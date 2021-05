Ceļā uz Liepāju vai Ventspili paņemiet gardu pauzi 'Jaunpils alus' alus darītavā

Nu jau piekto gadu starp Liepājas un Ventspils šoseju, vietā, kur atrodas viena no skaistākajām Viduslaiku pilīm Latvijā, mājo moderna alus darītava "Jaunpils alus".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jaunpils alus saimnieki – Smelteru ģimene – veiksmīgi un radoši ir spējuši vecu, pussagruvušu laukakmeņu šķūni atjaunot par mājīgu, mūsdienīgu, vietējo iedzīvotāju un tūristu mīlētu vietu, kur baudīt labu alu, nopirkt vietējo ražotāju produktus, kā arī pasēdēt un atvilkt elpu, izgaršojot lejamo dziru alus darītavas terasēs.

"Ideja par alus darītavu radās manam tētim, kurš vairāk nekā pirms 10 gadiem mājās bija sācis mēģināt brūvēt alu. Viņam garšoja tas, kas sanāca. Tētis sen bija lolojis sapni pašam par savu alus brūzi un, tā kā pats īsti ar to negribēja nodarboties, tad piedāvāja man ar dzīvesbiedru Miku realizēt šo trako ideju. Ideju saucu par diezgan traku, jo nevienam no mums nebija zināšanu un pieredzes alus darīšanā, kā arī ēka, kuru tētis bija noskatījis alus brūža izveidei, bija ļoti sliktā stāvoklī. Visas alus darīšanas iekārtas tētis ar Miku paši atveda no Ķīnas, un tad nu ar lielu darbu un entuziasmu tapa alus darītava, ar ko šodien nudien varam lepoties", saka alus darītavas saimniece Sandra Smeltere.

Alus darītava jau sākotnēji bija iecerēta nevis kā klasisks brūzis, bet gan vieta, kas pulcē tūristus, izslāpušus ceļotājus un vietējos iedzīvotājus, kuri spēj novērtēt gan izcilo alus garšu un piedāvājuma dažādību, gan alus degustācijas un ekskursijas, kurās var vērot to, kā top alus.

"Jaunpils alus" veikalā gardēži var iegādāties vienreizējus saldumus, kas gatavoti no Jaunpils alus- karameles, kā arī ļoti iecienītās alus marmelādes. Kaimiņos alus darītavai tiek vārītas ziepes no alus un darinātas vannas bumbas, kurām pievienoti apiņi, kas ir zināmi kā lielisks līdzeklis skaistumkopšanā. Tās var iegādāties mūsu veikalā.

Lai gan alus darītava ir neliela, sortiments ir diezgan plašs, sākot ar "Jaunpils Eilu", kuram ir samtaini rūgtena apiņu garša un, kuru visvairāk ir iemīļojuši paši jaunpilnieki, gan "Lauku alu", ko labprāt pērk Rīgas alus mīļotāji, "Lāgeri", kas ir pirktākais no Jaunpils alus produktiem Tukumā un atstāj mutē saldeni rūgtu pēcgaršu, beidzot ar "Jaunpils Kviesi", kura gaišajā krāsā atspīd Latvijas kviešu lauku mirdzums un garša, kas "aizved" alus baudītājus uz vasaras garāko jūnija nakti.

Jaunie alus baudītāji dod priekšroku IPA (Indian pale ale) jeb Indijas gaišajam eilam, kas izmantotā apiņu daudzuma dēļ ir ar rūgtāku garšu nekā tradicionālais eils.

Pie mums IPA alus ir ieguvis mango garšu, kas lieliski sader kopā ar rūgtajiem apiņiem un atveldzē pat karstākajā ballītē pie jūras vai bērnības draugu kopā sanākšanas burziņā, kurā alus stilam ir nozīme.

Alu, kopā vai atsevišķi ar citiem veikala produktiem, skaisti iepakojam līdzi ņemšanai kā dāvanu tētim, opim, draugam vai alu mīlošam priekšniekam, ieliekot to simpātiskās kartona vai ekskluzīvākās koka kastēs.

Nekas nav vērtīgāk, kā savā ceļā ieraudzīt un atklāt jaunas, iepriekš nezināmas vietas, tāpēc nogriezieties no lielceļa un 8 minūšu laikā jums pavērsies gan vēsturiskā Jaunpils pils, kuras krodziņa terasēs varēsiet baudīt brīnum gardas ēdienu riktes, gan moderna alus darītava, kurā piedzīvot laba alus baudījumu vai aizvest to līdzi uz mājām vai atpūtu! Jaunpils alus darītava ir kā atklājums ikvienam, kurš meklē kaut ko citādu, kaut ko īpašu un vienreizēju, lielveikalos to nenopirkt un plašsaziņā par to neziņo!