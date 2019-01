Juba 13. sajandil asus seal, kus Mārupīte oja suubub Daugavasse, ristirüütlite valvepost. Esimesed teated siinsest püsivast kaitsekindlusest ulatuvad tagasi 1483. aastasse, kui seda nimetati Punaseks torniks. Torn oli nelinurkne ja kuue korruse kõrgune. Alates teisest korrusest olid tornil aknad teravkaarsete gooti stiilis võlvidega. Gooti stiili oluliseks elemendiks oli astmikviil. Ehitis on punastest tellistest, mille ülemises osas on valged krohvitud vahekiilud. Fassaad on kaunistatud dekoratiivvöödega, mis eraldavad visuaalselt korrused. Sissepääs asus enamasti teise korruse kõrgusel.

Torni jalamile tekkisid aja jooksul asulad, mida hakati juba 17. sajandil nimetama Tornise aladeks.



Torn märgistati ka 1654. aasta plaanil, pärast mida mainitakse torni üha vähem. On teada, et 17. sajandi teisel poolel asus seal juba telliseladu. Võimalik, et torn hävitati, kui 1656. aastal Aleksei Mihhailovitši väed seda piirasid.