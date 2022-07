De Hāras pils – Nīderlandes arhitektūras pērle

Skaista pils ar majestātisku arhitektūru un krāšņu dārzu – šķiet, tas ir iespējams tikai Francijā. Taču pārsteigt spēj arī Nīderlande, kur starp nelielām sarkano ķieģeļu mājām, ūdens kanāliem un vēja ģeneratoriem, slēpjas īstas arhitektūras pērles. Tāda ir arī lielākā pils Nīderlandē – De Hāra (Kasteel de haar), informē Nīderlandes tūrisma centrs.

Kaut arī mūsdienu izskatu pils ieguva vien 20. gadsimtā sākumā, tās pirmsākumi ir meklējami viduslaikos ap 13. gadsimtu. Pēc ilga stagnācijas perioda pie pils renovācijas ķērās viens no slavenākajiem holandiešu arhitektiem – Pjērs Kaipers, kurš kļuva slavens ar Amsterdamas Centrālās stacijas un Rijksmuseum projektiem, liecina informācija De Hāras pils mājas lapā. Pils pārbūve ilga no 1892. līdz 1912. gadam un kļuva par unikālu šāda veida projektu visā Eiropā, uzsākot ideju par arhitektūras mantojuma renovācijas nepieciešamību.

De Hāra ir īsta gotikas pasaku pils, kura iekļauj visus mums pierastos arhitektūras elementus: torņus un tornīšus, greznas ieejas kāpnes, mākslīgi veidotus kanālus, tiltus un, protams, iespaidīgo dārzu. Pilnīgi viss liecina par arhitekta nodomu pili padarīt tik īpašu, lai to kārotu redzēt visi. Tā arī notika – jau 20. gadsimta vidū tā kļuva atpazīstama pasaules slavenību vidū. To apmeklēja modes dizaineri Koko Šanele un Īvs Senlorāns, operdziedātāja Marija Kalasa, aktrise Bridžita Bardo, kā arī Rodžers Mūrs un Džoanna Kolinsa. Savukārt šobrīd tā ir kļuvusi par otru visbiežāk apmeklēto pili Nīderlandē. Tūristi no visas pasaules dodas apskatīt brīnišķīgo arhitektūras meistardarbu, bet vietējie sapņo par kāzu svinībām elegantajās pils telpās vai vismaz fotosesiju uz pils fona.

Foto: Shutterstock

Pils interjeru rotā bagātīgi ornamentēti kokgriezumi un smailās arkas, kas atgādina Romas katoļu baznīcas interjeru. Tas ir ļoti eklektisks un neievēro kāda konkrēta stila vadlīnijas. Daudzas mēbeles un dizaina elementi ir iegūti no Rotšildu kolekcijas, tostarp ir unikāls porcelāns no Japānas un Ķīnas, kā arī vairāki veci flāmu gobelēni un gleznas ar reliģiskiem motīviem. Rotšildu kolekciju papildina greznas lustras un bagātīgi izšūtas mīkstās mēbeles, kā arī koka mēbeles ar smalkiem grebumiem.

Foto: Shutterstock

Nīderlande ir tulpju zeme. Īpaši par to visi atceras pavasarī, kad dodas apmeklēt Keunkenhofas dārzu. Taču arī De Hāras pils var lepoties ar savu 55 hektārus lielo dārzu un parku, kur ik centimetrs ir īpaši izkopts. Šeit var apskatīt Rožu dārzu, Romas dārzu, dīķus un kanālus, kā arī vairākus tiltus. Šobrīd pils dārzs izskatās apbrīnojami, neskatoties uz to, ka bija smagi cietis Otrā pasaules kara laikā. Šajā laika posmā liela daļa dārza tika izpostīta – kokus izmantoja pils apkurei, bet dārza zemi dārzeņu audzēšanai. Mūsdienās dārza lielākā daļa ir atjaunota sākotnējā stāvoklī. Tāpat kā 20. gadsimta sākumā, arī šodien te var baudīt romantiskus skatus un uzrīkot pikniku parkā, bet iespaidīgās alejas aicina apmeklētājus doties garās pastaigās.