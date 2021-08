Foto: Varenās Raunas viduslaiku pilsdrupas un skatu tornis

Rauna ir maza, skaista vieta Vidzemes centrā, ap kuru meklējamas šī reģiona lielākās pilsētas – Smiltene, Cēsis un Valmiera. Neraugoties uz salīdzinoši mazajiem izmēriem, Raunas pagātne un skaistās dabas ainas ir pietiekami liela bagātība, lai ikviens tur vēlētos atgriezties atkal un atkal. Ja ceļš atvedis uz šo mierpilno vietiņu, iesakām apskatīt Raunas viduslaiku pilsdrupas, kas pārsteigs ar savu varenību.

Ko vēl apskatīt Raunā? To lūko uzzināt šajā rakstā.



Raunas pils celta 14. gadsimta otrajā pusē un bija viena no Rīgas arhibīskapa galvenajām uzturēšanās vietām ziemas sezonā – no septembra līdz februārim, stāstīts ''Visit Rauna'' mājaslapā. Vīstaču grāmatā "Rauna citkārt un tagad" ap 1900. gadu rakstīts, ka Raunas pils ir pieskaitāma pie stiprākajām Vidzemes pilīm. Kopumā tā aplenkta un ieņemta deviņas reizes. Šobrīd tās ir vienas no apjomīgākajām un labāk saglabātajām pilsdrupām Latvijā.

Raunas pili praktiski nopostīja Ivana Bargā karapūļi ap 1577. gadu, Livonijas kara laikā. 1654. gadā (17. gadsimtā) zviedri pili pārlabojuši un nocietinājuši. Tomēr pāris gadus vēlāk pils mūri vairs netika atjaunoti, jo tā zaudēja savu nozīmi kā cietoksnis.

Apmeklētājiem iespējams uzkāpt pils skatu tornī un apskatīt Raunas mazpilsētu no augšas jebkurā gadalaikā.

Apmeklējot individuāli, pilsdrupu skata torņa apmeklējums ir bezmaksas. Skatu tornis ir atvērts no pirmdienas līdz piektdienai, no pulksten 9 līdz 17.

Lai torni apmeklētu brīvdienās (sestdien un svētdien), kā arī svētku dienās, apmeklējumu nepieciešams pieteikt iepriekš līdz tekošās nedēļas pēdējai darba dienai pa tālruni 20113881.

Raunas viduslaiku pilsdrupas un to skatu torni apmeklējis fotogrāfs Gints Mucenieks, kurš ar saviem skaistajiem foto padalījās arī ar ''Tūrisma Gids'' lasītājiem.

