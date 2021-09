Senatnes šarms un mūsdienu ērtības Virkas muižā Kuldīgā

Apceļojot Latviju un dodoties uz Kurzemi, noteikti nevajadzētu piemirst apciemot muižu, kurā mijas modernais ar antīko, proti, tajā ir senatnīgas muižas šarms ar visām modernajām ērtībām. Tā ir Šveices arhitektūras stilistikas paraugs, kas atrodas Kuldīgas ziemeļu nomalē. Muižas apdarē atrodams pārsteidzoši bagāts dažādu detaļu klāsts. Jā, tā nav neviena cita, kā Virkas muiža – barona Firksa 16.gadsimtā celtais nams.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pāris soļu pagātnē



Pirmais Virkas muižas īpašnieks bija bruņinieku pēctecis Jirgens fon Firkss, kurš 1494. gadā uzcēla te pirmo namu – pusotru kilometru uz ziemeļrietumiem no tagadējā vecā Ventas tilta upes kreisajā krastā, stāstīts Virkas muižas interneta mājaslapā.

Foto: no muižas arhīva

Virkas muižas kungu māja sākumā būvēta kā vasaras muiža, bet vēlāk iekļāvusies Kuldīgas pilsētas apbūvē. Vecās fotogrāfijās iespējams redzams, ka sākotnēji muižai nav bijuši jūgendstilā celtie mūra apjomi un ēkas galā bijusi veranda. Tomēr 20. gadsimta sākumā ēka paplašināta.

Ievērības cienīgs ir fakts, ka Virkas muižas kungu māja ir vienīgā koka muiža Kuldīgā. Kopš 2014. gada tai ir piešķirts vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa statuss, savukārt 2003.gadā muiža iekļauta Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.

Ēkas fasādē izceļas plašs lievenis, virs kura ir apjumta terase. Logu apmales rotā kokgriezumi, taču terases jumtgalā bijis ornamentāls siluetzāģējums, kas šobrīd nu jau ir atjaunots. Erkerus senāk vainagojušas arī skulpturālas vāzes, kuras tagad izmanto kā puķu podus.

Foto: Privātais arhīvs

Foto: Līga Veide

Muižas ēka ir piedzīvojusi trauksmainus laikus. Otrā pasaules kara sākumā muižā izvietots krievu karavīru hospitālis.1942. gadā Viļa Plūdoņa ģimnāzijas skolēni Meža dienu ietvaros ap Virkas muižu apstādīja vienu pūrvietu lauksaimniecībā neizmantojamās zemes ar papelēm un priedītēm. Kā arī tika iestādīts 31 ozols par piemiņu uz Sibīriju aizvestajiem kuldīdzniekiem. Tagad muižas dārzā joprojām stalti aug pāris tai laikā stādītie koki, ozoli un papeles.

Foto: Privātais arhīvs

Pie kungu mājas ir 19. gadsimtā izveidots neliels parks, kurā kādu laiku atradusies betona strūklaka, ko 1952. gadā veidojusi Kuldīgas daiļamatniecības vidusskolas viena no pēdējā izlaiduma audzēknēm Ramona Zomerfelde. Diemžēl strūklaka 70. gados ir demontēta. Strūklakas daļas šobrīd rotā muižas apkārtni un tiek izmantotas kā puķu podi.

Virkas muiža šodien



Laika ritms un pārmaiņas pilsētvidē ir skārušas muižas skaisto un plašo apkārtni. Šo Kuldīgas daļu pilsētas iedzīvotāji sauc par "VIRKU", kuras nosaukums cēlies, tieši pateicoties muižas vārdam. Blakus muižas teritorijā ir saceltas dzīvojamās mājas, sporta stadions un citas ēkas.

Rodas sajūta, ka muižas ēka ir dabīgi šajā vidē "iekapsulējusies". Atliek vien iebraukt muižas teritorijā, un ainava nomainās. Skaisti sakoptā muižas ēka, lielie koki, sakoptais dārzs tā vien aicina šeit uzkavēties ilgāk.

Šodien ēkā atrodas ”Boutique Hotel Virkas muiža”, kas ir lielākā viesnīca Kuldīgā. Tajā ir 22 dizaina numuri, katrs ar savu īpašo sajūtu un raksturu. Vienā no numuriem atradīsiet platu palodzi uz kuras nesteidzīgi palasīt grāmatu vai baudīt kafiju un brīnišķīgo ainavu. Citā – iespēja pabūt muižas mazajā tornītī, savukārt jaunlaulāto numurs ar plašu āra balkonu ar skatu uz dārzu un plašo vannas istabu būs īstā vieta skaistu mirkļu svinēšanai.

Foto: Līga Veide

Foto: Andrejs Ņikiforovs

Foto: Andrejs Ņikiforovs

Muiža ir vien 15 minūšu gājiena attālumā no Kuldīgas vecpilsētas un platākā ūdenskrituma Eiropā: Ventas Rumbas. Iespēja baudīt Kuldīgas vecpilsētas šauro ieliņu šarmu un nesteidzīgās dzīves ritējumu – jūties kā Latvijas Venēcijā. Aktīvākas atpūtas cienītājiem vērts izbaudīt pastaigu no muižas līdz Veckuldīgas pilskalnam, ceļš ērti izejams ar skaistu ainavisku klātbūtni uz Ventas ieleju. Pa ceļam apskatāma Melnā Kolka, kas ir 15 metru augsta krauja ar iežu atsegumiem Ventas krastā ārējā līkumā. Arīdzan pieejama ģimeniska izklaide pilsētas tuvumā, kas ir briežu dārzs, tikai 10 minūšu attālumā no Kuldīgas. Katra gaumei kas atrodams!

Lūk, ielūkojies vēl dažās Virkas muižas fotogrāfijās un atceries viņu sakāmo: "Ierodies kā viesis, atvadies kā draugs!"



Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību ceļot un apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.