Astoņi populāri mīti par kompensācijām no aviokompānijām

5. Mani pabaroja un izguldīja viesnīcā bez maksas, tāpēc kompensācija vairs nepienākas

Ja lidojums kavējas vairāk nekā 3 stundas, aviokompānijai ir pienākums parūpēties par pasažieriem. Ir jānodrošina vismaz viena maltīte un dzēriens, kā arī 2 bezmaksas zvani vai pieeja internetam. Ja gaidīt nāksies visu nakti, pasažieriem pienākas arī bezmaksas viesnīcas numuriņš un transports uz un no viesnīcas.

Ir daži izņēmumi, taču kopumā šāda veida palīdzība pienākas katram pasažieriem. Aviokompānijai par to ir jāparūpējas neatkarīgi no tā, kāda iemesla dēļ ir izveidojusies šāda situācija.

Un tas savukārt neatbrīvo aviokompāniju no pienākuma izmaksāt kompensāciju.

Ja apstākļi sakrīt, var būt tā, ka pienākas viss kopā - gan ēdiens un viesnīcas numuriņš, gan kompensācija.

6. Tehniskas problēmas ar lidmašīnu ir "ārkārtas apstākļi"

Un kompensācija nepienākas? Nē un nē.

Pirmkārt, tehniskas problēmas ar lidmašīnu bieži vien netiek uzskatītas par, tā saucamajiem, ārkārtas apstākļiem. Gluži otrādi - tiek uzskatīts, ka no nopietnām tehniskām problēmām ir iespējams izvairīties, ja tiek veiktas visas nepieciešamās pārbaudes un regulāra tehniskā apkope.

Otrkārt, tehnisku problēmu gadījumā, ja lidojums kavējas vairāk nekā 3 stundas vai tiek atcelts, kompensācija bieži vien pienākas.

7. Tas attiecas tikai uz Eiropas aviokompānijām

Eiropas Savienības noteikumi attiecas uz visām aviokompānijām.

Eiropas aviokompāniju gadījumā tas attiecas uz visiem to lidojumiem uz un no Eiropas.

Ne-Eiropas aviokompāniju gadījumā tas attiecas uz visiem to lidojumiem Eiropas ietvaros un no Eiropas uz citām valstīm, bet neattiecas uz lidojumiem no citām valstīm uz Eiropu.

8. Aviokompānijai vienmēr ir taisnība

Tavs lidojums kavējās vairāk nekā 3 stundas. Tu pieteicies kompensācijai. Aviokompānijas atbilde? Kompensācija nepienākas, jo ...

Atteikumu iemesli var ļoti dažādi. Taču vai tas nozīmē, ka tas ir viss? Kompensācijas no aviokompānijas nav un nebūs? Ne vienmēr. Aviokompānijas zin, ka daudzi pasažieri ne līdz galam saprot savas tiesības. Un aviokompānijas to izmanto, lai izvairītos no kompensāciju maksāšanas. Tāpēc var sanākt pacīnīties par savām tiesībām.

Ja negribas tērēt tam laiku, var nodot kompensācijas iegūšanas darbu profesionāļiem.

Šie apgalvojumi ir spēkā, ja lidojums ir Eiropā, no Eiropas vai uz Eiropu un ja tā ir aviokompānijas vaina, ka lidojums kavējas vai tiek atcelts. Ar Eiropu šajā gadījumā ir domātas visas ES dalībvalstis, Azoru salas, Madeira, Kanāriju salas, Islande, Norvēģija, Šveice, Franču Gviāna, Gvadelupa, Martinika, Reinjona, Majota un Senmartēna.