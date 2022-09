Skaisti un garšīgi: 6 muižas un pilis, kur baudīt gardus ēdienus

Rudens sezonā, kad vēl gribas apbrīnot Latvijas arhitektonisko skaistumu, bet vienlaikus jau absolūti nepieciešams sasildīties pie tējas tases un sātīgām pusdienām, svarīgāk nekā jebkad ir izvēlēties apmeklēt tādu pili vai muižu, kurā iespējams arī ieturēt gardu maltīti. Latvijas Piļu un muižu asociācija iesaka sešas vietas, kuras priecē ceļotājus gan estētiski, gan gastronomiski.

Bīriņu pils

Pils atrodas vien 55 kilometru attālumā no Rīgas un viesiem piedāvā ne tikai iepazīt šīs muižas 800 gadu seno vēsturi, bet arī baudīt autentisku vietējā restorāna virtuvi. Gardu maltīti var baudīt gan pils Velvju zālē, kur virmo senatnes atmosfēra, gan arī ezera krastā vecajās dzirnavās. Kamēr Velvju zāle piedāvā izsmalcinātu Latvijas un Eiropas virtuvi, vecajās dzirnavās vasaras sezonā var mieloties ar gaļas sautējumu podiņā, zirņiem ar speķi, kāpostiem ar desiņām, krāsnī ceptiem kartupeļiem ar siļķi un daudziem citiem latviešu ēdieniem. Piedāvājumā ir arī pašcepta kūciņa, ar vārīto piena krēmu pildītas vafeles un gardas plātsmaizes. Ūdensdzirnavās iecienītākā vieta pasēdēšanai un ēdienu baudīšanai ir lielā laipa uz ezera, pieejamas ir arī piknika vietas. "Šī ir viena no manām iemīļotākajām vietām," stāsta Latvijas Piļu un muižu asociācijas izpilddirektors Armands Muižnieks. "Un pavisam netālu no Rīgas. Tuvumā ir lielas un mazas šūpoles, pieejama laivu un katamarānu noma, atrakcijas bērniem. Dzirnavu ēkas apakšējā stāvā atrodas numuri ar privātu āra terasi, nojumi un kamīnu. Vārdu sakot, noteikti iesaku apmeklēt!"

Jaunpils pils

Tā ir viena no vecākajām pilīm Latvijā, kas saglabājusi īpašu senatnes gaisotni. Šeit iespējams pielaikot viduslaiku tērpus un nogaršot ēdienus, kas gatavoti pēc tikpat senām receptēm. "Ja vienmēr esat sapņojuši iejusties viduslaiku atmosfērā, tad Jaunpils pils jums noteikti jāapmeklē. Viesi var gan baudīt priekšnesumu, gan personīgi tajā piedalīties. Mūks Teodors ar savu kalponi izvedīs viesus pa pili, sniedzot ieskatu tās vēsturē vieglā, humoristiskā manierē, bet pēc priekšnesuma iesaku ielūkoties pagrabā un nobaudīt kazas siera un dūmotu biešu salātus, elles kalnu beku zupu, brieža gaļas steiku ar sarkanvīna un brūkleņu mērci, rukša ribas "Jaunpils" vircējumā ar štovētiem kāpostiem vai sviestā čurkstinātas plānās pankūkas," iesaka Muižnieks.

Ungurmuiža

Netālu no Cēsīm atrodas skaistā Ungurmuiža – lieliska apskates vieta, plānojot nedēļas nogales ceļojumu Vidzemē. "Pat ja neplānojat nakšņot, bet atrodieties netālu no muižas, noteikti ienāciet šeit, lai pastaigātos pa parku ar gadsimtiem seniem ozoliem un liepām un baudītu nesteidzīgas pusdienas omulīgajā koka muižā, kas celta baroka stilā. Vietējā restorānā pasniedz ēdienus no sezonas produktiem, tāpēc ēdienkarte tiek regulāri papildināta," stāsta Muižnieks, piebilstot, ka saulrietā vai saullēktā iespējams doties aizraujošā izbraucienā ar SUP dēļiem, kas nevienu neatstās vienaldzīgu.

Virkas muiža

Gleznainajā Kuldīgā muiža pastāv jau vairāk nekā 500 gadus un gadu gaitā ir iejutusies visdažādākajās lomās. Kara laikā tās telpās atradās slimnīca, padomju laikos – auto un traktoru rūpnīca, dienesta viesnīca, pēc tam – minigolfa un vīna klubs un pat netradicionālās medicīnas klīnika. Tagad īpašums ir atguvis savu sākotnējo izskatu pēc rūpīgas atjaunošanas. Pēc izbaudītā Kuldīgas skaistuma un pastaigas pa gleznaino pilsētas centru, kā arī zoodārza apmeklējuma, viesi var nakšņot izsmalcinātajos Virkavas muižas viesnīcas numuros un ieturēt maltīti elegantajā restorānā "Fon Firkss". Šī restorāna galvenā un augstākā vērtība ir produkti – ekoloģiski, iepirkti no vietējiem Kuldīgas novada ražotājiem. Gardās sezonālās maltītes, gatavotas pēc oriģinālām receptēm, iepriecinās pat visprasīgāko gardēdi.

Lūznavas muiža

Muiža ir īsts Latvijas jūgendstila dārgakmens, kas atrodas netālu no Rēzeknes. Šeit bieži var aplūkot oriģinālas glezniecības, fotogrāfijas, keramikas, porcelāna izstādes. Tāpat muižas apmeklējumu var apvienot ar atpūtu uz leģendārās sarkankoka buru jahtas "Sea Esta", dodoties izbraucienā pa Rāznas ezeru, kura iespaidīgie plašumi ļauj to saukt par "Latgales jūru". Turpat var arī doties pastaigā pa dabas takām un apmeklēt netālu esošo podnieka Staņislava Viļuma oriģinālo darbnīcu, kā arī izzināt dzelzceļa tiltu inženiera Staņislava Kerbedza stāstu un papildināt zināšanas inženierzinībās. Visbeidzot, atjaunot spēkus pēc piesātinātās dienas iespējams restorānā "Pērles", kas atrodas bijušajā muižas pagrabā. Šeit viesus gaida sātīgi un gardi ēdieni, taču galdiņi ir jārezervē iepriekš.

Abgunstes muiža

Pēdējā laikā tā ir kļuvusi par radošu pasākumu un dažādu simpoziju "meku", muižā darbojas arī podnieku, tekstilmākslinieku un kokapstrādes meistaru darbnīcas, kā arī lielākais keramikas ceplis Latvijā. Muižas lokācija piesaista viesus no galvaspilsētas, jo tā atrodas netālu no Tērvetes, tikai stundas braucienā no Rīgas. Četru ezeru ielenkumā, tā piesaista ne tikai oriģinālās arhitektūras mīļotājus, bet arī dabas cienītājus. Turklāt muižas viesi var apvienot pastaigu pa skaisto apkārtni un radošās aktivitātes ar gastronomisku ekskursiju, tiesa, galdiņi ir jārezervē iepriekš.



Apmeklējot katru no šīm muižām vai pilīm līdz 30. septembrim, vēl iespējams saņemt atzīmi par tās apmeklējumu. Ikviens, kurš vasaras sezonā sakrās ne mazāk kā 30 šādas atzīmes, var laimēt vērtīgas balvas vai pat piedalīties īstā ballē Rundāles pilī.