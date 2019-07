Ūdenstūrisma attīstības centrs 'Bāka' aicina Lubāna ezera apceļotājus

ŪTAC "Bāka" atrodas īpašā vietā – dabas lieguma "Lubāna mitrājs" teritorijā un platības ziņā lielākā Latvijas ezera – Lubāna piekrastē. No bioloģiskās daudzveidības viedokļa tā ir unikāla vieta ne tikai Latvijas, bet arī starptautiskā mērogā, jo Lubāns un zivju dīķi ir viena no svarīgākajām caurceļojošo ūdensputnu atpūtas, ligzdošanas un barošanās vietām. Kopumā teritorijā ir novērotas 224 putnu sugas, 185 no tām šeit ligzdo. Te sastopamas vairākas pasaulē apdraudētas putnu su-gas. Lubāna mitrāja kompleksā ietilpst arī daudz aizsargājamo biotopu – upju palieņu pļavas, neskarti augstie purvi, purvaini meži, boreālie (ziemeļu) meži, melnalkšņu staignāji, parkveida pļavas u.c.

"Bāka" un tās maģiskā un dzīvā apkārtne ir ne tikai putnu, zivju un spāru iemīļota, arī cilvēki te vēlas atgriezties atkal un atkal, lai sportiski, veselīgi un aktīvi pavadītu brīvo laiku. Centra apmeklētāju skaits ar katru gadu pieaug, lielākais pieplūdums ir vasaras sezonā, nedēļas nogalēs, kad tūristu skaits dienā ir ap diviem simtiem. Vasarā šeit ir iespēja vērot putnus, brīnišķīgos saullēktus un saulrietus, skaisto skatu uz Lubāna ezeru no laivas vai "Bākas" jumta terases.

Iznomājiet velosipēdu "Bākā" un dodieties braucienā ap ezeru, izjūtot tā patieso plašumu, vai brauciet pa meža trasi, izbaudot dabu, svaigo priežu sila gaisu un putnu dziesmas. Mums ir pieejami divi elektriskie trīsriteņi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

"Bāka" piedāvā arī naktsmītnes, centrā ir pieejamas 14 gultas vietas. "Ūdens istaba" ir divvietīgs numuriņš, "Vēja" un "Uguns" istabas – četrvietīgi numuriņi. Šī gada sākumā iekārtots vēl viens numuriņš ar divām divstāvu gultām.

"Bāka" ir ūdens ieskauta – no vienas puses Lubāns met savu vilni, no otras puses – makšķernieku mazā paradīze – Kvāpānu dīķi, kur ikviens var izmēģināt savu meistarību un veiksmi copējot. Šeit ir iespēja vizināties ar divvietīgajiem kajakiem, metot lokus caur niedru labirintiem, ar SUP airdēļiem, slīdot pa dzidrā ūdens atspulgiem. Vēlaties kaut ko ekstrēmāku? Tad noteikti izmēģiniet vēja dēli Lubāna ezerā, laižoties līdzi vējam, vai slēpojiet vasarā ar ūdensslēpēm un pūsli pie motorlaivas. Sporta laukumā ir iespēja aktīvi uzspēlēt tenisu un volejbolu, pēc spēlēm droši var doties nopeldēties uz tīro Lubāna ezera peldvietu. Savukārt ziemā te ir iespēja slidot un slēpot, vizināties ar kaitu un, protams, nodarboties ar zemledus makšķerēšanu.