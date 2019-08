Lūznavas muižā skanēs pirmais Baltijas džeza festivāls 'Škiuņa džezs'

No 28. līdz 31. augustam Rēzeknes novada Lūznavas muižā notiks pirmais Baltijas džeza festivāls "Škiuņa džezs", kura mērķis ir veicināt interesi par džeza mūziku, rosināt topošo un esošo džeza mūziķu sadarbību, kā arī izdzīvot džeza mūzikas burvību Latgalē, īpašajā Lūznavas muižas kompleksa vidē.

Ideja par džeza festivālu Lūznavas muižā sākās ar pārmaiņu sajūtu spārnošanos – 2018. gada septembrī Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolā tika izveidota Džeza mūzikas nodaļa, kuras vadību uzņēmās džeza mūziķis, komponists Toms Lipskis. Viņam, sākot darbu Latgalē, arī radās doma veidot džeza festivālu Lūznavā, tā uzņemoties arī topošā festivāla māksliniecisko vadību. 2018. gada vasaras noslēgumā Lūznavas "Kulturys škiunī" divās koncertprogrammās izskanēja džeza festivāla ieskaņu koncerts "Džezs. Priekšsajūta", iezīmējot festivāla laiku un vietu. Diemžēl rudenī Toms pāragri devās mūžībā, bet, godinot viņa iesākto darbu un veltot festivālu Toma Lipska piemiņai, no 28. līdz 31. augustam Lūznavas muižā notiks pirmais Baltijas džeza festivāls "Škiuņa džezs", kura devīze ir "Turpinājums!". Turpinājums Toma iesāktajām idejām, turpinājums džeza mūzikai, turpinājums pieredzējušo džeza mūziķu zināšanu nodošanai jaunajiem. Festivāla idejas un aizsākumu degsmi apņēmies uzturēt festivāla mākslinieciskais vadītājs Lauris Amantovs.

Viens no festivāla mērķiem ir veicināt topošo džeza mūziķu izaugsmi un izglītību, tādēļ festivāls sāksies ar džeza meistarklasēm, kurām ir pieteikušies 24 topošie mūziķi no trim Baltijas valstīm. Profesionālo pieredzi mūziķi gūs Vitas Rusaitytes (LT) vokāla klasē, Skirmanta Sasnauska (LT) trombona un citu pūšamo instrumentu klasē, Indriķa Veitnera (LV) saksofona klasē, Siim Aimla (EE) saksafona klasē, Mikkel Pādar (EE) kontrabasa klasē,Arkādija Gotesmana (LT) sitaminstrumentu klasē un Madara Kalniņa (LV) taustiņinstrumentu klasē.

Džeza mūzikas notikumus Lūznavā būs aicināts izdzīvot ikviens interesents. Festivālu iesāks džeza mūziķu sadarbība meistarklasēs, kuru rezultātu varēs baudīt ik vakara džema sesijās, bet 30. un 31. augustā notiks vairāki publiskie festivāla koncerti, kur noslēguma koncertā ar Rēzeknes bigbendu saspēlēsies visi džeza meistarklašu vadītāji.

Festivāla "Škiuņa džezs" publisko pasākumu programma:

28. augusts un 29. augusts

20.00 Pasniedzēju un meistarklašu studentu džema sesija, ieeja bezmaksas

Festivāla pasniedzēju un meistarklašu studentu ik vakara džema sesijas. "Škiuņa džezs" meistarklases pasniedz Vita Rausaityte (LT, vokāls), Skirmantas Sasnauskas (LT, pūšamie instrumenti), Indriķis Veitners (LV, pūšamie instrumenti), Madars Kalniņš (LV, taustiņinstrumenti), Siim Aimla (EE, pūšamie instrumenti), Ara Yaralyan (EE, kontrabass), Arkādijs Gotesmans (LT, sitaminstrumenti), bet piedalās vairāk nekā 20 jauni un jau pieredzējuši mūziķi no visām Baltijas valstīm.

30. augusts

18.00 Etno+džezs. JVLMA etnodžeza projekts 3,00 €

Projekts "Etno+džezs" sākotnēji radās kā divu Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijas katedru – džeza un etnomuzikoloģijas – studentu sadarbības projekts akadēmijas festivālam "Decibels". Tā mērķis - izveidot koncertprogrammu, kurā tiktu apvienoti džeza un tautas mūzikas elementi. Nu jau piekto gadu pēc kārtas šis projekts ir viens no gaidītākajiem un veiksmīgākajiem notikumiem JVLMA mācību gada laikā un ir kļuvis arī par vienu no galvenajiem ikgadējā festivāla "Decibels" notikumiem. Līdz ar studentiem projektu organizē JVLMA pasniedzēji - asoc. prof. Indriķis Veitners un lektore Zane Šmite. Katru gadu projektam tiek dota arī "tēma" – ievirze, lai palīdzētu studentiem jaunrades procesā. Šogad šī tēma bija "Arhīvs". Studentiem bija jāpēta un savā daiļradē jāizmanto divu arhīvu – Latviešu folkloras krātuves veidotais garamantas.lv un Latvijas Nacionālās bibliotēkas seno ierakstu arhīvs audio.lndb.lv. Projekta rezultātā tapa trīs atšķirīgas un ļoti interesantas koncertprogrammas, kur katra savā, atšķirīgā veidā bija izmantojusi un aranžējusi mūziku un dziesmas no abām arhīvu krātuvēm. Projekts šogad veiksmīgi izskanēja Rīgas Mākslas telpā, bet nu to būs iespēja piedzīvot ar Lūznavas muižā.

Etno+džezs. JVLMA etnodžeza projekts

19.00 Siim Aimla kvartets (Igaunija) 4,00 €



Saksofonists Siim Aimla ir viens no vadošajiem jaunās paaudzes džeza mūziķiem Igaunijā. Būdams lielisks saksofona spēlētājs, aranžētājs un Georga Otsa mūzikas skolas pasniedzējs, viņš joprojām atrod enerģiju, lai piedalītos daudzos izaicinošos projektos kvartetā. Siim Aimla kvarteta sastāvā muzicē: Siim Aimla (saksofons), Joel Remmel (klavieres), Ara Yaralyan (bass), Eno Kollon (bungas). Kvarteta koncertprogrammā Lūznavas muižā festivālā "Škiuņa džezs" skanēs džeza klasika.

20.00 Pasniedzēju un meistarklašu studentu džema sesija, ieeja bez maksas

Siim Aimla kvartets (Igaunija)

31. augusts

31.08. 14.00 Festivāla meistarklašu ansambļu koncerts 3,00 €

Festivāla meistarklašu ansambļu koncerts. "Škiuņa džezs" meistarklases pasniedz Vita Rausaityte (LT, vokāls), Skirmantas Sasnauskas (LT, pūšamie instrumenti), Indriķis Veitners (LV, pūšamie instrumenti), Madars Kalniņš (LV, taustiņinstrumenti), Siim Aimla (EE, pūšamie instrumenti), Ara Yaralyan (EE, kontrabass), Arkādijs Gotesmans (LT, sitaminstrumenti), bet piedalās vairāk nekā 20 jauni un jau pieredzējuši mūziķi no visām Baltijas valstīm.

31.08. 18.00 Diksilends "Sapņu komanda" 4,00 €

Spēlfilmas "Sapņu komanda 1935" skaņu celiņa veidošanai 2013. gadā tika izveidots raksturīgs 1930. gadu džeza ansambļa – diksilenda sastāvs, kurā tika pieaicināti vadošie Latvijas džeza mūziķi. Ieraksta procesā pavisam negaidīti jau no pirmajām skaņām izveidojās jauns, brīnišķīgi un oriģināli skanošs džeza kolektīvs, kura lielisko veikumu iespējams dzirdēt filmā. Diksilends "Sapņu komanda" ir uzstājies labākajos Latvijas džeza festivālos, regulāri koncertē gan publiskos, gan korporatīvos pasākums, kā arī Rīgas un Latvijas džeza klubos. Koncertprogramma "Ceļojums uz uz Diksi-lendu", kas skanēs Lūznavas muižā, veltīta tradicionālā džeza stila - diksilenda stilistikai, taču radoši un inovatīvi izmantojot šī tradicionālā džeza sastāva iespējas. Programmā skan gan diksilenda žanra klasika, gan novatoriski un asprātīgi aranžēti pazīstami mūsdienu ārzemju un latviešu popmūzikas hiti. Grupas sastāvā apvienojušies labi pazīstami Latvijas džeza mūzikas profesionāļi – diksilenda vadītājs ir klarnetists un saksofonists Indriķis Veitners, kolektīvā muzicē pianists, komponists un aranžētājs Madars Kalniņš, viens no labākajiem Latvijas džeza trompetistiem Normunds Piesis, kā arī kontrabasists Andris Grunte, bundzinieks Krišjānis Bremšs un bandžo spēlētājs Bruno Priekulis.

Diksilends "Sapņu komanda"

31.08. 19.00 Mūzikas projekts "Sambossa" (Lietuva) 4,00 €



"Sambossa" ir viens no veiksmīgākajiem džeza mūzikas projektiem Lietuvā. Projektu 2006. gadā izveidoja Skirmantas Sasnauskas un Vita Rusaityte, un šis projekts turpina savu darbību, pastāvīgi atjauninot programmu. "Sambossa" repertuārā ir iekļauti Antonio Carlos Jobima skaņdarbi un citas Latīņamerikas melodijas, kā arī oriģinālkompozīcijas. Sekstets izceļas ar caurspīdīgu un akustisku stīgu instrumentu skaņu. Džeza mūzikas projekta sastāvs: Skirmantas Sasnauskas (trombons, balss), Vita Rusaityte (balss), Vytautas Mikeliunas (vijole), Arturas Chalikovas (ģitāra, balss), Eugenijus Kanevicius (basģitāra), Arkadij Gotesman (bungas).

Mūzikas projekts "Sambossa" (Lietuva)

31.08. 20.00 Festivāla noslēguma koncerts. Rēzeknes bigbends, solisti 4,00 €



Rēzeknes bigbends ir profesionālā pūšamo instrumentu orķestra "Rēzekne" (dibināts 1991. gadā) mūziķu vienība. Bigbenda mākslinieciskais vadītājs – trombonists, džeza mūziķis Lauris Amantovs. Kolektīva mājvieta un regulārākā koncertvieta ir Latgales vēstniecība GORS. Rēzeknes bigbends piedāvā koncertprogrammas ar latviešu un ārvalstu komponistu estrādes un džeza mūzikas kompozīcijām, piesaistot dažādus Latvijā populārus solistus. Festivāla "Škiuņa džezs" noslēguma koncertā skanēs īpaša programma ar solistu Vitas Rusaitytes, Indriķa Veitnera, Skirmanta Sasnauskas, Siim Aimla, Mikkel Pādar un Madara Kalniņa piedalīšanos.

Rēzeknes bigbends

Festivāla ieejas biļetes nopērkamas "Biļešu Paradīze" kasēs visā Latvijā un internetā, kā arī uz vietas Lūznavas muižā. Īpašais piedāvājums – apvienotās festivāla biļetes: festivāla divu dienu (30.–31.08.) ieejas biļete 15,00 €, festivāla pirmās dienas (30.08.) ieejas biļete 6,00 €, bet festivāla otrās dienas (31.08.) ieejas biļete 10,00 €.

Festivālu "Škiuņa džezs" rīko Lūznavas muižas komanda un festivāla mākslinieciskais vadītājs Lauris Amantovs, festivāla norisi atbalsta Rēzeknes novada pašvaldība un Latgales kultūras programma ar Valsts kultūrkapitāla fona, AS "Latvijas Valsts meži" un Latgales reģiona attīstības aģentūras finansiālo atbalstu.

Inga Žirgule,

Lūznavas muižas projektu vadītāja