Nemunas ceļš un tūkstotis tā stāstu

Vai sajūtat vīraka smaržu plīvojam gaisā? Bet flautas melodiju – vai to dzirdat? Ķīniešu lukturīšu apgaismojums, vīraks, maiga flautas mūzika un tējas dzeršanas ceremonijas – tas ir Raudondvarja muižas gars dažus gadsimtus atpakaļ, ko sajust var tikai tad, ja šeit paviesojas. Apstāties, ieraudzīt un izdzirdēt, saosta un sajust – tas ir viss, ko vajadzēs izdarīt, lai izbaudītu Nemunas ceļa dāvātos iespaidus un jauko piedzīvojumu.

Cik stāstu! Un cik sirdi un acis priecējošu ainavu! Lai arī kur piestāsiet, braucot pa šo maršrutu, pieredzēsiet neaizmirstamu skaistumu, kurš omulīgi apmeties atmiņās aicinās jūs šeit atgriezties vēl un vēl. Meklējat aktivitātes un izglītojošas programmas? Nemunas ceļā to netrūkst. Svarīgākais izlemt, uz kuru pusi braukt. Uz Šaķiem? Kauņu? Kauņas rajonu? Varbūt Jurbarku?

Balzama apšu un citu retu koku aleju iekļautā Zīpļu muiža aicina uz izstādēm un keramikas darbnīcu, bet Ķiduļu muiža – uz jaukām satuvinošām aktivitātēm, kas iemāca padarīt lēnāku dzīves tempu un sajust mirkļa burvību. Jums nepatīk cepti gliemeži?

Tad tikai tādēļ, ka neesat tos pagaršojuši Ķiduļu muižā un neesat nobaudījuši šā novada vīnu! Paviesojušies Šaķos, neaizmirstiet Jurbarkas novadu, tā pilskalnus un mazās jaukās pilsētiņas. Apmeklējiet Mazo Lietuvu – dodieties uz Smalininkiem. Izbaudiet tur valdošo mieru un romantiku.

Iebraucot šajā pilsētā, atbraucējus no vienas puses sagaida liepu aleja, bet no otras puses – Lietuvā vienīgā ozolu aleja. Šā novada kultūras un dabas savdabība. Smalininku arhitektūra atgādina, ka novads ilgu laiku ir piederējis Prūsijai, ka šeit ir Mazā Lietuva. Ja tomēr izvēlēsieties Kauņu, tad bez Viļņas ielas – nu nekādi.

Vienmēr pulsējošā Kauņas vecpilsētas dzīsla – Viļņas iela – piedāvā aplūkot īpašo Kauņas arhitektūru, Lietuvas Republikas prezidentūru, par Kauņas sirdi kļuvušo Sv. apustuļu Pētera un Pāvila arhikatedrāli baziliku. Atšķirīgos diennakts laikos Viļņas iela katru reizi stāsta citu sevī slēptu stāstu. Dienā – par to cilvēku dzīvēm, kas pa to steidzas, naktī – lukturu apgaismotus romantiskus piedzīvojumus.

Katrs Nemunas ceļa izziņas objekts pilns unikālas savdabības un interesantas vēstures.

Iepazīstieties ar tūrisma maršrutu interneta vietnē www.nemunokelias.lt vai sociālā tīkla Facebook profilā facebook.com/NemunoKelias/ un dodieties ceļojumā, kas sola daudz iespaidu!

Lietuvas iedvesmoti. Tā varētu nosaukt Nemunas ceļa dāvātās sajūtas un atklājumus. Tiksimies šeit jau šajā vasarā!