Pazust Zilo ezeru zemē

Vasals Latgolā! Vai esi gatavs savās nākamajās brīvdienās ar ģimeni vai draugiem pilnībā atslēgties no pilsētas steigas un veltīt laiku sev un saviem mīļajiem? Ja atbilde ir apstiprinoša, tad pareizais galamērķis – Latgale!

Iesakām apmeklēt vietas, kas ir Eiropas izcilāko galamērķu jeb EDEN sarakstā. Plašāk par EDEN varat lasīt Latvia Travel mājaslapā, bet šobrīd ideālam brīvdienu maršrutam esam apkopojuši TOP 3 lietas, kas vislabāk raksturo Latgali, kas būtu noteikti jāapmeklē, paralēli vēl ķerot pēdējo iespēju izbaudīt rudeni.

1. Nogaršo Latgales gardumus

Neviens ciemiņš no mājas Latgalē nekad neaizies tukšu vēderu. Kļockas, guļbišnīki, griušļi ir tikai daži no ēdieniem, kas liks Tavām garšas kārpiņām gavilēt! Ēdiens Latgalē ir tāds, kāda nav nekur citur Latvijā, tieši tāpēc, lai to saglabātu, Krāslavā, Grāfu Plāteru pils kompleksā ar parku, atrodas Latgales kulinārā mantojuma centrs, kur, iepriekš piesakoties, iespējams piedalīties ēdienu degustācijās un nopirkt produktus no vietējiem mājražotājiem.

Foto: Latvia Travel

Dodies uz populāro Aglonas Maizes muzeju un piedalies maizes degustācijā vai arī nogaršo šmakovku - Latgales tradicionālo pašdarināto degvīnu Šmakovkas muzejā. Ja vēlies vienlaicīgi baudīt pēc iespējas vairāk jaunas garšas, iepriekš paziņojot par savu ierašanos, dodies uz Andrupenes lauku sētu un piedalies Latgales kulinārā mantojuma ēdienu degustācijā.

2. Atklāj nemateriālo vērtību

Nemateriālās vērtības ļauj vislabāk iepazīt katrā novadā dzīvojošos cilvēkus un viņu tradīcijas. Viena no nemateriālajām vērtībām ir amatniecības prasmes. Mums ir kalēji, klūgu pinēji, audējas... Bet kurš gan Latvijā nav dzirdējis par Latgales vizītkarti – Latgales podniekiem?

Jau vairāk nekā tūkstoš gadu, Latgalē, no māla darina praktiskas lietas kā podus ēdiena gatavošanai un glabāšanai, bļodas, krūzes, kā arī nodarbojas ar dekoratīvo keramiku, kā svečturi, svilpes u.c.

Process no māla līdz gatavam podam ir aizraujošs. Vislabāk par to var pārliecināties, apmeklējot podnieku darbnīcas un cepļu atvēršanu. Podnieku darbnīcas, iepriekš vienojoties, ir iespējams apmeklēt visa gada garumā, taču uzsvars jāliek, ka to vislabāk darīt aprīlī. Tad notiek Latgales podnieku dienas, kad podnieku darbnīcās ir atvērto durvju dienas un ikvienam ir iespēja skatīties paraugdemonstrējumus, tikties ar meistariem un iegādāties "tikko izveidotus" keramikas traukus.

Foto: Latvia Travel

3. Sajūti dabas burvību

Ne velti Latgali sauc par Zilo ezeru zemi, jo ezeri šeit sastopami ik uz soļa. Latgalē ir visvairāk ūdens bagātību kā citur Latvijā. Pārbaudi to un dodies uz Velnezeru jeb Čertoku, lai redzētu netipiskāko Latvijā ezeru ar dzidrāko zilganzaļas krāsas ūdeni, bez nevienas dzīvas radības tajā melleņu meža vidū. Vai apmeklē Latvijas lielāko ezeru – Lubānas, kam apkārt plešas lielākais iekšzemes mitrāju komplekss Latvijā, kas sniedz plašas iespējas atpūtai un dabas vērošanai. Tāpat, Latgalē atrodas arī ne vien Latvijas, bet Baltijas dziļākais ezers Drīzis.

Foto: Latvia Travel

Zelta rudens baudīšanai lieliski derēs arī dabas parks Daugavas loki. Dodies tur un, kādā no skatu torņiem aplūko pilskalnus un Daugavas senleju vai vēl paspēj, pirms pirmā sniega, izlīkumot Daugavas lokus ar velo no Naujienes līdz Krāslavai.

Latgalē no ūdeņiem izvairīties nav iespējams. Pat dodoties uz Teirumnieku purva taku, lai iepazītos ar augstā purva ainavu, augu valsti, apskatīsi arī Teirumnieku ezeru. Sausāku vietu meklējot, var doties uz trešo augstāko virsotni Latvijā Lielo Liepu kalnu. Tur vairākas Latgales bagātības skatāmas vienuviet - no Lielā Liepu kalna skatu toņa redzēsi iespaidīgu skatu uz apkārtējo ainavu, Rāznas un citiem ezeriem.

Foto: Latvia Travel

Jāteic, ka katrs, kas reiz izbaudījis Latgales īpašo šarmu, vēlreiz pošas atgriezties. Latgales iedzīvotāju viesmīlība, kulinārais mantojums, māla pārvērtības un gleznainie dabas skati, smarža, tās ir tikai dažas no lietām, kas liek atkal un atkal doties uz Latgali. Neatliec uz vēlāku, sāc kārtot somu un nākamajās brīvdienās esi gaidīts Latgalē, Zilo ezeru zemē, lai pārliecinātos, ka viss teiktais ir pilnīga patiesība!