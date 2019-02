Lipke memoriaal kehastab oma piiripealse asketismi ja lakoonilisusega selget ja täpset mõtet. See mõjutab kõiki meeli: nägemist, kuulmist ja haistmist. Kuuris teeb külastaja läbi emotsionaalse teekonna, otsides labürindist saladusi. Külaline läheb mööda perimeetrit, seejärel tõuseb pööningule ja jõuab luugi juurde. Siit võib ta vaadata keldrisügavusse, kuhu on taasloodud puidust naridega ajalooline punker, mille mõõtmed on 3 × 3 × 3 meetrit. Pööninguruumis on muuseumi peasaal ja selle katuses on augud, mida läbistavad vabadust tähistavad päikesekiired sellest lähedasest, kuid keelatud välismaailmast.

Tumeda labürindi kontrast heleda päevaga toob meditatiivse teekonna transist tagasi ümbritsevasse tegelikkusesse. Erinevalt teistest maailmakuulsatest juudimuuseumitest tugineb selle memoriaali kontseptsioon ja juhtmõte ainult tinglikult algupärasele kohale, pääsenute tunnistustele ja mälestustele. Filosoofiliste kontseptsioonide ja arhitektuuri keeles saab memoriaali külastusest inimese jaoks sümboolne rännak hämaral teekonnal valguse, vabaduse, lootuse ja usu ehk inimkonna väärtuste poole, kui ümberringi valitseb tõeline põrgu.

Hoone esimesel korrusel asub augu ümber veel üks tee, aga augu kohale on ehitatud sukkah ehk onn, püstkoda, kaunistatud seintega majake, mis on juutide sümboolne pelgupaik karmi ja halastamatu välismaailma eest. Külastajal on lubatud sinna pilk heita ainult läbi akna. Alles kuuri teisest otsast väljudes näeb külastaja ehitist väljastpoolt ja saab hinnata selle suurust Ķīpsala saarel vaikses aias, kus siiani seisavad vanad õunapuud. Sukkah' kavandi autor on Kristaps Ģelzis.“