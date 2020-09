Lieliskas idejas atvaļinājumam Latgalē

Šajā rakstā piedāvājam divu dienu maršrutu ar idejām kā pavadīt ieplānoto atvaļinājumu tepat Latvijas zilo ezeru zemē - Latgalē, atklājot no jauna latgaliešu viesmīlību un prasmi svinēt dzīvi ik vienā sīkumā, baudot gardus ēdienu no vietējiem ražotājiem un novērtējot Latvijas dabas skaistumu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

1. diena

Ceļojuma sākuma punkts ir pie Latvijas lielākā ezera Lubāna, kur 2011. gadā tika izveidots burvīgs ūdens tūrisma attīstības centrs "Bāka". Šeit iespējams ne tikai apbrīnot Eiropas un pasaules nozīmes aizsargājamo dabas kompleksu, bet arī kārtīgi atpūsties. Šeit var makšķerēt, uzspēlēt tenisu vai volejbolu un izbraukt ar SUP dēļiem vai airu laivu Kvāpānu dīķos. Centrs piedāvā arī nakšņošanas iespējas līdzpaņemtās teltīs pie ugunskura vai viesnīcas numuriņā.

Pavisam netālu, vien 20 minūšu auto brauciena attālumā, Bērzpils pagastā, darbojas alus darītājs Dainis Rakstiņš, kurš darina īstu Latgales alu un pašmāju kvasu un ar to nodarbojas jau gadiem. Apmeklējot alus darītāja Daiņa Rakstiņa sētu, varēs iepazīties ar īstena Latgales alus darīšanas procesu un tradīcijām pēc sentēvu metodēm, kā arī nodegustēt saimnieka brūvējumu.

Nākamā pietura atraodas Malnavā, Kārsavas novadā, kur mājas restorānā "Dzīles" saimnieko Aina Barsukova, kura var lepoties ar kultūras zīmi "Latviskais mantojums". Saimniece piedāvā apgūt maizes cepšanas prasmes gan pēc sentēvu metodēm, gan mūsdienu receptēm un dažādu veidu maizes degustācijas. Grupām tiek piedāvātas izsmalcinātas maltītes, gatavotas pēc latgaliešu kulinārā mantojuma paražām, kas pielāgotas mūsdienugaršas niansēm. "Dzīles" kļuvušas populāras arī ar savām vēlajām brokastīm, kuras steidzas nobaudīt gribētāji no visas Latvijas.

Tālāk ceļš ved uz Ludzu, kur iesakām apskatīt Ludzas Viduslaiku pilsdrupas, kas saglabājušās no 1399. gadā vācu krustnešu celtās pils starp Lielo un Mazo Ludzas ezeru Livonijas ordeņa austrumu robežas aizsardzībai. Izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, pieejama 3D ekskursija, kur var pārvietoties telpā un laikā un ielūkoties virtuālā vēsturiskās pils rekonstrukcijā. Esot Ludzā, nelaid garām iespēju nobaudīt autentisku latgaliešu maltīti pie saimniecēm "Latgaļu kukņā", kas atrodas blakus Ludzas amatnieku centram un piedāvā prasmju skolu seno latgaļu ēdienu gatavošanā, seno recepšu noslēpumus un latgaliskās dzīves tradīcijas izzināšanu.

Pirmās dienas galapunkts ir brīvdienu māja ar visu nepieciešamo mierpilnai un atslābinošai atpūtai "Ezerzemes", pie paša Nirzas ezera. Šī ir tradicionāla Latgales māja ar dūmu pirti pašā ezera krastā, kur atvilkt elpu pēc aktivitāšu piepildītas dienas. "Ezerzemes" piedāvā arī atpūtu uz ūdens laivās vai ar ūdensvelosipēdu, un, ja vēl ir enerģija, turpat arī pieejams volejbola laukums, basketbola grozs, galda teniss, novuss, šautriņas, badmintons un galda spēles.

2. diena

Ezerzemes piedāvā arī velosipēdu nomu un dažādus velomaršrutus, un ir iespējams izmantot izdevību aplūkot ļoti unikālu vietu vien 14 km attālumā, Rundēnu novadā - Latvijas 2020. gada ģeovieta - "Valna dūbe". Tā ir meteorītu izcelsmes bedre, kura pēc ģeologu minējumiem radusies pirms 15 000 gadiem un ir vienīgais šāda veida objekts visā Baltijā.

Ceļš uz otrās dienas pirmo pieturvietu Lūznavā, Latgales jūgendstila pērli, ved caur gleznainainajiem Rāznas Nacionālā parka ceļiem, kur ievērības cienīga apskates vieta ir Lielā Liepu kalna virsotnē esošais augstākais koka tornis Latvijā (34m), no kura paveras iespaidīgs skats uz Latgales ainavu - Rāznas un citiem ezeriem. No stāvlaukuma līdz skatu tornim jāmēro vien 800 m, kur pa ceļam, lai baudītu laisku pastaigu, izvietoti informācijas stendi, atpūtas un ugunskura vietas, šūpoles un soliņi.

Pirmais galamērķis ir ārkārtīgi skaists kultūras mantojums - 20. gadsimta sākumā celta vieta mākslai un mūzikai - Lūznavas muiža. Muižā aplūkojamas vēsturiskās ekspozīcijas un izstādes, kā arī gida pavadībā iespējams uzzināt Lūznavas muižas pārsteidzošo vēsturi un tās iedzīvotāju likteņgaitas. Muiža ietverta gleznainā parkā, kuru iepsējams iepazīt atraktīvā veidā, piedaloties izzinošā vides spēlē "Muižas sikspārņa Mūža misija". Parkā pieejama arī loku šaušana, ugunskura vietas un ekskluzīvas degustācijas - uz ugunskura vārītas "Melnā dīķa zivju zupas", "Saldās ķīseļzupas" vai sautējuma muižkungu Kerbedzu gaumē.

Tālāk ceļš ved uz Riebiņu novadu, kur bioloģiskajā zemnieku saimniecībā "Juri" saimnieko viesmīlīgs pāris - Juris un Lidija. Ciemojoties saimniecībā, uzzināsi par siera siešanas tradīcijām un receptēm, kas ir ne tikai pārņemtas no prasmīgām siera sējējām, aizgūtas no Ulmaņlaiku pavārgrāmatām, bet arī pašu izdomātas. Saimnieki dos dzert tēju vai kafiju no Latgales podnieku veidotiem traukiem, un, protams, nogaršot visdažādāko garšu sierus. Turpat varēsiet arī iegādāties labumus un apmīļot mājlopus.

Blakus esošajā Preiļu pagastā vīna ražošanai ir senas tradīcijas un mājas vīna ražotne "Kalni" turpina vīna ražošanu pēc senajām receptēm. Viesojoties saimniecībā un dodoties ekskursijā pa ziedošu dārzu ar pieturpunktiem, dzirdēsiet interesantus, vēsturiskus stāstus, uzzināsiet par aveņu audzēšanas tehnoloģiju un vīna ražošanas noslēpumiem, kā arī varēsiet baudīt piedāvājumā esošo vīnu degustāciju.

Latgales reģions Latvijā izceļas ar kultūras mantojumu un tieši tāda ir Arendoles muiža, kas ieskauta simtgadīgā parkā. Tā atrodas gleznainā vietā Dubnas upes ielokā un ir viena no arhitektoniski interesantākajām muižām Latgalē, kas jauno laiku nepārbūvēta saglabājusies līdz mūsdienām un ar greznību un savdabību izceļas Latgales muižu arhitektūrā. Gida pavadībā varēsiet uzzināt par Latgales vēsturi un valodu un vēsturisko ēku atjaunošanu un restaurācijas procesu. Muižas teritorijā atrodas arī melnā pirts un pieejamas laivas izbraukumam pa upes lokiem.

Ja esam ieintriģējuši Latgales skaistumā un daudzveidībā, ar vēl citiem apskates objektiem un izklaides iespējām vari iepazīties Latgale.Travel mājaslapā.

Maršruta karte: https://bit.ly/328suOi