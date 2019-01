„Naljakas, et see nimi sinna pandi. Seda nime nõudsid visalt 1929. aastal sotsiaaldemokraadid. Tavaliselt on olemas mingisugused argumendid, mis põhjustel Riia juhtkond otsuseid tegi, kuid kahjuks ei ole õnnestunud mul midagi leida,“ räägib ajaloolane. Kõigest hoolimata elab inimeste teadvuses senini legend – mida toetab ka ajakirjandus –, et siin toimus 1905. aasta oktoobris massidemonstratsioon 50 000 osalejaga, teiste allikate alusel 100 000 – 150 000 töölisega. Kuid ajaloolane on veendunud, et see on kõigest legend. Massimeeleavaldust ei kajastanud ükski ajaleht ja pealtnägijate „mälestused“ ilmusid alles palju aastaid hiljem.

Tollane ajakirjandus kirjutas hoopis midagi muud. 1. mail 1905. aastal oli plaanis suur protestimiiting Vērmanesi aias ja 20. oktoobril pidi seal toimuma meeleavaldus, kuhu oodati osalema 50 000 inimest. Kuid meeleavaldus toimus Riia teises otsas, Pārdaugava linnaosa vanal laagriplatsil, umbkaudu Mārase tiigi ja Stradiņa haiglakompleksi vahelisel alal. Anti teada ka väiksemast miitingust Grīziņkalnsi suurimal väljakul – turuväljakul –, mis on Püha Paavli kiriku vastas. Taraga ümbritsetud Grīziņkalns, koht, kus avati teater Apollo ja kus oli palju jalgradu, ei sobinud üldse sellise massiürituse korraldamiseks.