā, kad pats Barons Hāns vēl staigāja pa mīlestības aleju un vešeriene senajā vešūzī steidza mazgāt baroneses tērpu ballei. Vešūzis ir Lielplatones muižas kompleksa oriģināla un autentiska sastāvdaļa. ​Apmeklētājiem būs iespēja līdzdarboties senās veļas mazgāšanas demonstrācijās vešerienes vadībā. Eksksursijas apmeklējums jāpiesaka, iepriekš sazinoties pa tālruni +371 26611468.

Foto: Jelgavas reģionālā tūrisma centra arhīvs

Pašreizējais Elejas muižas ansamblis veidots 19. gadsimta sākumā, klasicisma stilā pēc grāfa Kristofa Johana Frīdriha (Žanno) Mēdema pasūtījuma, kas savulaik atzīts par Kurzemes klasicisma pērli un izcilu būvniecības paraugu Eiropā. Muižas parkā ir iespēja izjust senatnes elpu un gida pavadībā izzināt muižas parka glabātos noslēpumus un leģendas. Apmeklētāji aicināti izstaigāt atjaunotā parka takas un tiltiņus, apskatīt divus interaktīvus vides objektus – skulptūras "Mīlestība" un "Saruna". Tāpat iespējams apskatīt 19.gadsimtā celto un mūsdienās restaurēto Tējas namiņu. Ekskursija un Tējas namiņa apskate pēc iepriekšējas pieteikšanās, zvanot pa tālruni +371 26128853, parka apmeklējums bez maksas.

Vilces upes gleznainajā krastā, līdzās Vilces dabas parkam, atrodas teiksmaina un vēsturiska 18. gadsimta 50. gados celta Mēdemu dzimtas muiža – Vilces muiža. Muižu ieskauj angļu ainavu parks, kas tālāk ieved dabas parkā "Vilce". Tas ir 144 hektārus plašs un priecē ar Zemgalei neraksturīgo pauguraino reljefu. Tāpat kā Vilces muiža, arī parks ir apvīts ar neskaitāmiem nostāstiem un leģendām, kurās tiek atklāti senā laika tēli un dabas parādības mistiskā noskaņā. Kas interesanti, Vilces muižas parkā ir iespējams sarīkot diska golfa sacensību turnīrus. Papildu informācija par ekskursiju Vilces muižā un diska golfa turnīru pa tālruni +371 26351169.

Vircavas muižas apbūve veidojusies no 17. līdz 19. gadsimtam. Muiža bijusi Kurzemes hercoga Pētera Bīrona iemīļota uzturēšanās vieta. No muižas ēkas saglabājies ziemeļaustrumu korpuss un virtuve kā atsevišķa ēka. Vispilnīgāk no kompleksa ēkām saglabājies kavalieru nams un muižas pārvaldnieka ēka. Ievērības cienīgs ir muižas parks – 15 hektārus liels baroka stila dārzs ar savdabīgu dārza parteru un trīssimt gadu veco liepu aleju. Gida pavadībā būs iespēja izzināt muižas stāstus un izstaigāt vēsturiskās parka vietas. Pieteikšanās uz ekskursiju pa tālruni +371 26261569.

Staļģenes muiža veidojusies 16. gadsimtā kā Kurzemes un Zemgales hercoga domēne. Pašreizējais muižas komplekss veidojies 18. gadsimta beigās, muižas pils celta 1797. gadā klasicisma stilā pēc arhitekta Severina Jensena projekta. Pie muižas pils ierīkots parks. Interesenti aicināti ekskursijas laikā izpētīt arī senā saules kalendāra veidolā izveidoto gadskārtu un svinību vietu muižas parkā. Pieteikšanās uz ekskursiju pa tālruni +371 26383129.

Lielvircavas muižas vecās muižas kungu māja celta laika posmā no 1803. līdz 1808. gadam, to būvējis barons Dionisijs fon Klopmans. 19. gadsimta vidū kungu māja tikusi pārbūvēta klasicisma stila iezīmēs, izmantojot dažādas interjera detaļas no vecās kungu mājas. Ēkā izveidota izstāžu zāle un ekspozīciju telpas, kurās uzskatāmi iespējams iepazīties ar muižas un 19. gadsimta modes vēsturi. Apmeklētājiem ir iespēja piedalīties ekskursijā, kurā iepazīstinās ar stāstu par 19. gadsimta modes aktualitātēm, apskatīt īpašu tērpu kolekciju atdarinājumus un iepazīties ar dažādiem tērpu aksesuāriem. Ekskursijas pieteikšana vismaz 2 līdz 3 dienas iepriekš pa tālruni +371 22024127.

Zaļenieku (Zaļā) muižas hercoga medību pils ir unikāls Kurzemes hercogistes 18. gadsimta arhitektūras paraugs. Ēka ir relatīvi labi saglabājusies, nav degusi un postīta. Ēkas nozīmīgākie vēsturiskie interjeri veidojušies 18. gadsimta otrajā pusē un 19. gadsimtā. Neraugoties uz zudumiem 20. gadstima otrajā pusē un pārbūvēm, ēkā ir ievērojams skaits arhitektoniski nozīmīgu orģinālelementu, kas citviet Latvijas muižās ir retums. Savukārt muižas parks sajūsmina ar savu mierīgo, kluso un ēnaino noskaņu. Ekskursijas pieteikšana pa tālruni +371 22043531.

Iedvesmojies un atpūties radoši 18.gadsimta arhitektūras piemineklī – Abgunstes muižā, kas celta uz septiņām svētvietām un mūsdienās tiek dēvēta par radošuma rezidenci. Šodien muižā tiek veidota radoša vide mākslas simpozijiem, piedāvātas telpas pasākumiem, izstādēm, semināriem, naktsmītne vasaras periodā. Sākot no 2017. gada rudens, darbojas atvērtās amatniecības darbnīcas keramiķiem, tekstilmāksliniekiem un kokamatniekiem, kā arī darbojas lielākais keramikas ceplis Latvijā. Ekskursijas muižā, vieta radošām darbnīcām, pasākumiem un nakšņošanas iespējas tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās pa tālruni +371 29393131.

Berķenes muiža ir viena no senākajām mazajām muižām Zemgalē un tās vēsture aizsākas jau 1462. gadā. Pašreizējā kungu māja celta 1819. gadā agrīnā klasicisma stilā. Šeit mūsdienas cieši saistītas ar vēsturi – apmeklētājiem būs iespēja ieskatīties autentiskā muižas pārvaldnieka dienasgrāmatā un uzzināt visu par dzīvi muižā 19. gadsimta beigās, kā arī dzirdēt stāstus par tās atdzimšanu 21. gadsimtā. Interesenti aicināti izbaudīt vēsturisku un mierpilnu vidi, kur aizbēgt no pilsētas burzmas, atveldzēties unikālajā spa centrā un atpūsties viesnīcas viesmīlīgajos numuros. Iepriekšēja pieteikšanās uz spa centru un nakšņošanu viesnīcā pa tālruni +371 29252565.

Blankenfeldes muižas (titulattēlā) 18. un 19. gadsimtā celtajai muižas apbūvei piemīt Latvijā reti sastopama mazo arhitektūras formu bagātība: iebraucamie vārti, paviljoni, rokoko stila dzelzs kaluma vārtiņi. Muižā divas reizes patvērumu radis Francijas nākamais karalis Luijs XVIII. Pie muižas atrodas angļu klasicisma ainavu stilā veidots parks, kurā goda vietu ieņem 400 gadus pieredzējis spēka osis. Atjaunots muižas stallis un vārtu māja. Apmeklētāji aicināti apmeklēt muižas ansambli gida pavadībā un izzināt Blankenfeldes muižas vēsturi pēc iepriekšējas pieteikšanās pa tālruni +371 27810348.

