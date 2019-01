„Kuna suure ja madala osa saarest ujutab jõgi kevade saabudes üle, kasutatakse seda karjamaana. Samuti on siin aasad, kust suve jooksul saadakse kaks heinasaaki. Saare kõrgemas kirdeosas asuvad piki Väikse Daugava kallast 10–11 väiksemat majapidamist, millest suurim on Lucavsala mõis. Majapidamine on enamjaolt puidust ja on üleujutuste tõttu ehitatud 1–2 meetri kõrgusele vundamendile. Väljast on hoone piiratud kõrge palkaiaga. Majade juures kasvavad lehtpuud ja paiknevad väiksed juurviljaaiad kapsa, kartuli ja peediga. Majaomanike peamiseks elatusallikaks on piimatoodete valmistamine, sest saartel on head aasad ja karjamaad ning toodete Riia turule transportimine üsna mugav (Lucavsalal on umbes 150 lehma). Rentnikud teenivad kasumit Riia Daugavmala saeveskil, Zaķusalal ja Daugaval püütakse kala. Kokku elab saarel umbes 100 inimest. Lucavsala on maismaaga ühendatud Pārdaugava poolt Oskara tänavalt, kuhu ehitati üle Bieķengrāvise kulgev sillaga kivitamm. Samuti pääseb Riiga ja Zaķusalale paadiga mööda Daugavat.“