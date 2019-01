Ajapikku Atgāzene ja Riia piirid muutusid. Tänapäeval peetakse rajooni põhjapoolseks piiriks Kārlis Ulmanise tänavat, kuid see magistraal loodi üsna hiljuti, 1981. aastal. See lõikas ära kolm Atgāzene tänavat ja eraldas Atgāzene mõisa territooriumist suure kvartali Robežu tänavani välja. Robežu tänava nimi tõendab, et millalgi kulges linna piir just nimelt siit. Atgāzene asus esialgu pealinna väravate juures.

Pärast seda, kui Atgāzene arvati linna osaks, viidi Riia piir mõisa taha. Piiriks peeti nimetut jõge, mida rahvasuus kutsuti Bieriņgrāviseks. Eihenbaums eeldab, et see kraav ja selle järsk kallas võis nime anda tervele rajoonile. Teine versioon on see, et tegemist on mõisnik Gotthard von Vegesacki perekonnanime ladina transkriptsiooniga. Mis on tõde, ei oska vist enam keegi öelda.