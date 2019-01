Oma nime sai linnaosa kaitseehitiste järgi, mis ehitati tsaar Peeter I käsul 18. sajandi alguses feldmarssal Aleksander Menšikovi eestvedamisel. Tsaaril tekkis idee viia Riia merele lähemale Sarkandaugava juurde. Sõnaraamatutes on öeldud, et „skanste“ või „kants“ on väiksem nelinurkne kindlustusehitis. Just nimelt selline ehitis rajati teel linna heinamaade juurde. Raamatus „Cita Rīga“ on öeldud, et neid paiku kirjeldati juba 13. sajandi allikates. Johann Christoph Brotze 18. sajandil loodud linnaplaanis oli siin, linnakindlustest põhja pool, juba selgelt näha karjamaid. Nende heinamaade auks on Riia kaardilt siiani võimalik leida Ganību dambise tänav, mis viis vanal ajal karjamaadele. See algas Ganību väravate juurest. Tee mõlemal pool kasvasid spetsiaalselt istutatud remmelgad. Tegemist oli karjalaskmiseks mõeldud ilusa alleega.