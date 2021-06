Pērnava piedāvā atpūtas iespējas visiem

Ikviens, kurš bijis Pērnavā, zina, cik daudzpusīgu atpūtu piedāvā šī kūrortpilsēta. Piedzīvojumu pietiks gan ģimenēm ar bērniem un pāriem, gan SPA cienītājiem un dabas draugiem. Pērnava atrodas tikai nepilnas stundas brauciena attālumā no Latvijas-Igaunijas robežas un ir gatava droši uzņemt atpūtniekus arī šovasar.

Vasaras sezonā Pērnava pulcē tos, kuri alkst kultūras un kurus vilina ūdens. No jūnija līdz augustam kopumā pilsētā uzturas sešas reizes vairāk cilvēku nekā pamatiedzīvotāju. Un tam ir pamatots iemesls, jo leģendārā Pērnavas smilšu pludmale, allaž siltais jūras ūdens un vasaras notikumi nevienu neatstāj vienaldzīgu. Tā kā Pērnavas apriņķis ir viena no saulainākajām vietām pie Baltijas jūras, daudzi vasaras pasākumi notiek brīvā dabā. Piemēram, 2.–4. jūlijā risināsies vēsturiskās Pērnavas Hanzas dienas, 11.–18. jūlijā – Pērnavas Mūzikas festivāls. Augusta pirmās nedēļas nogalē viesus gaida Pārtikas kultūras festivāls un Pērnavas XXIV ģildes dienas, kā arī Supeluse ielas gadatirgus, bet 13.–15. augustā – radošais festivāls "Augusta bezmiegs".

Author - Priiud Saart

Plašas iespējas sagaida tos, kas meklē aktīvus piedzīvojumus un kam tīk pastaigas dabā. Pērnavā ir labi apstākļi sērfošanai, pieejami vairāki golfa laukumi, kā arī iespējams izmēģināt prasmes Ziemeļvalstu labākajā autotrasē. Ceļotājus, kas dod priekšroku atpūtai kopā ar ģimeni, aicina Valgerannas piedzīvojumu parks un Lotes zeme, kurā apmeklētāji tiek uzrunāti arī latviešu valodā. Dabas draugus vilina Somā un Matsalu nacionālie parki un pārgājieni Rīsas, Tolkuses un Nigulas purvos. Unikalitātes un asu pārdzīvojumu mīļotājiem ir vērts pamēģināt nakšņošanu uz zvejas laivas, mājā ar spoguļu sienām, kokā vai Testamā pienotavā. Ieteicams apmeklēt arī mājas restorānu "Frida in the Nature", kurā šefpavārs no Izraēlas ceļ galdā Tuvo Austrumu garšu piesātinātus ēdienus.

Pērnavu var apceļot arī, izmantojot mobilo lietotni "Explore Hansa". Tā sniedz pārskatu par Pērnavas apskates objektiem, gaidāmajiem pasākumiem, dažādām aktivitātēm, kā arī izmitināšanas un ēdināšanas iespējām. Tāpat pieejama informācija par publiskajiem Wi-Fi tīkliem, sabiedriskajām tualetēm, lielākajiem veikaliem, velosipēdu nomu, taksometru pieturām, degvielas uzpildes stacijām un sporta iespējām.

"Explore Hansa" pieejama gan "Google Play", gan "App Store" lietotnēs igauņu, angļu, krievu, somu un latviešu valodā. Papildus svarīgākajai informācijai pieejamas arī aizraujošas audio gidu ekskursijas. Jo īpaši tās solās uzrunāt vēstures interesentus, kam allaž tīk izzināt apmeklējamās vietas pagātni. Tallinas vārti, viesnīca "Villa Ammende" un Sarkanais tornis ir tikai daži no iepazīstamajiem objektiem, atklāšanas cienīgas noteikti ir vēl vairākas citas ekskursijas.

Author - Priidu Saart

Pērnavā ir deviņi dažādi spa centri. Atjaunošanas kūri izgājusi viesnīcas "Strand" spa daļa. Jaunu izskatu guvusi arī ūdens atpūtas centra "Tervise Paradiis" āra zona, kas daudzus gadus ir bijusi latviešu iecienīta vieta. Var arī vienkārši ļauties saules glāstiem pludmalē, vaļošanos apvienojot ar viesnīcas sniegtajiem piedāvājumiem. Un, ja uznāk kāre, gozēšanos saulītē un atpūtu viesnīcā var nomainīt pret pastaigu pa atjaunoto jūrmalas promenādi vai divu jaunu restorānu "Poke" un "Oasis" apmeklējumu pašā jūras krastā.

Tā kā vasaras vakari ir gari, noteikti vērts doties nelielā pastaigā pa Pērnavas romantiskajām ieliņām vai pludmales parku, kura centrā šogad viesus uzņem jauna ēstuve "Kauss ja Uulits". Ejot kājām, var atklāt vietas, kurās citādi neiegriežas. Tāds ir mols Pērnavas upes grīvā, kas kļuvis par vienu no pilsētas simboliem. Vēl laba pastaigu vieta ir jūrmalas pļavu pārgājiena taka, kas pieejama, gan braucot ar bērnu ratiņiem, gan arī pārvietojoties ratiņkrēslā.

Pērnava patiešām ir labākā atpūtas vieta. Pagājušajā gadā tā tika izraudzīta par ilgtspējīgāko galamērķi Baltijas valstīs. Tāpat Pērnava iekļauta Zaļo galamērķu TOP100 sarakstā. Apmeklējot Pērnavu, iespējams apvienot atpūtu pilsētā un dabā. To spilgti demonstrē arī pilsētas govis, kas rūpējas par vietējām piekrastes pļavām. Daudzpusīgās iespējas un popularitāte atpūtnieku vidū Pērnavu ir padarījusi par kūrortu ar 180 gadu vēsturi.

Par ceļojuma galamērķi izvēloties Igauniju, ir vērts pievērst uzmanību ēdināšanas un nakšņošanas vietām ar uzrakstu "Siin on turvaline" (''Šeit ir droši''). Tas norāda, ka konkrētais uzņēmums dara visu iespējamo, lai nodrošinātu viesu labsajūtu un veselību – apkalpotāji ievēro distanci ar apmeklētājiem, slimības dēļ nenāk uz darbu un arī klientiem ar infekcijas saslimšanas pazīmēm lūdz ieplānoto apmeklējumu atcelt. Iekštelpas tiek rūpīgi vēdinātas, dezinfekcijas iekārtu ir vairāk nekā prasīts.

Drošas apkalpošanas restorāni, kafejnīcas un viesnīcas jau ir pierasta lieta, un tagad tiem pievienojušies arī vairāki aktīvās atpūtas piedāvātāji un pasākumu organizatori. Ja Pērnavā pamanāt zīmi "Siin on turvaline", ziniet, ka uzturēties šajā vietā ir droši un šeit tiek ievērotas visas Covid-19 epidemioloģiskās prasības!

www.visitparnu.com