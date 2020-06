Aktīvā atpūta Jūrmalā: ūdens prieki, tenisa korti, golfs un brauciens ar jahtu

Vasara ir īstais laiks, kad ļauties veselīgam kustību priekam. Viegls apģērbs, siltas dienas, gaiši vakari – saule, ūdens un mežs. Piemērotāko aktīvās atpūtas veidu Jūrmalā sev atradīs ikkatrs.

Kāpt kokos un šļūkt pa ūdens slidkalniņiem

Dzintaru Mežaparka priedēs iekārtotā piedzīvojumu parka "Jūrmalas Tarzāns" dažāda ranga aktivitātes ļauj pārbaudīt drosmi un uzkāpt kokā neatkarīgi no vecuma. Kopsakitā 98 šķēršļi pēc grūtību pakāpēm ir sadalīti Zaļā, Zilā, Sarkanā un Melnā trasē, kā arī Bērnu trasē, kura piemērota vecumam jau no trim gadiem.

Ūdens prieku mīļotājiem "Līvu Akvaparka" atrakcijas izklaidēs kā mazos, tā lielos un pat pavisam bezbailīgos. Viļņu jūra ar lēzenu dibenu, strūklaku sala un baseins ar pretstraumi zem klajas debess, kā arī drosminiekiem ūdens skeletons ir vien daļa no atrakciju klāsta. Apmeklētāju plūsma tiek regulēta atbilstoši ierobežojumiem, lai rūpētos par klietnu veselību, kā arī nav iespējams iegādāties visas dienas biļeti.

Braukt ar riteni, nūjot un peldēt

Zeltainās kvarca smiltis 24 kilometru garajā Jūrmalas pludmalē ir labākais segums vasarai, kuru baudīt skrienot, minoties ar velosipēdu, nūjojot vai pēc peldes atguļoties uz noklāta dvielīša. Jūrmalas labiekārtotajās pludmalēs ir iespēja izvēlēties: liedagu ar volejbola tīklu, bērnu atrakcijām, kas pieejamas visas pludmales garumā 19 vietās, un vasarnieku kņadu vai klusākas kāpas netraucētam piknikam – pludmale ir sadalīta aktīvās un mierīgās atpūtas zonās, izvietoti arī bāri, kafejnīcas, pat silti baseini.

Krasta līnija vilina to mērot garā pastaigā vai minoties ar velosipēdu – pilsētā pieejama velo noma, kā arī vairākās Jūrmalas viesnīcās var nomāt nūjošanas ekipējumu. Lai nopeldētos jūrā vai arī siltajā Lielupē, kuras krastā ir vairākas labiekārtotas peldvietas, vienīgā nepieciešamā biļete ir dvielis, peldkostīms un īstais noskaņojumus. Labs garastāvoklis pēc atsvaidzinošanas peldes ir garantēts.

Airēt, burāt, veikot un braukt ar ūdensslēpēm

Upē valda sportiska rosība. Ūdens baudīšanai aktīvās atpūtas parkā Ski Wake Jurmala ir pieejams viss, ko vien sirds kāro: ūdensslēpes, veikbords, tostarp arī apmācība, lustīga braukšana ar pūsli, kā arī motorlaivu un kuteru noma. Mierīgākam plūdumam iespējams nomāt dažāda izmēra SUP dēļus un kajakus, un doties saulrieta ekspedīcijā vai vienkārši izlūkot upes lokus un niedru krastus.

Romantiķiem vai izcilām ģimenes brīvdienām pieejams upes kuģītis New Way, ar kuru ne vien var atceļot uz Jūrmalu no Rīgas, bet arī izbraukāt Lielupi. Vēsturisku piedzīvojumu piedāvā 17. gadsimta burinieks "Lībava", ar kuru kuģot pa Lielupi un Rīgas jūras līci. Braucēji piedalīsies buru uzvilkšanās, bet kuģa komanda novadīs ekskursiju pa burinieka klāju. Divatā vai ar visu ģimeni var baudīt divu stundu braucienu ar baltu jahtu, kas izvizinās tikai jūs vien pa upi un jūras līci.

Spēlēt golfu, tenisu un volejbolu

Ja brīvdienas gribas baudīt uz sauszemes, ir iespēja spēlēt golfu Jūrmala Golf Club & Hotel zaļajās ārēs, vai izkustēties ar raketi Baltijā modernākajā tenisa centrā "Lielupe". Pēc vērienīgas pārbūves centrs vada pirmo vasaru jaunā veidolā ar atklātiem un slēgtiem tenisa kortiem un skvoša laukumiem. Jūrmala nav iedomājama bez pludmales volejbola, kurā roku var iemēģināt katrs, kas vien grib un kad vien to grib. Jūras krastā aktīvās atpūtas zonās ir pieejami volejbola stabi, un vējainās dienās var vērot, kā ekstrēmā sporta baudītāji ķer vēju vindsērfinga burās vai kaitsērfinga pūķī.

Izstaigāt mežu, purvu un vērot putnus

Lielā Ķemeru tīreļa laipas (lielais loks – 3,4 kilometri, mazais loks – 1,4 kilometri) ļauj nonākt civilizācijas neskartā purvu ainavā ar mazu ezeriņu un akaču labirintiem. Ģimeni aizraus peldošais putnu vērošanas tornis Slokas ezera krastā. Ezeru apjož ap 3 kilometriem gara pastaigu taka, kas vienā virzienā iet gar ezeru, bet otrā – cauri mežam, to pēc izvēles ir iespējams pagarināt līdz pat 12 kilometriem. Takas tālakajā daļā ir vairāki sporta elementi bērniem kāpelēšanai, līdzsvara un veiklības pārbaudei.