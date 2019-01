Aegamööda hakati Teika ümbruskonda nimetama Zemitāniks. Juba 1930. aastatel räägiti lastelehes Jaunais Cīrulītis VEF-i kvartalist, et Zemitāni ümbruskond on üks viimaseid Riia vabrikurajoone. Kuna ümbruskonnas pole pääsu veeteedele, hakkas see arenema, kui 1889. aastal rajati siia Riia–Pihkva raudteeliin. „Kaupade ja söe vedamine veeteedel on väga odav ... Üks hobune suutis enda järel vedada üht suurt paati, raudteel võis vedada ainult viit hobust, mööda korralikku maanteed 40 hobust, ebatasast maanteed mööda 80 hobust ja mööda maad 160 hobust,“ selgitati vabrikute arendamise ajalehes. Sporta Pasaule kirjutas 1935. aastal, et Zemitāni sportlaste meeskond finišeeris võidukalt Riia professionaalsetel kergejõustikuvõistlustel, mida korraldati Ziemeļblāzma pargis. See annab tunnistust Zemitāni ühinemisest Riiaga.