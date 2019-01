Greznība un interesantas leģendas: 12 ievērojamas pilis, kas neliks vilties

Pilis ir iecienīti tūrisma apskates objekti, kas izceļas ar savu arhitektūru un daudzajiem nostāstiem. Tieši tāpēc "Tūrisma Gids" šoreiz ir izcēlis 12 apbrīnojamas pilis, kas neliks vilties un ļaus iedvesmoties nākamajam ceļojumam.

Šajā apkopojumā iekļautas gan tepat, kaimiņzemēs, esošas pilis, gan arī daudz tālākas vietas, kur glīti iekārtojušās graciozās ēkas. Neatkarīgi no to atrašanās vietas, tās visas ir unikālas un izceļas ar kādu citu aspektu. Kāda no tām ir ievērojama ar savu vērienu, cita – skaistumu, bet vēl cita – ar vēstures atstātajām liecībām.