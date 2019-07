Sapņu ceļojums eksotikas kārotājiem

Ceļot arvien tālāk, atklāt un izzināt arvien vairāk – ja tas ir par Tevi, un Tu sevi arvien biežāk pieķer mirklī, kad domas jau ir aizklejojušas, prātojot nākamo atpūtas ceļojuma galamērķi, ieskaties tūroperatora un ceļošanas eksperta "Novatours" ieteikumos eksotiskākiem ceļojumiem ārpus Eiropas.

Seišelu salas

Seišelu salas nereti tiek dēvētas par patiesu paradīzi. Mazā valstiņa, kas atrodas Indijas okeānā, uz ziemeļiem no Madagaskaras, sastāv no vairāk nekā 115 salām, kas katra pārsteidz ar savu īpašo raksturu un noskaņu. Daļa no tām nav apdzīvotas un savus viesus lutina tikai ar mierpilnām pludmalēm vai zaļojošu džungļu spirgtumu.

Seišelu salas ir slavenas ne tikai ar savām lieliskajām pludmalēm, fotogēniskajiem milzu akmeņiem un to, ka tās par savu medusmēneša ceļojumu izvēlas jaunlaulātie, bet arī ar virkni citur pasaulē nesastopamām dzīvnieki un augu sugām: mežonīgā vaniļa, zilie baloži, melnie papagaiļi, kokosriekstu palmas un medūzas, orhidejas un sarkanpieru papagaiļi

Trīs lietas, kas noteikti jāizdara Seišelu salās:

1. Apciemot vienu no pasaulē mazākajiem rezervātiem Vallee de Mai Reserve, kas iekļauts UNESCO Pasaules matojumu sarakstā, un glabā neskartu tropu mežu ar unikālu floru un faunu. Šeit atrodami milzu akmeņi, čūskas, reptiļi, dažādas putnu un zīdītāju sugas, kā arī iespaidīga palmu daudzveidība. Šī ir vienīgā vieta, kur sastopami jūras kokosrieksti jeb Coco de Mer – gigantiski rieksti, kas sver vairāk nekā 20 kilogramu un akurāti atspoguļo sievietes un vīrieša anatomiju.

2. Izbaudīt zemūdens krāšņumu un peldes kopā ar jūras bruņurupučiem. Nirt ir iespējams praktiski jebkur, jo ūdens ir vienlīdz dzidrs, tomēr krāšņākā un bioloģiski daudzveidīgākā zemūdens pasaule būs pie arhipelāga ārējām salām, piemēram, Alphonse salas tuvienē. Šeit vienas niršanas laikā iespējams saskatīt pat 30-40 bruņurupučus. Lai arī šie dzīvnieki ir varena izmēra un svara, tie ir ļoti miermīlīgi un pat kautrīgi, tāpēc no tiem nav jābīstas.

3. Iepazīsti pēc iespējas vairāk salu. Visattīstītākais tūrisms un bagātākais iespēju klāsts ir iekapsulēts uz arhipelāga lielākās salas Mahe, tomēr ir vērts apciemot arī citas salas. Otra lielākā sala Praslin īpaši piemērota būs tiem, kas alkst atklāt brīvdienas baudīt lieliskās pludmalēs un skatīt neticami krāšņus saulrietus. Daļa no saliņām nav pat apdzīvotas un savus viesus var vien palutināt ar klusām, mierpilnām pludmalēm vai zaļojošiem džungļiem.

Kuba

Kuba ir krāšņa pasaules oāze, kas nedaudz sastingusi laikā, un ceļojums turp ir arī kā ceļojums laikā – senlaicīgi auto, apbrīnas vērta arhitektūra un dzīve bez elektroniskajām ierīcēm. Tā arī tiek dēvēta par princesi nabaga drēbēs, jo krāšņums, ko tā glabā, ir vārdiem neaprakstāms. Kubas greznākā rota ir tās daba un lieliskie laika apstākļi.

Uz salas ir daudz parku ar kalniem, klintīm, ūdenskritumiem, upēm un ezeriem, bet tās piekrastē satiekas debeszili ūdeņi ar žilbinošām pludmalēm. Kubu ieskauj jūras biosfēras dabas liegumi, mangrovju meži, koraļļu rifi.

Trīs lietas, kas noteikti jāizdara Kubā:

1. Apciemo Kubas dvēseli Havanu. Tā apvieno arhitektūras mantojumu, tradicionālo pilsētas iedzīvotāju dzīvi un kūrortus Karību jūras krastā. Tās vecpilsēta ir iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Esot Havanā, noteikti ir vērts izbaudīt tropiskās garšas un skaņas kādā kokteiļu bārā vai dzīvās kubiešu mūzikas klubā un, protams, ļauties salsas deju ritmiem.

2. Izzini Vinales ielejas krāšņumu. Šis ir viens no skaistākajiem un vieglāk sasniedzamajiem dabas nostūriem Kubā. Sierra de los Organos kalnu grēdās ieskautā ieleja ir iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā kā Kubas kultūras un dabas pērle. Vinales ielejā atrodas daudz mazu, mājīgu pilsētiņu un ciematiņu, ko ieskauj augstās kaļķakmens klintis, priežu meži un tradicionālās tabakas plantācijas. Slavenie Kubas cigāri tiek ražoti tieši no šīs ielejas plantāciju tabakas.

3. Izbaudi tikai Kubā iespējamo. Neoficiālā Kubas atpazīšanas zīme ir tās retro auto, kas joprojām tiek izmantoti satiksmē. Dienas ekskursija pa pilsētu tādā auto noteikti būs neaizmirstamu atmiņu vērta. Vēl cita Kubas atpazīšanas zīme ir tās cigāri, kurus ir vērts iepazīt to audzēšanas vietā vai to tīšanas meistarklasē. Kuba arī nav iedomājama bez veldzējoša mohito dzēriena, salsas dejām vai kafijas.

Meksika

Pikanta kā salsa, apreibinoša kā tekila un sirreāla kā Frīdas Kallo māksla – tā ir Meksika! Meksika ir liela un daudzpusēja, un tā ir arī neaizmirstams ceļojumu galamērķis, kas dāvā gan iespaidīgu ieskatu kultūras un vēstures aizkulisēs, gan pasaulē vienu no iecienītākajām virtuvēm, gan lieliskas pludmales un dažnedažādas aktivitāšu iespējas un apburošas pludmales, dabu.

Dabas daudzveidība ir viena no lielākajām Meksikas bagātībām. Šeit atrodamas sniegotas kalnu virsotnes un tuksnesīgi klajumi, zaļojoši džungļi un baltu smilšu pludmales. Tikpat mierpilni šeit sadzīvo senu civilizāciju atstātās piemiņas un jaunas, urbānas pilsētas ar debesskrāpjiem.

Trīs lietas, kas noteikti jāizdara Meksikā:

1. Ļauties lutināšanai kādā no Kankūnas kūrortiem. Kankūna ir viens no iecienītākajiem kūrortiem pasaulē, kas atrodas Karību jūras piekrastē. Tas savu atzinību ir guvis tieši lielisko pludmaļu dēļ. Vērā ņemamā pieprasījuma dēļ, šajā reģionā ir augsti attīstīta tūrisma infrastruktūra, kas miermīlīgi sadzīvo ar vietējo kultūru un tradīcijām, tādējādi dāvājot saviem viesiem neaizmirstamu pieredzi.

Īpaši šarmanta ir Kankūnas vecpilsēta. Šī trokšņainā pilsēta ir maza un ļoti mājīga, ar daudz skaistām ēkām, vēsturiskām būvēm un harizmātisku skvēru. Ir vērts nedaudz apmaldīties ieliņu labirintos, lai, iespējams, atrastu kādu negaidītu pērli – mazu veikaliņu, kafejnīcu vai restorānu. Iepērkoties ir jābūt gatavam kaulēties, jo tā ir daļa no meksikāņu ikdienas.

2. Iepazīsti vienu no septiņiem pasaules brīnumiem Chichen Itza, kas ir arī otrs visvairāk apmeklētais arheoloģiskais objekts Meksikā. Kukulkanas piramīda Chichén Itzá, kas vietējiem iedzīvotājiem pazīstama kā „El Castillo" (pils), ir viens no jaunajiem septiņiem pasaules brīnumiem, kas savu statusu ieguva 2007. gada 7. jūlijā. Piramīda ir tieši 24 metrus augsta, ņemot vērā augšējo piramīdas platformu.

3. Apmeklē zemūdens muzeju. Muzejs atrodas Meksikā, Kankūnas ūdeņos, taču to iespējams sasniegt arī no Isla Mujeres salas. Zemūdens muzejā ir aptuveni 500 dažādās lielizmēra skulptūras, kuras ir piestiprinātas pašā jūras dibenā. Šī vieta ir ļoti iecienīta nirēju vidū, kuri papildu koraļļu rifiem un krāsainajām zivtiņām var redzēt arī citādāku un neparastāku zemūdens pasauli. Tie, kuri nevēlas snorkelēt vai nirt, muzeju var skatīt, sēžot laivā, kurai ir stikla grīda.

