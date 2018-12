Kui suunduda mõisa juurest mööda Jūrmalas gatvet edasi Babītese järve poole, tänava lõppu Riia kunsti- ja meediatehnikumi juures, siis näeme saja-aastaste puude vahel ristkülikukujulist küngast, mis on igast küljest ümbritsetud kraaviga. On näha, et kraavikaevamisest tekkinud pinnasest on kuhjatud küngas. „Mäletan lapsepõlvest, et seda kohta kutsuti Katkukalmistuks. Ainuke asi, mis praegu on teisiti, on see, et varem oli küngast ümbritsenud kraavis vesi. Seal sai isegi kokri püüda, ka konnad elasid seal,“ räägib Pēteris Blūms.