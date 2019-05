Ciemos aicina gleznainā Koknese, atraktīvā Jēkabpils, ainaviskie Rokišķi un Žemaitijas pērle – Pluņģe

Kokneses viduslaiku pilsdrupas un Likteņdārzs jau uzskatāmi par Kokneses atpazīstamības simboliem. Par lielisku atpūtas vietu kļuvis arī Kokneses parks, kur skatāma atjaunotā strūklaka "Fauna galva" un tēlnieka Ģ.Burvja veidotā 11 m augstā skulptūra "Mūžībai", kā arī jau šalc Pērses ūdenskrituma atveids. Nonākot Pērses upes krastā, ieraudzīsiet J.Zihmaņa akmens skulptūru "Pērses meite", kas iezīmē vietu, kur kādreiz bijis leģendārais Pērses ūdenskritums. Neaizmirstamu mirkļu vērts ir brauciens ar vikingu laivu "Nameisis". Visus labumus vienuviet varēsiet izbaudīt Sama modināšanas svētkos, kas jau izveidojušies par tradīciju un šogad notiks 18.maijā! Svētku programma koknese.lv.

Kulinārā mantojuma pētniekiem un vienkārši gardēžiem, dodoties ekskursijā uz Koknesi, lieti noderēs sagatavotais "Garšu ceļvedis", kurā iekļauta informācija par ēdināšanas vietām Latvijas-Lietuvas pierobežā un atklātas interesantākās ēdienu receptes. Ko mūsu senči dēvēja par abēdu zupu? Kā garšo Kokneses sama "Ugunszupa" vai okroška? To nevar izstāstīt, mēs varam tikai rosināt apmeklēt vietas, kur ar viesmīlību un mīlestību godā celts no paaudzes paaudzē saglabātais mantojums.

Šis ceļvedis tapis projektā "AttractiveFORyou" jeb "Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība un tūrisma infrastruktūras pieejamības uzlabošana" Nr.LLI-211, ko Kokneses novada pašvaldība īsteno sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību, Rokišķu tūrisma un tradicionālās amatniecības informācijas un koordinācijas centru un Pluņģes rajona pašvaldību laika posmā no 2017. gada 1.aprīļa līdz 2019. gada 30.jūnijam.

Par projekta līdzekļiem uzlabota tūrisma informācijas centru infrastruktūra un ieviesti jauni pakalpojumi tūristiem, kas jau apliecinājuši savu efektivitāti, veicinot tūristu interesi un vēlēšanos iepazīt Kokneses, Jēkabpils, Rokišķu un Pluņģes kultūrvēsturisko mantojumu. Koknesē, 1905.gada ielā 7, pie jaunā Kokneses tūrisma centra izbūvēts ērts stāvlaukums gan vieglajiem auto, gan autobusiem. Izveidota nobrauktuve personām ar kustību traucējumiem, gājēju ietves, ierīkoti soliņi, uzstādīts informatīvais stends ar Kokneses novada karti.

Attēlā: Kokneses novada tūrisma informācijas centrs

Sākoties jaunajai tūrisma sezonai, ekskursanti jau atzinīgi novērtējuši Kokneses viduslaiku pilsdrupās pieejamo audiogidu, kas nodrošina informāciju sešās valodās. Ar lielu aizrautību mazi un lieli ārā spēlē lielformāta puzli, domino un cirku. Tūrisma informācijas centrā tagad var izmēģināt virtuālās brilles, kur virtuāli 360 grādu panorāmas tūrē skatāmi 12 populārākie apskates objekti Kokneses novadā.

Ar Kokneses novada tūrisma objektiem tagad var iepazīties virtuāli mājaslapā. Arī Jēkabpils, Rokišķu un Pluņģes ievērojamākie tūrisma objekti apskatāmi virtuāli 3D panorāmas tūrēs viņu mājas lapās.

Ja brīvdienu maršrutu vēlaties aktīvāku, tad iesakām doties tālāk uz Jēkabpili – aktīvam dzīvesveidam draudzīgu pilsētu. Brīvdabas estrādē uz Krustpils (Ādamsona) saliņas no agra pavasara līdz pat vasaras norietam notiek dažādi kultūras un izklaides pasākumi. Uz saliņas ir izveidoti arī atraktīvi vides objekti, kas sniedz iespēju iemūžināt sevi Jēkabpils pastkartēs. Ģimenēm ar bērniem neaizmirstamus iespaidus sniegs viesošanās Pasaku karaļvalstī, kur pa paceļamo tiltu var nonākt rūķu pilsētiņā. Viena no iecienītām atpūtas vietām ir 1966. gadā stādītais Meža parks, kas atrodas Radžu ūdenskrātuves krastos un kam ir piešķirts Zilais karogs. Radžu ūdens krātuvē pieejama laivu noma, makšķerēšana un zemūdens medības. Aktīvās atpūtas cienītājiem izveidots Jēkabpils daivinga centrs, vissezonas kameršļūkšanas trase, kā arī var lieliski relaksēties atpūtas kompleksā "Radži", kur tiek piedāvāta katamarānu, laivu un velosipēdu noma. Plašāku ieskatu aktīvā tūrisma piedāvājumā sniegs projektā izveidotais ceļvedis "Aktīvais tūrisms Latvijas-Lietuvas pierobežā" četrās valodās, kas iezīmē interesantākās, aizraujošākās apskates vietas un aktīvā tūrisma galamērķus atraktīvajā Jēkabpils pilsētā, gleznainajā Kokneses novadā, Žemaitijas Versaļā – Pluņģes pilsētā, ainaviskajos Rokišķos un to apkārtnē. Abus minētos ceļvežus var izpētīt Kokneses novada mājas lapā visitkoknese.lv/lv/routes

Jēkabpils viesu ērtībām projekta laikā uzstādīti divi āra informācijas stendi, kā arī izvietotas norādes zīmes uz tūrisma centru un būs lielais LED ekrāns.

Attēlā: Vissezonas kameršļūkšanas trase Jēkabpilī.





Attēlā: Krustpils (Ādamsona) saliņa Jēkabpilī

Lietuvas pilsētu – Rokišķu un Pluņģes apmeklējums var būt ideāls atpūtas maršruts lielākām brīvdienām, dodoties divu dienu vai garākā ceļojumā. Rokišķos jūs gaidīs lauku teritorijā ieslēpusies īsta pērle - klasicisma stilā atjaunotā Gačionu muiža, ko trīs simtus gadus pārvaldījusi Rozenu dzimta, senatnes krāšņums pavērsies Rokišķu muižas ansamblī, kurā ierīkots Rokišķu muzejs. Gardēžiem noteikti jānobauda Rokišķu apkārtnes delikatešu piedāvājums eleganti melnbaltā stilā ieturētā kafejnīcā "Senas grafas" (latviski "Senais Grāfs"), kur iespējams izgaršot to, ko ražo vietējie uzņēmumi un saimniecības, sākot no vītinātas filejas un alkšņu dūmos auksti kūpinātas liellopa desas līdz Itālijā nogatavinātajam cietajam sieram "Rokiškio Grand" ar kraukšķīguma notīm un izcilas kvalitātes vīniem no saimniecības "Roksala", kas lepojas ar daudziem piešķirtajiem tituliem. Pieredzes vērts ir pabūt Ilzenbergas muižas kompleksā, kur tiek attīstīta biodinamiskā saimniecība.

Projekta laikā Rokišķu tūrisma informācijas centrā uzstādīts tūristu skaitītājs, āra interaktīvais informācijas stends, iekštelpu informācijas stends ar izglītojošām spēlēm, iegādāts gadatirgus aprīkojums un norādes zīmes pilsētā.

Attēlā: Gačionu muiža Rokišķos

Attēlā: Tilts uz Mīlestības salu Ilzenbergas muižas kompleksā Rokišķos

Tikpat pārsteidzošiem atklājumiem bagāta ir otra Lietuvas pilsēta Pluņģe, kuru izceļ tās apkaimē esošais Plateļu ezers – centrālais Žemaitijas nacionālā parka objekts. Tūristiem kā paradīzes stūrītis šķiet ezera krastā esošais viesu nams "Prie Žiedelio", kur var nobaudīt žemaišu tradicionālo virtuvi – vārītus kartupeļus maisiņā, auksto zivju zupu ar siļķi (cibulynė), kāpostu zupu, kartupeļu un žāvētas gaļas kuģeļus, sierus un tradicionālā mantojuma sarakstā iekļauto kastini (Kąstinys), ko pati nama saimniece arī pagatavo uz vietas no krējuma, sviesta, sāls un zaļumiem. Aktīvās atpūtas cienītāji ir gaidīti enerģētisko piramīdu un ģeometrisko figūru parkā - senā lauku sētā pie gleznainā Plateļa ezera. Savukārt "Medaus kletele" saimniecība piedāvā izmēģināt bišu gultas omulīgi iekārtotā bišu namiņā, caur logu vērot lidoņu dzīvi un sajust, kā pazūd saspringums un nemiers. Noslēdzošais pieturpunkts šajā maršrutā lepojas ar nosaukumu "Žemaitijas Versaļa" – tā ir greznā neoklasicisma stilā būvētā kņaza Nikolaja Oginska pils Pluņģē, kurā iekārtots Žemaišu muzejs un apskatāmi priekšmeti, kas ir saistīti ar žemaišu kultūru un mākslu visā pasaulē. Piecdesmit astoņus hektārus aizņem Oginska parks, kurš tika izveidots jau 18. gadsimtā. Parkā uz krāšņās pils fona vasaras sezonā vairāku dienu garumā tiek rīkoti klasiskās mūzikas koncerti, kas pulcē mūzikas mīļotājus ne tikai no Lietuvas, bet arī no kaimiņvalstīm.

No projekta līdzekļiem ir restaurētas Pluņģes tūrisma centra telpas, uzstādīts interaktīvais informācijas stends, iegādātas mēbeles un aprīkojums gadatirgiem.

Attēlā: Viesu nama "Prie Žiedelio" piedāvājums Pluņģē

Noslēdzoties projektam ir uzlaboti un dažādoti tūrisma pakalpojumi, pilnveidota infrastruktūras pieejamība, kā arī, izveidojot un reklamējot vienotus pārrobežu tūrisma maršrutus, priecē arvien lielāka tūristu interese par visām četrām projekta sadarbības pilsētām.

Sākoties tūrisma sezonai, ciemos aicina Koknese, Jēkabpils, Rokišķi un Pluņģe!

Projekts tika īstenots ar mērķi - attīstīt Latvijas un Lietuvas pilsētu pievilcību un konkurētspēju, uzlabojot esošo tūrisma pakalpojumu un infrastruktūras pieejamību, palielinot interesi potenciālo tūristu vidū un reklamējot vienotus tematisko pārrobežu tūrisma maršrutus.

Projektu finansēja Eiropas Reģionālās attīstības fonds Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Projekta kopējās izmaksas: EUR 471 234,46, ERAF finansējums EUR 400 549,29, Kokneses novada domes projekta budžets EUR 139 323,22, Kokneses novada domes līdzfinansējums EUR 13 932,51.

ŠĪ publikācija tapusi ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu pilnībā atbild Kokneses novada dome un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.