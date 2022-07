Krāšņais baroka un rokoko triumfs – Šēnbrunnas pils Vīnē

Austrija ir viena no Eiropas arhitektūras un kultūras citadelēm. Te var doties ne vien baudīt arhitektūru, klasisku mūziku un dzert gardu kafiju, bet arī mācīties kultūrvēsturi. Par Austrijas kultūras centru var droši uzskatīt tās galvaspilsētu Vīni, kura ir stalti izslējusies Donavas upes krastos. Savukārt par Vīnes lepnumu pelnīti ir kļuvusi Šēnbrunnas pils, kura nebeidz pārsteigt ar savu pompozitāti. Pēdējos gados pili apmeklē aptuveni pieci miljoni tūristu gadā, liecina informācija pils mājas lapā.

16. gadsimtā, kad pils vietā vēl bija tikai maza Katenburgas muiža ar vīna dārzu, nevarēja pat iedomājies, ka reiz tā kļūs par vienu no grandiozākajiem baroka arhitektūras objektiem visā Austrijā. Šobrīd pils kompleksā ir 1441 rokoko stila istabas, liels parks un pat zooloģiskais dārzs. Starp citu, Hābsburgu dinastijas izveidotais zooloģiskais dārzs tiek uzskatīts par vecāko pasaulē.

Pils savu majestātisko izskatu ieguva vien karalienes Marijas Terēzes laikā. 18. gadsimta vidū Šēnbrunnas pils kļuva par Austrijas-Ungārijas valdnieku oficiālo rezidenci, kas veicināja strauju pils kompleksa attīstību. Tika atjaunota pils fasāde un iekārtots brīnišķīgs interjers, kā arī izveidots lielais parks, kura teritorijā atrodas arī zooloģiskais dārzs. Kopš tā laika pils izskats teju nav mainījies, tikai ārsienu tonis ir kļuvis pieklusinātāks un blāvāks.

Kaut arī pils ir neaptverami milzīga, tūristu apmeklējumiem ir atvērta vien 41 istaba. To skaitā ir Marijas Antuanetes istaba un pasakainā spoguļu zāle, kurā savulaik uzstājās Volfgangs Amadejs Mocarts. Tāpat var apskatīt Napoleona istabu, kurš dzīvoja Šēnbrunnas pilī laikā, kad franču karavīri bija ieņēmuši Vīni. Īsts rokoko interjera brīnums ir ķīniešu skapji, kuri veidoti no porcelāna un ir ar bagātīgiem dekoriem. Savukārt miljonu palāta pārsteidz ar mēbelēm, kas veidotas no rožkoka.

Marijas Terēzes laikā tika izveidots arī parka ansamblis ar Gloriette kolonādi un izcilo Neptūna strūklaku. Savukārt šobrīd pils kompleksā ietilpst ārkārtīgi liels parks ar alejām, strūklakām, ziedu dārziem un fantastiskām skulptūrām. Turklāt šeit atrodas arī zooloģiskais dārzs, kas ir neraksturīgi tradicionālajam pils parku plānojumam.

Šēnbrunnas pils glabā 300 gadu ilgu vēsturi – tā piedzīvoja savu uzplaukumu, kara postu un atdzimšanu, tādēļ nav pārsteidzoši, ka joprojām ir saglabājušās daudzas leģendas par Hābsburgu dzimtu un Mocarta koncertiem pilī, kā arī par slaveno Sisī, kura mūsdienās ir kļuvusi par īstu pils simbolu. Dodoties ekskursijā uz Šēnbrunnas pili, var apskatīt ne tikai imperatoru ģimenes greznās istabas un zāles, kur notika balles, bet arī izstaigāt gleznaino dārzu un iegādāties suvenīrus, kuri vēl ilgi atgādinās par šo apbrīnojamo pili.

