TOP 5: lieliska atpūta Palangā visai ģimenei

Nav vērtīgākas atpūtas par laiku, kas pavadīts ģimenes lokā. Ideāli – ja svaigā gaisā, kustoties un kopīgi apgūstot arī ko jaunu. Palanga šajā ziņā ir dāsna, piedāvājot virkni izklaides iespēju kopā ar lieliem un maziem bērniem. Pastaigas, greznas muižas, spirgtais jūras gaiss, jautras izklaides un ne tikai!

Lietuviešu pasaku parks

Pasaku parks būs aizraujoša izklaide teju visai dienai gan lieliem, gan maziem. Tajā ar lietuviešu pasaku pasauli iepazīstina maģiskā vidē izkārtotas neparastas skulptūras, turklāt tās uztveramas ne tikai ar redzi, bet arī dzirdi un citām maņām. Pasaku parka veidošanā piedalījušies pilsētvides plānotāji un mākslinieki, lai apvienotu tajā laikmetīgo mākslu ar gadsimtiem senu folkloru. Ik skulptūra ir aplūkojama ne vien ar acīm, bet arī kā citādi "izmēģināma" – dažās var uzrāpties, citas kalpo kā šūpoles vai kā citas bērniem paredzētas atrakcijas un spēles, bet vēl citas – runā. Adrese: S. Daukanto iela 24A.

Palangas peldbaseins

Palangas peldbaseins ir multifunkcionāla aktīvās atpūtas un izklaides vieta visai ģimenei ar lielu baseinu, kas aprīkots ar straumēm, SPA centru un pirts zonu. Te vienlaikus var atpūsties 250 cilvēki. Peldbaseins ar dažādajām zonām ir piemērots jebkura vecuma apmeklētājiem – sākot no pašiem mazākajiem un beidzot ar senioriem. Peldbaseinā notiek arīdzan dažādas grupu nodarbības gan bērniem (divas reizes nedēļā), gan pieaugušajiem – piemēram, ūdens aerobika. Savukārt pirts zonā pieejamas trīs dažādas pirtis – divas tvaika un dabīgā Himalaju sāls sauna. Himalaju sālim piemīt antibakteriāla un pretiekaisuma ietekme, kā arī tas atvieglo elpošanu, mazina alerģiju izpausmes, palīdz stiprināt imunitāti un atbrīvo no toksīniem. Pieejams arīdzan pirtnieks, kurš iemāca, kā pareizi pērties, izmantot zālītes, aromātus un gaismas terapiju.

Būtisks aspekts – tas ir peldbaseins ar ilgtspējīgas attīstības filozofiju, jo elektroenerģiju tas gūst no saules baterijām, kas atrodas uz jumta, savukārt automašīnu stāvvietā pieejami elektrisko automobiļu uzlādes punkti. Adrese: Kretingas iela 23

Palangas mols un Basanaviča iela

Palangas apmeklējums nav iedomājams bez tās ikoniskā pastaigu mola jeb jūras tilta, no kura paveras brīnumskaists skats uz rietošo sauli. "L" veida mols ir 470 metrus garš un piesaista ne tikai tūristus, bet arī vietējos makšķerniekus. 19. gadsimta beigās mols tika uzbūvēts kā kuģu piestātne, taču vētras to regulāri nopostīja, līdz kuģniecībā to vairs nevarēja izmantot, tāpēc tas kļuva par iecienītu pastaigu vietu. Laika gaitā vētras un viļņi molu krietni vien sabojāja, tāpēc 1998. gadā tas tika pilnībā atjaunots uz betona pāļiem.

Nokļūt uz Palangas mola ir pavisam vienkārši – uz to ved Palangas galvenā gājēju iela, Jona Basanaviča iela, kas sākas Jūras un Kastīša skvērā – vienā no populārākajām pilsētas atpūtas vietām. Savukārt Basanaviča iela iezīmē pilsētas vēsturi, jo tur atrodas daudzas tradicionālās arhitektūras ēkas, no kurām lielākā daļa ir liecības par teju 200 gadu seno kūrortpilsētas vēsturi. Starp tām ir vieni no senākajiem villu kompleksiem "Gražina" un "Aldona", kas mūsdienās ir iekļauti valsts kultūrvēsturisko pieminekļu sarakstā. Uz Basanaviča ielas atrodas virkne kafejnīcu un restorānu, dažādi atpūtas un relaksācijas centri, kā arī norisinās dažādi pasākumi.

Birutes parks un Dzintara muzejs

Par Palangas pērli dēvētais Birutes parks ir tapis 19. gadsimta beigās, kad pēc grāfa Tiškeviča pasūtījuma to projektēja slavenais franču arhitekts Eduārs Fransuā Andrē. Savukārt neorenesanses stila bijušajā grāfa muižā mūsdienās atrodas Dzintara muzejs. Vasaras sezonā ceturtdienu, piektdienu un sestdienu vakaros parkā notiek Palangas pūtēju orķestra bezmaksas brīvdabas koncerti, savukārt septembrī, kad tiek svinētas Birutes dienas, parks iegūst īpaši krāšņas krāsas. Adrese: Vītauta iela 15.

Savukārt greznais Dzintara muzejs ir viens no visvairāk apmeklētajiem Lietuvas muzejiem, un tajā skatāma viena no bagātīgākajām dzintara un tā ieslēgumu kolekcijām pasaulē – kopumā aptuveni 30 tūkstoši vienību. Muzejā var iepazīties ar dzintara veidošanās procesu, iegūšanu, apstrādi un tirdzniecības ceļiem, bet unikāls eksponāts ir pirms 50 miljoniem gadu dzintarā sastingusi ķirzaka – pasaulē zināmi tikai septiņi līdzīgi atradumi. Acis priecēs arī atjaunotais muižas vēsturiskais interjers, kas sniedz ieskatu slavenākās Lietuvas muižnieku dzimtas – grāfu Tiškeviču – dzīvē.

Ilūziju nams "Eureka"

Ilūziju nams "Eureka" ir jautra un arīdzan izklaidējoša vieta visai ģimenei, kur laiks paies nemanot. Šajā muzejā eksponātus drīkst aiztikt, iekāpt, uzkāpt un dažādi ar tiem tiem mijiedarboties spēļu un atrakciju veidā, piemēram, izmēģināt, kā tas ir – stāvēt uz naglām, vai arī iziet cauri 3D gleznu tunelim. Šajā muzejā līdztekus izklaidei iespējams izzināt fizikas, ķīmijas un bioloģijas noslēpumus, piemēram, uzzināt, kā no citrona var saražot elektrību, vai arī izaudzēt burkā medūzu, ko paņemt līdzi uz mājām. Savukārt suvenīru veikalā iespējams iegādāt veselu lērumu neparastu lietu, kas ik mājas ballīti vai spēļu vakaru ģimenes lokā padarīs neaizmirstamu. Vārdu sakot – jautrība garantēta gan lieliem, gan maziem! Adrese: J. Basanaviča 24A