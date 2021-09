Kašera & Jāņa ieteikumi, pošoties ceļojumam uz Korfu salu

"Ceļošana vienmēr ir stāsts. Un mēs esam tie, kas nosaka, kāds šis stāsts būs. Tas var būt bezgala iedvesmojošs, neaizmirstams un aizraujošām nodaļām pildīts stāsts, ko pēcāk var atstāstīt paaudžu paaudzēs, vienu pa vienai šķirot pirkstu nospiedumiem rotātās lapas, veroties neaizmirstamās vizualizācijās un uzburot atmiņu ainas savā iztēlē. Un tas var būt konspektīvi iespiests kādā necilā bukletā. Mēs noteikti izvēlamies ceļot tā, lai mūsu piedzīvotais taptu par dzirkstošu atmiņu pildītu grāmatu," stāsta uzņēmējs, multimākslinieks Kašers un viņa dzīves partneris – fitnesa treneris, "Kasher Bloom" direktors Jānis.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Augusta nogalē abi ceļotāji devās "Novatours" sarūpētā ceļojumā uz Grieķijas salu Korfu, un ir apkopojuši ieteikumus – pieredzētā ceļojuma stāsta nodaļas, kas, viņuprāt, noderētu tiem, kas pošas ceļojumā uz šo brīnišķīgo salu.

"Jau pirms ceļojuma, ievācot informāciju par mūsu brauciena galmērķi, mēs sapratām, ka Korfu būs kas īpašs. Tā ir Grieķijas zaļākā sala. Tā lepojas ar brīnišķīgām pludmalēm un kalniem. Tā solījās sagādāt gastronomiskas baudas. Mums bija pilnīgi skaidrs, ka vēlēsimies to visu izzināt un iepazīt iespējami tuvu," stāsta Kašers.

Ēdiens

"Ēdiens mums ir ļoti būtiska ikdienas sastāvdaļa. Mēs gan ļoti daudz paši gatavojam, gan mīlam baudīt augstas kvalitātes ēdienus ārpus mājas," par ceļotāju ikdienas ieradumiem stāsta Jānis.

"Grieķija nav iedomājama bez grieķu salātiem. Tos centāmies baudīt gandrīz visās ēstuvēs. Mūsu spriedums ir viennozīmīgs – tie ir un paliek izcili salāti. Vēl jo vairāk – to mājvietā, kur visas sastāvdaļas ir turpat augušas un ar roku aizsniedzamas, bet recepte ir izkopta gadu simtos un paaudžu paaudzēs. Interesanti gan bija redzēt, ka, atšķirībā no Latvijā servētiem grieķu salātiem, to mājvietā šādus salātus pasniedz ne ar gabaliņos sagrieztu fetas sieru, bet vienu palielu gabalu."

"Esot uz salas, ir skaidrs, ka tā lutinās ar dažādu jūras velšu pārbagātību. Par to ne tikai pārliecinājāmies, bet ļāvāmies baudpilnai izziņai – tikko zvejotas jūras zivis, astoņkāji, kalmāri, gliemenes – tas viss garšo izcili un neatkārtojami. Ar gardajām ūdens veltēm visbiežāk mielojāmies daloties – pasūtījām plati un kopā, nesteidzīgi notiesājām, ļaujoties sarunām, mieram un vasarīgam siltumam."

Pludmales

"Tukša pludmale ir nevainojama vieta abiem – gan prāta iztukšošanai, gan piepildīšanai," citējot turku rakstnieku Mehmet Murat İldan, par Korfu pludmalēm stāsta Jānis.

Korfu krasta līnija ir 217 km gara un mājvietu ir devusi virknei brīnišķīgu pludmaļu – daža atpūtnieku pilna, daža klusa un rāma, daža klinšu akmens ieskauta, daža glāsmainu smilšu klāta, daža atklāti pieejama, daža noslēpusies un zināma tikai tiem, kuros mīt izzinātāja gars.

"Mēs nevaram izcelt kādu konkrētu, vienu vislieliskāko pludmali, jo katrs apciemotais liedags mūs pārsteidza ar ko īpašu. Tas, ko mēs varam ieteikt, ir ļauties negaidītajam. Mēs uz dienu tikām iznomājuši auto un devāmies braucienā gar piekrasti. Ceļš mūs pārsteidza ne tikai ar pasakainām pludmalēm, bet arī ar neaizmirstamiem skatiem, kuros savijas jūra, kalni, ielejas, ciemi un Grieķijas daba - tā vien šķita, ka katrs jauns ceļa līkums dāvā jaunu pastkartītes vērtu skaistumu."

Grieķijas ikdiena

"Kalimera" un "kalispera" ir divi vārdi, kas pilnīgi noteikti noderēs Grieķijas ceļojuma laikā. Abi ir sasveicināšanās vārdi: "kalispera" tiek lietots, lai sveicinātos dienas laikā, "kalispera" – vakarā.

"Grieķi ir ļoti atvērti, komunikabli un sirsnīgi cilvēki – par to mūsu ceļojuma laikā pārliecinājāmies ne reizi vien. Viens smaids, nebaidīšanās spert pirmo soli pretī draudzīgai komunikācijai var atvērt patiesi gaišas sirdis un jaunas draudzības. Mēs ticam, ka saziņa ar vietējiem cilvēkiem vienmēr var darīt ceļojumu pilnasinīgāku. Nejauša saruna var atklāt noslēpumu par kādu īpašu pludmali, ēdienu, kas noteikti jāpagaršo vai kādu mazmazītiņu veikaliņu, kurā pieejami visizcilākie vietējie produkti," pieredzē dalās Kašers.

Suvenīri

Grieķija ir dabas skaistuma un ēdiena baudīšanas valsts. "Mēs no ceļojuma mājup atvedām olīveļļu, grieķijas vīnu un magnētiņu. Magnētiņus vedam vienmēr, lai tie atgādinātu piedzīvoto un pieredzēto. Bet eļļa un vīns šoreiz šķietami paši iekrita čemodānā, jo tieši tik lieliski tie ir, lai gribētos tos vest mājās," stāsta Jānis.

"Grieķija ir skaista valsts ar īpašu atmosfēru, cilvēku šarmu, dabas, kultūras, bagātās vēstures un ēdiena dāsnu bagātību. Mēs no visas sirds iesakām vismaz reizi dzīvē to apciemot. It sevšķi tās salas un jo īpaši Korfu, ko mums izdevās iepazīt nedaudz vairāk. Lai arī šī sala šķiet pavisam neliela, tās reljefs un daba pārsteidz!"