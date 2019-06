Plāno ceļojumu ar automašīnu? Četri ieteikumi, lai ceļojums būtu izdevies

Vasara ir atvaļinājumu un brīvlaiku sezona, tādēļ daudzi to izmanto, lai dotos tuvākos un tālākos braucienos ar auto un apskatītu mūsu pašu Latviju, vai arī gūtu jaunus iespaidus, apmeklējot citas valstis. Neatkarīgi no tā, vai plāno nedēļas nogales ceļojumu, vai arī dodies aizraujošā piedzīvojumā uz ilgāku laiku, svarīgi ir justies droši un izvairīties no liekiem uztraukumiem. Esam Tev sagatavojuši četrus vērtīgus ieteikumus, kas ļaus ceļot bez raizēm un nevajadzīgām ķibelēm.

1. Veic transportlīdzekļa profilaktisko pārbaudi.

Plānojot ceļojumu ar automašīnu, vispirms jāpadomā par savu vērtīgāko kompanjonu – transportlīdzekli, kurš palīdzēs droši nokļūt uz visiem galamērķiem, ko plāno apskatīt, kā arī atgriezties mājās. Lai tas viss noritētu bez aizķeršanās, atceries laicīgi veikt automašīnas tehnisko pārbaudi. To ieteicams darīt profesionālā auto salonā vai pie zinoša speciālista. Jāpārbauda dzinēja eļļas, bremžu un dzesēšanas šķidruma līmeņi, stiklu tīrītāji, kondicionēšanas sistēma, lukturi, bremzes, riepu stāvoklis un gaisa spiediens tajās, kā arī citas detaļas. Atceries – vasaras riepu protektora minimālais dziļums ir 1,6 mm.

Par ļaunu nenāks arī pārliecināties, vai audio sistēma strādā kvalitatīvi, jo, kas gan ir brauciens ar auto bez mūzikas? Veic mašīnas salona tīrīšanu un ieskaties bagāžniekā – līdzi jābūt paņemtam labam rezerves ritenim, ar kuru vajadzības gadījumā nomainīt bojātu riepu. Neaizmirsti arī par aptieciņu, ugunsdzēšamo aparātu, atstarojošo trijstūri un vesti, rezerves segu, kā arī ūdens pudeli ārkārtas gadījumiem. Noderēs arī daži instrumenti tehnisku problēmu atrisināšanai pašu spēkiem, piemēram, skrūvgriezis, domkrats, riteņa atslēga, lāpsta un tamlīdzīgi.

2. Neaizmirsti karti, naudu un citus dokumentus.

Lai arī mūsdienās braucēji nereti izmanto digitālās kartes, kas pieejamas viedtālruņos, piemēram, Google Maps vai Waze, vērts turēt mašīnā arī vienu papīra formāta rezerves karti ārkārtas situācijām.

Pirms brauciena vienmēr pārliecinies, vai Tev ir visi nepieciešamie dokumenti drošam un patīkamam ceļojumam:

Derīga un atbilstoša auto apdrošināšana drukātā formātā;

drukātā formātā; Derīga pase/ID karte;

Vīza/iebraukšanas atļauja (ja vajadzīga);

Autovadītāja apliecība un automašīnas tehniskā pase;

Citi saistoši dokumenti.

Padomā arī par to, kāda valūta tiek izmantota galamērķī, uz kuru dodies un laicīgi sarūpē vismaz nedaudz skaidras naudas, jo mūsdienās joprojām daudzviet bankas kartes tiek lietotas reti.

3. Izpēti ceļu satiksmes noteikumus vietās, kuras apmeklēsi un šķērsosi.

"Nezināšana neatbrīvo no atbildības" – šo domu vienmēr vajadzētu paturēt prātā, dodoties uz ārvalstīm ar vai bez automašīnas. Katrā valstī ceļu satiksmes noteikumu var atšķirties, tādēļ ir vērts izpētīt: ātruma ierobežojumus, ceļa zīmes, noteikumus un cita veida informāciju, kas jāņem vērā autovadītājiem. Ņem vērā nosacījumus stāvvietās un to izmantošanas cenas, kā arī atgādini sev, ko darīt, ja nepieciešams aizpildīt Saskaņoto paziņojumu.

4. Veic rezervācijas laikus.

Vasaras sezonā ceļotgribētāju no dažādām valstīm ir ļoti daudz, tādēļ brīvās vietas naktsmītnēs un apskates objektos aizpildās ātri. Lai izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem, noteikti vajadzētu jau laikus rezervēt numuriņus viesnīcā, hostelī, viesu namā vai citās vietās, kurās nakšņosi vai apmeklēsi. Atceries, ka šoferim ik pēc pāris stundu braukšanas noteikti vajadzētu ieturēt pauzi. To ceļotāji var izmantot, lai dotos uz labierīcībām, izkustētos vai iedzertu kafiju. Noteikti izvairies sēsties pie stūres, ja esi noguris, jo tas paaugstina negadījumu risku.

Ceļošana ir patīkama un vērtīga pieredze, ja laicīgi par visu esi padomājis un sagatavojies. Ceram, ka Tev šie padomi noderēs, lai izplānotu savu vasaras braucienu!