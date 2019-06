5 lietas, bez kurām nav iedomājama nakšņošana brīvā dabā

Vasara klāt un pārgājienu sezona var sākties. Brīvdienās pilsēta kļūst aizvien tukšāka, pilsētnieki jau piektdienas pēcpusdienās sāk kustēt kur nu kurais - cits uz laukiem, cits dodas piknikā, bet vēl kāds - uzmet plecos tūrisma mugursomu un dodas pie dabas krūts, baudīt mieru un putnu treļļus neskartākās dabas teritorijās. Protams, apģērbam un apaviem jābūt ērtiem un atbilstošiem laika un maršrtuta apstākļiem, un vienmēr jāpadomā arī par to, ka mūs var pārsteigt negaidītas lietusgāzes vai spēcīgs vējš. Tāpēc līdzi būtu jāpaņem rezerves drēbes un apavi, kas lieti noderēs gadījumos, kad nācies pabūt zem lietus šaltīm. Bet kas noteikti jāņem līdzi no tūrisma inventāra un ko nekādā gadījumā nevajadzētu aizmirst mājās, par to raksta turpinājumā.

Silts guļammaiss

Nakšņošana brīvā dabā nav iedomājama bez kvalitatīva guļammaisa, kas pasargātu no mitruma un aukstuma, būtu no elpojoša materiāla un gana kompakta sarullētā veidā, lai neapgrūtinātu. Protams, ja dodaties pie dabas ar automašīnu, lieti noderēs arī sega, ko vajadzības gadījumā var paklāt arī kā telts pamatni, bet protams, tikai tajā gadījumā, ja auto atradīsies netālu no nakšņošanai plānotās atpūtas vietas.

Mitrumizturīga telts

Ņemot vērā mainīgos Latvijas laikapstākļus, jāņem vērā, ka brīvā dabā nakšņojot, var pārsteigt lietus, tāpēc teltij noteikti jābūt ar augstu mitrumizturības rādītāju, un telts šuvēm - nostrādātām ar mitrumizturīgu slāni. Tāpēc pirms telts iegādes noteikti jāpievērš uzmanība telts pamatdatos norādītajam mitrumizturības rādītājam. Sīku vasaras lietu izturēs mitrumizturības rādītājs sākot no 1000 - 1500 mm. Bet sagaidot stipras lietusgāzes, teltij jābūt ar vismaz 2500-3000 mm mitrumizturības rādītāju.

Tāpat nakšņojot pie dabas krūts, jārēķinās ar odiem, tādēļ kā papildus aspekts telts izvēlē būtu jāņem vērā tas, vai tā ir aprīkota ar kukaiņu tīklu.

Tūristu plītiņa

Protams, neatņemama vakara sastāvdaļa ir ugunskurs, tomēr jāatceras, ka ir atsvišķas teritorijas, kur ugunskura iekuršana nav atļauta, augstās ugunsbīstamības dēļ, vai gluži pretēji - jūs pārsteidz negaidītas, stipras lietusgāzes. Tad paplēn visi vakariņu plāni un par karstu rīta kafiju var pat nesapņot. Tad saimniecībā lieti noderēs tūristu plītiņa. Mūsdienās tās radītas tā, ka ērti pārnēsājamas mugursomās, neaizņemot daudz vietas.

Lukturis

Domājot par vakaru pie dabas, jāpadomā arī par apkārtnes apgaismošanu. Ne jau vienmēr šīs funkcijas pildīs ugunskurs, tas ātri var apdzist stipra vēja vai lietus dēļ un tad apkārne vairs nebūs pārskatāma. Mūsdienu tehnoloģijas ir krietni attīstījušās un spēj mums piedāvāt tūrisma preces apgaismes radīšanai bez vajadzības pieslēgties pie strāvas.

Veikala 220.lv piedāvājumā ir dažādi pieres lukturi, kabatas baterijas, Led lampas un laternas un citas preces tūrismam no pasaules labākajiem ražotājiem, kas paredzēti, lai Tu spētu orientēties pat ļoti tumšā un grūti pārredzamā teritorijā.

Ietilpīga mugursoma

Lai brīvdienas pie dabas izdotos godam, jāpadomā arī pie atbilstošas un ietilpīgas mugurskomas iegādi. Tai jābūt gana ietilpīgai un arī vieglai, lai pleci nenogurtu nēsājot visu tūrisma inventāru. Ļoti svarīga ir vairāku nodalījumu esamība, īpaša uzmanība jāpievērš nodalījumam, kas paredzēts dzērienu pārnēsāšanai, mēdz gadīties, ka tās ir paredzētas tikai konkrētai pudeles formai un citas tajā vienkārši neietilpst.

Īpaša uzmanība jāpievērš mugursomas siksnām, tām jābūt mīkstām, platām un labi polsterētām un ar iespējām mainīt to garumu un augstumu. Ļoti svarīgi, lai mugursomai būtu arī īpaša gurnu siksna, kas lieti noderēs gadījumos, kad somas svars pārāk nospiež muguras daļu. Piesprādzējot gurnu siksnu, mugursomas svars automātiski sadalīsies un daļa no tā no muguras aizies uz gurniem, kas pamatīgi atvieglos pārvietošanos.