Foto: Apskati vairākas interesantas ekspozīcijas vienuviet Valtenberģu muižā Mazsalacā

Valtenberģu muiža Mazsalacā ir unikāla ar tās seno ēku kompleksu, kas būvētas vēlīnā klasicisma stilā no 18. gadsimta otrās puses līdz 19. gadsimta pirmajai pusei. Valtenberģu muiža ir viena no muižām, kas piedalās līdz 30. septembrim notiekošajā kultūras tūrisma ceļošanas akcijā "Apceļosim Latvijas pilis un muižas 2022".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Valtenberģu muižas ansambļa kompozīcijas centrā atrodas muižas kungu māja, kas uzcelta 1780. gadā pēc muižas īpašnieka Vilhelma Georga fon Falkerzāma ierosmes, norādīts Valmieras novada pašvaldības tūrisma mājaslapā. Muižas telpās šobrīd atrodas Mazsalacas muzejs un te var aplūkot unikālas ekspozīcijas: Zvanu kolekciju, Valtera Hirtes koka skulptūru kolekciju, Medību trofejas, Seno dzimtkoku izstādi un 1300 suvenīrpelīšu kolekciju. Savukārt blakus kungu mājai atrodas divi dažādos laikos veidoti regulāri baroka dārzi, kas tālāk nemanāmi pāriet 19. gadsimtā veidotā ainavu meža parkā gar Salacas krastiem.

Valmieras novada pašvaldības Tūrisma pārvaldes pasākumu organizatore Madara Stukmane norāda, ka muiža tūrisma akcijas laikā piedāvā iepazīties ar:

Mazsalacas muzeja pastāvīgajām ekspozīcijām: Valtera Hirtes koka skulptūru kolekciju, seno dzimtas koku izstādi, medību trofeju izstādi, zvanu kolekciju, kā arī suvenīrpeļu izstādi;

Tematiskajām izstādēm: "Pēteris Lūcis un Mazsalaca" (jūlijā), Kristera Brokāna fotogrāfiju izstādi (no 6. jūlija) un citām;

Valtenberģu muižas ēku un muižas parka kompleksu.

Valtenberģu muižas darba laiks no trešdienas līdz sestdienai ir no pulksten 11 līdz 16, svētdienās no pulksten 11 līdz 15, pirmdienās un otrdienās muiža un muzejs apmeklētājiem slēgts.