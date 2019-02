Milovanovs jutustab, et Ķengarags on uhke selle üle, et peamised transpordiliigid on siin alati olemas olnud.

See on tõsi, sest Ķengaragsis kurseerivad trammid, trollid ja bussid ning läbi kogu rajooni kulgeb ka raudtee. Omal ajal asus Ķengaragsi lõpus Rumbula lennuväli, mis oli Nõukogude õhuvägede lennubaas ja tsiviillennunduse lennujaam 1975. aastani, kui Riia lennujaamale anti kasutusluba.

Daugaval säilis pikka aega tihe liiklus. Mõlema kalda ja arvukate asustatud saarte vahel liikumiseks kasutati aurulaevu.