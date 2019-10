Aizkavēts vai atcelts lidojums – iespēja pārvērst savas raizes naudā

Katru gadu tūkstošiem gaisa satiksmes pasažieru visā Eiropā piedzīvo lidojumu traucējumus. Taču ne visi gaisa satiksmes pasažieri zina, ka no aviosabiedrībām drīkst ne tikai lūgt palīdzību, bet arī saņemt lidojuma kompensāciju līdz 600 eiro. "Skycop" – iespējams lielākais lidojumu kompensāciju uzņēmums Baltijā – apkopojis visus galvenos faktus, kas katram aviopasažierim būtu jāzina par kompensāciju, ko var saņemt par aizkavētu, atceltu vai virspārdotu lidojumu, kā arī sniedz īsu pārskatu par Baltijas aviosabiedrībām par faktiem, kas jāzina par pieteikšanos kompensācijai no vietējās aviosabiedrības.

Iztēlojieties situāciju: dienā, kad paredzēts lidojums no Rīgas uz Londonu, ierodaties lidostā tieši laikā. Bet tad saprotat, ka plānotā iekāpšana ir aizkavējusies un atskan paziņojums, ka jūsu lidmašīna aizkavēsies vēl vairākas stundas. Tāpat nejauši dzirdējāt citu pasažieru sarunu, kurā viņi runāja par to, ka lidojums aizkavējies aviosabiedrības darbinieku trūkuma dēļ. Noguris un iztukšots beidzot ierodaties Londonā un nolemjat sazināties ar aviosabiedrību – cerībā uz atlīdzību. Pēc pāris nedēļām šķiet, ka saziņa ar aviosabiedrību norit labi – viņi piekrīt segt jūsu izdevumus par taksometru no lidostas Londonā, taču norāda, ka jums nepienākas cita kompensācija.

Protams, aviosabiedrības mēģina tikt cauri sveikā

"Reizēm aviosabiedrības mēģina gūt labumu no pasažieru zināšanu trūkuma tiesību jomā," stāsta Lūks Raščausks [Lukas Raščiauskas], "Skycop" vadītājs. "Bet tiesības uz kompensāciju neietekmē pamata palīdzība pasažieriem, kuri piedzīvo lidojumu traucējumus. Pat tad, ja pasažieris to zina un nolemj personīgi iesniegt atlīdzības pieteikumu, aviosabiedrība parasti mēģina viņu pārliecināt, ka lidojums neatbilst kritērijiem, lai par to iesniegtu kompensācijas pieteikumu, jo, piemēram, traucējumus izraisījuši neparasti apstākļi – bet bieži tā nav patiesība. Šajā brīdī tieši lidojumu kompensāciju uzņēmumi ir tie, kas darbiņu paveic līdz galam. "Skycop" ir gatavs nokārtot katru šādu lietu jau no paša sākuma un iet līdz galam, piemēram, veicot tiesiskas darbības vai iesniedzot tiesā prasību pret aviosabiedrību. Mūsu augstā līmenī apmācītu speciālistu komanda ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi ir gatava palīdzēt jums saņemt šādu kompensāciju pēc iespējas ātrākā un vieglākā veidā," skaidro L. Raščausks.

"Skycop" ir lielākais lidojumu kompensāciju uzņēmums Baltijā – gan apstrādāto pasažieru pieteikumu un iegūto kompensāciju skaita ziņā, gan no aviosabiedrībām iegūtā un pasažieriem pelnītajās kompensācijās izsniegto naudas summu ziņā. Tikai šajā gadā vien "Skycop" uzvarēja 400 tiesas prāvās Lietuvā, Latvijā, Polijā un Spānijā, palīdzot gandrīz 600 pasažieriem saņemt kompensācijas. Turklāt ar "Skycop" palīdzību tūkstošiem pasažieru saņēma kompensāciju, nesniedzot prasību tiesā.

Zināšanas par savām tiesībām varat pārvērst naudā

Aviopasažieru tiesības garantē Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 261/2004, kas attiecas uz visiem pasažieriem, kuri piedzīvojuši lidojumu traucējumus un devušies ceļā no jebkuras lidostas ES vai viņu lidojumu nodrošinājusi ES reģistrēta aviosabiedrība.

Apmērs kompensācijai par aizkavētu (vismaz 3 stundas vēlāk ieradušos) vai atceltu lidojumu (mazāk nekā 14 dienas pirms plānotās izlidošanas) ir no 250 līdz 600 eiro katram pasažierim. Precīzs kompensācijas apjoms atkarīgs no lidojuma attāluma: 250 eiro par attālumu līdz 1500 km, 400 eiro, ja attālums ir no 1 500 līdz 35 000 km (arī maksimālais attālums jebkuram lidojumam, kas pilnībā notiek ES), un 600 eiro, ja attālums pārsniedz 3500 km. Visos šajos gadījumos pasažieriem ir iespējams saņemt kompensāciju, ja lidojums tika traucēts aviosabiedrības vainas dēļ un traucējumi atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 261/2004 uzskaitītajiem kritērijiem. Šajā sarakstā iekļauti darbības traucējumi – piemēram, ja lidmašīna nav ieradusies laikā, jo aviosabiedrība pieļāvusi kļūdas darbinieku grafika plānošanā – un aviosabiedrības rotācijas problēmas, kā arī tehniskas problēmas ar lidmašīnu. Tas viss tiek ņemts vērā, ja lidojuma traucējums noticis tāpēc, ka lidmašīnā kaut kas salūzis, vai to nav izraisījusi ražošanas nepilnība.

