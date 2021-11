Kauņas viesnīcu ceļvedis – no nakšņošanas klosterī līdz 'art deco' dzīvoklim

"No studenta līdz prezidentam," savulaik jokoja reklāmu veidotāji. Un patiešām – sniega klātajai un svētkiem jau rotātajai Kauņai šogad ir labas ziņas visiem ceļotājiem, neatkarīgi no tā, vai ierodas uz dažām dienām, vai ilgāk. No kvalitātes latiņu ik gadu ceļošām staruptautisku tīklu viesnīcām līdz mājīgiem autentiskiem dzīvokļiem vai pat klosterim, kurā nakšņoja... ķeizariene. Nu, labi – "Oskara" balvas ieguvēja Helēna Mirena.

Protams, ceļošana šajās dienās ir pavisam citāda, nekā mums visiem bija ierasts. Tomēr Lietuva ir atvērta tūristiem, gaidām jūs Kauņā! Pirms ierašanās pārbaudiet ceļošanas noteikumus, viss ir ļoti vienkārši:

No kā sākt? Varbūt no jaunākajām ziņām viesmīlības nozarē? Maijā lielākā Kauņas viesnīca, kas atrodas K. Donelaičio ielā, paaugstināja savu rangu un kļuva par "Radisson Hotel Kaunas". Lai 2008. gadā dibinātā četrzvaigžņu viesnīca atbilstu zīmola "Radisson" prasībām un burtiski dvestu skandināvu estētiku, visi 206 numuri (to interjerus rotā brīnišķīgas Kauņas fotogrāfijas!) un koplietošanas telpas ir pilnībā atjaunoti.

Tikai pērnvasar durvis vērusī viesnīca "Moxy" Kauņas centrā jau paspējusi kļūt par vienu no populārākajām vietām pilsētā – pat karantīnas apstākļos! Kad pasākumi un satikšanās tika aizliegtas, atjautīgais viesnīcas personāls aicināja numuriņos baudīt pasaules virtuvi, skatīties labāko Eiropas kino un citādāk radoši piegāja situācijai. Un arī tagad, kad darbojas bāri, viesnīca ne par mata tiesu neatpaliek no Kauņas jautrākajām vietām. Kā jau jūs saprotat, šo viesnīcu atpūtai izvēlas bez bērniem un pienākumiem. Viss, kas notiek "Moxy", paliek "Moxy"...

Aizvien ir interesanti, kur Kauņā nakšņoja aktrise Helēna Mirena – savā darba vietā. Pažaislē uzņemtā seriāla "Katrīna Lielā" filmēšanas laikā, tieši šeit, viesmīlības kompleksa baroka sienās uzturējās slavenie briti. Ja esat vēsturisku seriālu cienītājs, "boutique" tipa viesnīca "Monte Pacis" ir radīta tieši jums. Uzturēšanās laikā jūs varat piedalīties mini ekskursijā pa noteiktām klostera vietām, kur stradāja filmēšanas komanda. Tāpat – izvēlieties tieši to numuriņu, kurā dzīvoja Mirena. Lai gan "Monte Pacis" tie visi ir lieliski, tāpat kā restorāns, kurā izsmalcināti ēdieni tiek pasniegti tepat klostera dārzā, kur arī auguši.

Garīgai atpūtai Kauņā ir vairākas vietas – piemēram, Kauņas arhidiecēzes viesu nams, kas atrodas apskaužamā vietā – pašā Rātslaukumā. Lieliski selfiji pa istabas logu – garantēti, bet visas vecpilsētas izklaides – sasniedzamas pat ne ar roku, bet ar mazo pirkstiņu.

Turpat vecpilsētā, bet atšķirīgu – bohēmisku – auru dveš jaunizveidotā "Bōheme House". Viņi darbojas tajā pašā ēkā, kur divas desmitgades rokenrola vēsturi pārrakstīja bārs "BO". Un varat būt droši, ka pulutināsiet ne vien savu ķermeni, bet arī vēderu. Tādus neticamus desertus mēs vēl neesam redzējuši... Un kvalitatīvas vēlās brokastis – "must", izvēloties vietu kaut vienai nedēļas nogales naktij. Vai mēs jau minējām, ka šajā viesu namā brokastot iespējams tieši uz jumta?

Vēl nedaudz autentiskāk – modernisma un "art deco" stilistikā ieturēti Kauņas interjeri. Tādus dzīvokļus, kuru sienas slēpj ne vienu vien Kauņas starpkaru gadu vēstures stāstu, varat atrast "Airbnb" platformā. Šogad vēl ne, bet nākamgad jaunatvērtais "Art Deco" muzejs (iespējams, vienīgais muzejs Lietuvā, kur var pavadīt visu dienu), kas iekārtots ar rūpīgi atjaunotām un ārkārtīgi skaistām mēbelēm, piedāvās īpašu nakšņošanu. Bet, atgriežoties pie viesnīcu tēmas, ziniet, ka Lietuvā neatradīsiet skaistāku modernisma vestibilu par to, ar kuru līdz šim lepojas viesnīca "Metropolis".

Vai jūs ieradīsieties jautrā kompānijā? Varbūt pat kopā ar kursabiedriem? Studijas beigušajiem īstenu nostalģiju radīs kop... nē, tās nav kopmītnes, bet gan jaunās paaudzes studentu māja "Solo Society". Spilgtais interjers, ielu māksla uz ēkas fasādes un citas jautras detaļas neatstās jūs vienaldzīgus. Un jūs šeit noteikti nebūsiet vientuļš. Ir iespējams palikt arī ļoti ilgu laiku!

Nobeigumā – dīvainākais piedāvājums. Patiešām ļoti slikta viesnīca. Bez jokiem, tā arī to sauc – "Very Bad Hotel". Zaļākalna nomalē nesen atvērtā vieta pārsteidz ar interjera risinājumiem un neticamiem akcentiem, bet skats pa logu – patiešām kaunastisks. Starp citu, šī izvēle ir lieliska, ja vēlaties izpētīt Kauņas nefasādes pusi un aizmirsties Zaļākalna ieliņās, kuras, ja spētu runāt, pastāstītu tūkstoš un vienu pasaku. Varbūt pēc nakšņošanas viesnīcā "Very Bad Hotel" pasakas sāksiet rakstīt arī jūs?