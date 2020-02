Nedēļas nogales maršruti: vietas ar iespaidīgām dabas bagātībām pārsteigs ar retiem putniem un neskaitāmiem ezeriem

Pavasaros applūstošas pļavas, 330 dažādas putnu sugas, vairāk nekā 300 ezeri, kas apjož blakus esošo pilsētu – tie ir tikai daži no iespaidīgajiem dabas objektiem, kas slēpjas dažādos Lietuvas reģionos. Runa ir ne par ko citu kā par putnu paradīzi saukto Nemunas deltas reģionālo parku un par debesu krastiem uz zemes saukto Zarasu novadu – vietām, kas izpelnījušās "Eiropas izcilākais tūrisma galamērķis" (EDEN) nosaukumu. Tāpēc aicinām sagatavoties ceļojumam un doties ceļā – apmeklēsim ar dabas bagātībām visvairāk apveltītās vietas kaimiņu Lietuvā.

Katrā gadalaikā izskatās citādi

Nemunas delta – viens no mainīgākajiem dabas stūrīšiem Lietuvā. Ziemā 29 tūkst. hektāru platības pļavas pārklāj sniegs, pavasarī tās nonāk zem ūdens, kas pievilina migrējošos putnus, vasaras sākumā šeit pulcējas perēšanai gatavie lidoņi, bet rudenī šeit var ieraudzīt miljoniem putnu, kas dodas ziemot.

Tiem, kas vēlas apmeklēt par putnu paradīzi saukto Nemunas deltu, Marjus Karlons, kas organizē putnu ekskursijas, iesaka ņemt vērā to, ko cilvēks cer ieraudzīt.

„Nemunas delta Eiropā ir pazīstama sava migrācijas perioda dēļ. Tas ir marts un aprīlis, kad ir lielie plūdi un applūst Šilutes un Paģēģu reģiona pļavas. Ieplūdušais ūdens pievilina daudz ūdensputnu, kas migrē no savās ziemošanas vietām Holandē, Vācijā, Francijā uz Sibīriju vai Skandināviju. Gandrīz visi putni nolaižas Nemunas deltā – tā ir viena no trim vai četrām pieturvietām ceļā uz Sibīrijas tundru. Šajā laikā šeit var sastapt simtiem miljonu ūdensputnu. Tāpēc marta otrā puse un viss aprīlis ir lielisks laiks atbraukt tiem, kas vēlas vērot migrējošos putnus," – viņš skaidro.

Ornitologs M. Karlons atklāj, ka šeit var satikt ļoti retus putnus, piemēram, mazās zosis, kas perē tikai Norvēģijas ziemeļos. Eiropā tās ir atlikušas tikai 100.

„Uz tiem, kas ierodas aprīlī, lielu iespaidu atstāj simtiem tūkstošu pīļu bari, vairāki desmiti tūkstoši zosu vienā barā – tās paceļas virs cilvēka galvas, un debesis šķietami aptumšojas," – par to, ko var ieraudzīt Nemunas deltā, stāsta sarunbiedrs.

Aprīļa beigās ūdens līmenis krītas un skatienam paveras lielās pļavas, tad Nemunas deltā var ieraudzīt perējošu putnu daudzveidību – vien šeit ir reģistrētas apmēram 200 perējošu putnu sugas. Kā apgalvo ornitologi, tas ir liels skaits, jo līdzīgs skaits sastopams visā Lietuvā kopā.

„Uz Nemunas deltu dodas cilvēki no visas pasaules, lai ieraudzītu reti sastopamus putnus. Šeit var ieraudzīt arī vidējos ērgļus, ķikutus, melnās puskuitalas un vēl daudzu dažādu sugu putnus. Šeit sastopams arī perējošs grīšļu ķauķis – šis putns perē tikai Lietuvā, Baltkrievijā, Ukrainā un Polijā," – stāsta vīrs, kas organizē putnu ekskursijas.

Viņš piebilst, ka labs laiks, lai atbrauktu, ir maija sākums, jo šajā laikā var ieraudzīt gan migrējošos, gan jau perēt sākušos putnus.

Tiesa, ne mazāk vērtīgi šeit ir ierasties arī rudens sākumā – tad, kad putni sāk migrēt uz siltajām zemēm, bet Lietuva kļūst par migrācijas koridoru.

„Rudenī cauri mūsu zemei lido liela ziemeļos perējošo putnu masa, kas ir ļoti koncentrēta. Netālu ir arī Ventas rags – gredzenošanas stacija. Apmeklējot šo vietu rudenī, dienas laikā var ieraudzīt vairāk nekā miljonu pāri lidojošu putnu," – saka Marjus Karlons.

Pats putnu ekskursiju organizētājs apgalvo, ko apmeklēt Nemunas deltu vēlas aizvien vairāk cilvēku, bet viņu gidi profesionāli vada ekskursijas gan lietuviešu, gan angļu valodā.

„Pašlaik piedāvājam gan grupu, gan privātas ekskursijas. Tiem, kas pasūta ekskursijas, varam piedāvāt nedēļu garus vai ilgākus braucienus, naktsmītnes ar barošanu. Visbiežāk uzņemam 10–14 cilvēku grupas, bet var pasūtīt arī privātu ekskursiju. Tās laikā apmeklējam ne tikai Nemunas deltu, bet arī ar prāmi dodamies uz Kuršu kāpām vai ar kuģīti pavizināmies pa Kuršu jomu, kur var ieraudzīt vēl vairāk dažādu putnu," – par ekskursijām stāsta M. Karlons.

Bagāts ne tikai ar ezeriem

Iespaidīgs dabas stūrītis apmeklētājus gaida arī citā Lietuvas pusē – ziemeļaustrumos esošajā Zarasu novadā. Šeit var saskaitīt vairāk nekā 300 ezeru, daži no tiem aptver arī pašu Zarasu pilsētu.

Zarasu tūrisma un darījumu informācijas centra projektu vadītājs Ramūns Keršis atklāj, ka agrāk šeit bijis vēl vairāk ezeru – pirms tika uzpludināta Antalieptes ūdenskrātuve. Viņš piebilst, ka šodien Zarasos tūristiem ir daudz ūdens un dabas izklaižu, katrs atradīs sev kādu patīkamu nodarbi.

„Zarasu novadu noteikti ir vērts apmeklēt gada siltajā laikā – uz lielā Zarasu ezera salas ir ierīkots viens no valsts lielākajiem veikparkiem – gandrīz 600 metru aplis, bet tajā vienlaikus var veikot veseli astoņi cilvēki. Blakus ierīkots batutu parks, kurs atpūsties var gan ģimenes, gan pa vienam. Uz salas ierīkoti arī sporta trenažieri," – par gaidāmajām izklaidēm stāsta Tūrisma un darījumu informācijas centra pārstāvis.

Sarunbiedrs piebilst, ka tepat, uz salas, var arī nakšņot, bet vasarās šeit notiek mūzikas festivāli – agrāk bija „Roko naktys", tagad – „Galapagai". Tiesa, lai gan lielā sala ir galvenais pievilkšanas punktā, kurā ir lieliski attīstīta tūrisma infrastruktūra, mazliet paejot uz austrumu pusi, tūristi var nokļūt cilvēka neskartā dabas stūrīti.

Tiem, kas vēlas interesantākas ainavas, R. Keršis piedāvā doties uz Zarasu novadā esošo Drūkšu ezeru – dabas ieskauta pašā ūdenskrātuves krastā stāv atomelektrostacija.

„Vērts doties arī uz Antalieptes ūdenskrātuvi, pastaigāt pa mūsu piedāvātajiem maršrutiem. Lai uzpludinātu šo teritoriju, tika appludināti 26 ezeri. Vēl līdz šim zem ūdens ir appludināti ciemi, tāpēc šī vieta varētu būt ļoti interesanta zemūdens sporta entuziastiem," – saka Ramūns Keršis.

Tomēr, kā apgalvo sarunbiedrs, viena no lielākajām Zarasu novada rotām ir skatu loks, kam analoga nav visā Lietuvā. No tā paveras iespaidīgs skats uz pilsētu, ko ieskauj ūdenskrātuves, bet pa kāpnēm nokāpjot no 17 metrus augstā skatu loka, var pastaigāties pa Zarasu ezera krastu.

Projektu „Izcilākie Eiropas tūrisma galamērķi" (EDEN) īsteno nacionālā tūrisma veicināšanas aģentūra „Ceļo Lietuvā", atbalsta Eiropas Komisija. Vairāk informācijas par EDEN objektiem var atrast, apmeklējot vietni eden.lithuania.travel.