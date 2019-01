Jūsu pārlūkprogramma neatbalsta HTML5 video tagu. VAATA MARSRUUTI „Ķīšezersi läheduses asub Riia parim elurajoon – Mežaparks, mis piirneb tüüpiliste väljendusrikaste tehase- ja töölislinnaosadega (Sarkandaugava, Čiekurkalns, Mīlgrāvis),“ öeldakse 1938. aastal ilmunud vestmikus. Näib, et see suund on püsima jäänud, ja ka praegu on Mežaparks Riia prestiižseim linnaosa. See on koht, mis oli algusest peale mõeldud linlaste puhkekohaks. Kuna eri ajastutel on siin ikka kogunenud Läti haritlased, võib uskuda, et see koht peidab endas palju huvitavaid lugusid kohalikust elust. Kahjuks said jõukus ja haritlased ka selle koha needuseks ning linnaosa kannatas palju sõdade ja poliitika tõttu.

Keisarwaldi jumalik maailm

19.–20. saj vahetusel olid Lätis väga populaarsed igasugused seltsid, sealhulgas spordiseltsid ja need, mis keskendusid tervislikule eluviisile. Baltisakslaste spordiselts Keisarwald ehk Ķeizarmežs andis sellele kohale ka nime. Hiljem kujunes sellest nimi Mežaparks, mis sisaldab parklinna mõtet. Seltsil oli lipukiri „Linnaseinte vahelt jumalikult kaunisse Keisarwaldi maailma!“. Seal tegeleti väga aktiivselt jalgrattasõidu, purjetamise, sõudmise, jooksmise, uisutamise ja teiste looduses harrastatavate spordialadega. Selles kohas oli oma ajastule vastav taristu: paadisillad, supluskoht, tenniseväljakud, metsarajad ja muu sarnane.

Saksa spordiselts Kaiserwald (Ķeizarmežs) rajati Mežaparksis 1903. aastal praeguse Annase mõisa maadel, mida selts Riia ehitusseltsilt rentis. Foto: Zudusī Latvija Enne esimest maailmasõda oli selts Kaiserwald Läti kõige suurem spordiühing (ligikaudu 1400 liiget), mis pakkus väga laia spordialade valikut. Foto: Zudusī Latvija

Algsest üheksast spordisektsioonist sai kiiresti 14, kus tegeleti kõige erinevamate spordialadega. Foto: Zudusī Latvija Siin sai looduses puhata väga erineval moel. Seda sai teha veel ja jääl, kuival maal ja pargis ning rohealadel. Foto: Zudusī Latvija

Kuidas Mežaparks sai oma eelmise nime Ķeizarmežs, ei ole tänini selge. „Paljude autorite kinnitusel tuleb juuri otsida 1621. aastast, kui Mīlgrāvise rannikul maabus Rootsi vägede dessant, mis varsti ühines mööda maismaad Pärnust tulnud kuningas Gustav II Adolfiga. Siit juhiti sõjalist tegevust Riia vastu, mis lõppes linna langemisega. Nende sündmuste mälestuseks nimetati metsaala esmalt Kuninglikuks metsaks, pärast asjaolude muutumist kasutati nime Ķeizarmežs,“ kirjutab oma noorpõlve mälestustest raamatus „Rīgas svārki mugurā“ Andrejs Johansons.

See maja koos hoonetega, mis asuvad ehitiste juures Sudrabu Edžuse tn 3 ja 7, moodustavad Ķeizarmežsi kõige vanema osa – Agte villa. 2000. aasta paiku ehitati hoone ümber arhitekt E. Lipiņa projekti alusel. Alates 2009. aastast asub seal Gazpromi Läti esindus. Foto: Zudusī Latvija Praeguseks Riiaga kokku kasvanud Mežaparks oli tollal puutumatu loodusega mets, kuhu otsustati linna 700. aastapäevaks rajada peenele maitsele vastavad villad koos koolide, laste mänguplatside ja teiste mugavustega. Roheala kavandamisest võttis loomulikult osa Riia aedade isa Georg Kuphaldt, linnaarhitekt Reinhold Schmaeling ja teised selle ajastu suurkujud. Esimesed eramajad valmisid 20. saj algul praeguse Hamburgase tänava ümbruses. Üks esimesi hooneid oli maja Sudrabu Edžuse tn 1, mis kuulub kunagise linnainseneri ja Mežaparksi loomise ühe algataja Ādolfs Agte sugulastele. Maja ehitati juugendstiilis Berliini arhitekti Albert Gisike kavandi alusel. Maja valmimise järele valvas Friedrich Schefeldt. Praegu lehvib seal Vene gaasigigandi Gazpromi lipp.

Suvemaja Villa Adele Hamburgase tänaval Ķeizarmežses (alates 1923. aastast Mežaparks) Riias. Postkaart. Arhiivifond LVKFFDA. Dokument nr: 88183

Algupäraselt tekkis Mežaparksi keskus Hamburgase, Libeka, Anna Sakse (tollal Samsoni tn) tänava ja Kokneses prospekti ristumispaika. Tollal oli see koht suuresti baltisakslaste asula. Praegu on nende tänavate ühinemiskohal mälestusmärk küüditatud lastele, kes hukkusid Siberis. See mälestusmärk asus varem skvääris teisel pool teed. See on väga sobiv paik, kus alustada tutvumist Mežaparksiga.

Parimad arhitektuurinäited

1920.–1930. aastatel kogunes siia Läti haritlaskond. „Mingis mõttes on Mežaparks rahva saatuse peegel. Siin elasid väljapaistvad inimesed paljudest valdkondadest: haridus, kultuur, teadus, kunst, rahvamajandus, poliitika ja ühiskond. Siin elasid arstid, arhitektid, insenerid, muusikud, kirjanikud, õpetajad, vaimulikud, direktorid, juristid, kindralid, kolonelid, ministrid,“ kirjutab Jānis Krastiņš raamatus „Mežaparks“. Igal arenguetapil eristus Mežaparks oma moodsa stiiliga. Kõigepealt levis uudne juugendstiil. Seejärel hakkasid populaarsust koguma alpi- või Šveitsi stiilis suvilad (Cimzese tn 1, Poruka tn 18, Siguldase prospekt 19 ja 27). Võib märgata, et paljud majad sobisid suurepäraselt kokku männimetsase maastikuga. Muidugi võib siit leida ka rahvusromantismi näiteid. Siit võib leida 1920.–1930. aastate populaarseid funktsionalismi või Bauhausi pärleid, näiteks poega maja Koknese prospekt 18 või maja Meža prospekt 26.

Poega üürimaja Kokneses prospekt 18, mis ehitati 1934. aastal funktsionalistlikus stiilis arhitekt G. Rozenbergi projekti alusel. 1930. aastate teisel poolel asus maja teises tiivas juuksuritöökoda ja Mežaparksi apteek. Apteek asub seal ka praegu. Foto: Zudusī Latvija

Just kõigi nende hoonete pärast sai Mežaparks 1983. aastal ehitusarhitektuuri mälestise staatuse, mida kaitseb riik. „Peale teist maailmasõda Mežaparksi hoonestuses ei koguse ega ka kunstistiili mõttes märgatavaid muutusi enam ei toimunud. Kui just mitte pidada stiiliks käest lastud looduskeskkonda ja lõputut metsistumist,“ kirjutab Jānis Krastiņš. Muidugi säilisid majad, mis olid ehitatud stalinliku ampiiri stiilis, kuid kahjuks levis komme lihtsa tellise abil soojustada majade fassaade, mis olid ehitatud klassikalise funktsionalismi stiilis, ja paigaldada akende ette trelle ... Uuemal ajal valitses jällegi kõikjal raha. Majadele tekkisid uued omanikud ja paljudesse kohtadesse ehitati hooned, mis ei sobinud ümbrusega kokku. Ka paljud õigusjärglased ei tulnud tagastatud majade korrastamisega toime. Seda on näha professor George von Tiesenhauseni projekteeritud ilusate kaksikmajade pealt, mida on Mežaparksis õige palju. Tavaliselt on nendel majadel kaks omanikku ja üks pool majast on restaureeritud, aga teine pool on korrast ära või värvitud teist värvi.

Õigeusu peapiiskopi mõis

Nagu juba eespool selgus, oli Ķīšezers selle piirkonna esimene puhkekoht. Selle koha puhul ei saa jätta meenutamata ühte huvitavat maja. „Rändur lähenes väravale Riia kõige suurema järve, Ķīšezersi kagusuunalt. Otse järve kaldal, nn peapiiskopi mõisa juures asus väike puukirik. See mõis oli 19. saj keskpaigas Riia õigeusu piiskopi suveresidents. Kui õigeusu piiskopi talveresidents anti üle katoliiklastele, valis piiskop selle suvituskoha ka talviseks elupaigaks,“ kirjutatakse 1933. aastal ilmunud reisijuhis „Rīgas vārtos. Priekšpilsētas, nomales, apkārtnes“ (säilitatud on algupärane kirjeldus).

Mõis Sorgenfrei (sks muretu) asus Pakalniešu tänava ja peale sõda tekkinud peenarde vahel. Mõisa lähedal on osaliselt säilinud endine pargiala. 20. saj alguses oli see Kremerta (omaniku nimi oli Kremmert) mõis, hiljem perekonna Ostvaldu (Ostwald) oma, 1930. aastatel kuulus Riia linna valdusesse. Hooned mõisa territooriumil lammutati 21. saj alguses. Foto: Zudusī Latvija

Selle suvituskoha park on kuulus oma suurte tammede poolest ja seepärast kutsub rahvasuu seda kohta Ozolkalnsiks. Seal asuvad paljude esimeses maailmasõjas hukkunute hauad. Ozolkalnsist leiab ka Riiale kõige lähema linnamäe. See on Ķīšezerse juures. Tavaliselt kutsutakse seda kohta Sudrabsala või Ķīšezerse linnamäeks. „Räägitakse, et enne esimest maailmasõda oli see üks Riia venelaste armastatuimatest kohtadest, kuhu puhkama sõideti. Nad sõitsid siia hulgakaupa, võtsid kaasa pere söögivaru üheks päevaks ja loomulikult ka samovari tee keetmiseks. Vene seltsid korraldasid seal pidusid, erksaid sündmusi, mis toimusid koos lippude, orkestrite ja kooridega. Nii kirikus kui ka selle ümbruses tähistati laialdaselt jaanipäeva. Mõisa juures oli laevasadam, kus enne sõda (kuid mitte enam hiljem) sõitsid laevad reisijatega Ķīšezersi järvel. Laevad kuulusid A. Augstburgile, kes muuseas korraldas ka laevaühendust Pārdaugavaga. Peale sõda korraldas Ozolkalnsist majapidamist Läti õigeusu kiriku peapiiskop Jānis Pommers üksinda. Ta mõrvati 11. oktoobri öösel vastu 12. oktoobrit 1934. aastal,“ kirjutab Riia ja eriti Mežaparksi ümbruse kohta oma memuaarides „Rīgas svārki mugurā“ Andrejs Johansons, asudes ise juba emigratsioonis Rootsis. Huvitav on asjaolu, et trammiga sai Mežaparksi sõita juba 20. saj alguses. 1901. aastal hakkas sinna sõitma hobutramm, mis vahetati 1910. aastal elektritrammi vastu. Ainuke erinevus seisnes selles, et tollane tramm tegi ringi, sõites kuni Brasa peatuseni (tollal nimetati Brasla peatuseks) ja edasiminekus tuli ületada raudtee. Teises suunas sõitmiseks tuli vahetada transpordivahendit. Linnavalitsus plaanis juba 1913. aastal ehitada üle raudtee silla, kuid algas sõda ja mõte teostati alles pool sajandit hiljem, kirjutab Jānis Krastiņš. Uhke ja traagiline saatus Skatos un klausos

Priežu zaros sausos

Iešalcas vēji.

Koks, tu, kas pret nāvi

Augsts un varens stāvi,

Vai tu nodrebēji? Veronika Strelerte luuletus Mežaparki kohta. Kunagist idüllilist elu Ķīšezerse järve kaldal suvemõisate ajastul kujutas korduvalt oma luuletustes baltisaksa poetess Maria Karlita Gleye, kes hiljem avaldas töid Zürichis ja Leipzigis. Gleye veetis siin oma lapsepõlve. „See ei olnudki väga lühike aeg, mis lõppes 1938. aastal. Stokholmase tänaval Mežaparksis elasid ka Arveds Švābe ja Veronika Strēlerte.Seal toimetati suurem osa „Läti keele vestlussõnastikust“, seal tehti osa uurimistööst, mille hulgas oli ka Švābe kuulus kogumik „Voolamised ja allikad“. Mežaparksi meeleolusid peegeldab Strēlerte luuletus mõtisklusega tuulisest õhtust, mis algab ridadega.

Isegi kui tahaks, ei suudaks meenutada kõiki rohkem või vähem tähtsaid ühiskonnategelasi, kes on kunagi Mežaparksis elanud ja keda olen ise tundnud, keda olen näinud trammis, bussis, jalutuskäikudel või olen lihtsalt teadnud nende elukohta. Lasteraamatute illustraator ja kirjanik Margarita Kovaļevska ajakirjanikust abikaasa Kārlis Videnieksiga, küsitav ja üldse saladuslik Lāciste paar – Jūlijs Lācis ja Rūta Skujiņa –, Ulmanise valitsuse ministrid Apsītis ja Veitmanis-Videnieks, Riia daamide seas kõrgelt hinnatud homöopaat Lūkins ...,“ kirjutab Johansons. Tema naabruses elasid Jānis Jaunsudrabiņš, Kārlis Skalbe, siinsamas lähedal üüris villat Velta Toma.

Postkaart. Elektritramm Ķeizarmežses. 1911. aasta. VRVM 173906/3. Postkaart. Elektritramm Samsona tänaval (praegune alguspeatus A. Sakse tänaval). Parempoolne hoone on Eiste villa. Umbes 1910. aasta paiku. VRVM 173906/1.

Üks esimesi, kes asus elama Poruka tänavale, oli teose „Valmiera poisid“ autor Pāvils Rozītis. Tema sõber ja ka Mežaparksi elanik kirjanik Jānis Jaunsudrabiņš, tõi Pļaviņasest kirsiistikud Rozītise aia jaoks, kirjutab Saulcerīte Viese. Selles majas käisid tihti külalised: Jaunsudrabiņš, Ādolfs Erss, Jānis Zālītis, Arveds Švābe, Jānis Grīns, Edvarts Virza, Valdis Grēviņš ja teised tollased haritlased. Paljud neist asusid lühikese aja jooksul sinna elama ja ehitasid endale silmapaistvad kodud.

Ühepereelamu, ehitatud 1936. aastal insener K. Jansona projekti alusel. Hoone on üks funktsionalistliku stiili eredaim näide. Maja Poruka tn 10, mille omanik oli Žanim Celmam, kes emigreerus teise maailmasõja ajal. 1944. aastal asus majja elama Augusts Kirhenšteins. Foto: wikimapia.org

Ka pärast sõda elasid Mežaparksis tuntud inimesed. Teadlane ja Läti NSV ülemnõukogu esimees Augusts Kirhenšteins, kelle juurde kogunesid pidutsema kõik tollased haritlased, elas Poruka tn 10. Ka praegu võib vaadata luksuslikku Danzigeri villat Stokholmase tn 33, kus elas kirjanik ja Läti NSV ministrite nõukogu esimees Vilis Lācis. Mežaparksis elas ka filosoof Pauls Dāle, Skulmju-Dimitersi kunstnike dünastia ja teised suguvõsad.

Vilis Lācise villa, mis on ehitatud 1958. aastal Stokholmase tn 33. Praeguseks on hoone müüdud. Foto: City24

Tragöödia ja tagajärjed

Mežaparksi Stokholmase ja Pēterupese tänava ristumiskohas asub mälestusmärk 1941. ja 1949. aastal küüditatud lastele. Mälestusmärgi autor on Dzidras Jansones. See avati 1993. aastal. Foto: DELFI Kahjuks tuleb öelda, et selle koha rikkus ja ilu said talle needuseks. Teise maailmasõja ajal valitses Mežaparksis hirm. Kuna uhketes majades elasid jõukad inimesed, haritlased ja riigi saatusega seotud inimesed, tapeti või saadeti Siberisse suurem osa perekondadest juba nn hirmsal aastal (1941). Kui Natsi-Saksamaa väed vallutasid omakorda Riia, siis saadeti Salaspilsi laagrisse ja Biķernieki metsa juutide perekonnad ja teised inimesed, kes ei toetanud okupatsioonivägesid. Kui sakslased 1944. aastal Riiast taganesid, siis õhkisid nad Daugava sillad ning süütasid Mežaparksis põlema palju luksuslikke ja väärtuslikke maju. Nõukogude võim paigutas omakorda üsna kiiresti suurematesse majadesse sanatooriumid. Kohalikud elanikud, kes on siin põlvkondade kaupa elanud, mäletavad veel pidžaamadesse riietunud sõdureid tänavatel jõlkumas ja röövimas kõike, mida aga tahtsid, ning öösiti võtsid nad kasutusele vägivalla ...

Mälestusmärk küüditatud ja Siberis hukkunud lastele oli varem teisel pool tänavat asuvas skvääris, mis nüüd on eravalduses. Foto: DELFI Emigratsiooni suundunud omanikest mahajäänud korteritesse asusid elama Nõukogude ohvitseride ja kindralite perekonnad. "Hamburgase tn 6a majas hõivas kindral Vaškevitš 257 ruutmeetrit pinda, Stokholmase tn 34 omastas kindral Rogov 225 ruutmeetrit. Balti sõjaväeringkonna ülem kindral I. Bagramjan osutus vähem nõudlikuks. Hamburgase tn 9 majas võttis ta endale „ainult“ 157 ruutmeetrit," räägitakse ajalehes Neatkarīgā Cīņa 1993. aastal avaldatud artiklis. Mežaparksi tšekaa osakond asus luksuslikus Šveitsi stiilis hoones Dancigase tn 4. Sellest kirjutab oma raamatus „Mežaparks. Männimetsa linn“ Saulcerīte Viese. Üleliiduline spordiühing Spartak võttis üle lahkunud sakslastest mahajäänud spordikompleksi Ķeizarmežs.

Algas kurb aeg. "Inimesed läksid koju ja veetsid õhtuid rasvalambi valguses," kirjutab oma raamatus Viese mälestustele toetudes Gunta Rudzìte. "Muutused olid uskumatud ja imestama panevad. Oma lapsemõistusega ei saanud ma siis veel paljust aru. Miks kütta tara ja mööbliga, kui lähedal on olemas mets? Miks ei või jäätmeid maha matta aianurka, vaid tuleb visata hunnikusse maha mõlemale poole trepiastmeid? Ilusad puud raiuti maha. Lillepeenarde asemele tulid kartulivaod. Lapsed ei mänginud enam aias nagu varem, vaid kambas tänaval."

Sarkandaugava küljel, metsa ääres, kus praegu on õigeusu kirik, asus Saksa okupatsiooni ajal koonduslaager juutide jaoks. Nõukogude ajal oli seal sõjavangilaager. Aeg läks, inimesed harjusid uute oludega. Need, kes ei harjunud, küüditati ja tapeti, näiteks nn Prantsuse rühm, mis tegeles prantsuse keele õppimise ja kultuuriga, või Roerichi liikumisega seotud inimesed.

Laste raudtee 1950. aastatel. Foto ajalehes Cīņa. Tühjadele kruntidele hakati ehitama väikeseid eramaju, mille ümber hariti peenraid, kuid 1950. aastatel ehitustegevus soikus. Vanu „kodanlikke“ maju asus aga purema ajahammas. Seda asjaolu näitlikustab Saulcerīte Viese. Stokholmase tänaval on koht, mida siiani kutsutakse Rehvimäeks. Nõukogude ajal harrastati siin väga omapärast arusaama ilust. Ilus männimetsaalune liivaluide laoti täis vanu rehve ja kaeti raudtee-ehitusel kasutatavate puidust liipritega. Praeguseks on autorehvid ära veetud ja koht korrastatud. Huvitaval kombel ei ole Mežaparksi ehitusreegleid kunagi muudetud, neid lihtsalt ignoreeriti. Näitena võib tuua tarad, mis on ka praegu olemas. Alguses pidid need reeglite järgi olema läbivaadatavad.

Rehvimägi Stokholmase tänaval. Saulcerīte Viese foto raamatus „Mežaparks. Männimetsa linn“. Rehvimägi 2018. aastal. Foto: DELFI

Nõukogude ajal nimetati seda linnaosa tihti Stalini rajooniks. Linnaosa otsustati anda töölisklassile puhkamiseks. Seepärast rajati männimetsa huvitavad ja olulised objektid. 1950. aastal rajati siia kultuuri- ja puhkepark Mežaparks. Rajati kõnniteed, istutati pärnaallee, mis viis laululava juurde, ehitati Roheline teater ja lõbustuspark lastele koos raudteega männimetsas, mille kavandas Arturs Reinfeldts ja mis oli paljude laste unistuste paik. Mežaparksis oli kino kohas, kus praegu asub laste mänguväljak. Siia ehitati paadisadam ja torn langevarjuhüpeteks. Hiljem rajati moodne jäähall ja suusakeskus.

Roheline teater skulptuuridega, kus töölisi on kujutatud rahvarõivastes. Keskel asub Stalini portree. Foto foorumist.

Laululava

Mežaparksi lauluväljak 2018. aasta mais. Foto: Michael Ignats, Aerolatvija.lv

Mežaparksi üks tähtsamaid rajatisi on 1955. aastal ehitatud laululava. Lava avati Nõukogude Läti III laulupeoga, millega tähistati Läti Nõukogude Liidu koosseisu astumise 15. aastapäeva. Lava autorid on Vladimir Šnitnikov, Gunta Irbīte ja Karīna Dannenhirša. Erinevalt varasematest puitehitistest rajati lava vundamendile. Seda kaunistasid ideoloogilised skulptuurid, mis pärast remonti 1990. aastatel eemaldati ja pandi hoiule Riia mälestiste ameti maale Varoņu tänaval, kus need on siiani. Nõukogude ajal toimus siin rahvuslike saavutuste näitus, mille eksponaadid (nagu siis öeldi, defitsiitsed kaubad) olid lääneriikides igas poes saadaval. Kuid ei saa eitada, et see koht on aastakümneid olnud läti kultuuri jaoks oluline ja toob kokku tuhandeid inimesi. Praegu tehakse laululaval suuri restaureerimistöid, mis peaksid valmis saama 2018. aasta juuliks, et võtta vastu laulupeol osalejaid, kes tähistavad riigi sajandat aastapäeva.

Loomaaia saatus

Tundub, et Mežaparksis on üks koht, kus on viibinud iga riialane. Kui esimene tänapäevane loomaaed rajati 1752. aastal Viinis, siis Riias Ķeizarmežses rajati see 1912. aastal. „Ametlikult avati Riia loomaaed 14. oktoobril 1912, kui ametlikus õhkkonnas kirjutati alla vastuvõtmisaktile. Ühing Riia Loomaaed rajas annetuste toel täiesti moodsa loomaaia, kus oli 267 looma 88 liigist, ning nende arv kasvab jõudsalt. Enamasti oli tegu Läti ja Venemaa loomariigi esindajatega,“ räägitakse raamatus „Rīga – 800 gadagrāmatа“.

Loomaaia tormilise arengu katkestas esimene maailmasõda. 1917. aasta lõpuks see põhimõtteliselt suleti. Osa loomi viidi Saksamaale, ülejäänud tuli hukata. Käisid jutud, et kiskjad lihtsalt sõid paljud loomad ära. Peale esimest maailmasõda oli Riias palju ilma vanemateta lapsi ning seepärast korraldas sotsiaalhoolekande osakond vähekindlustatud lastele suvelaagri loomaaia territooriumil Ķīšezerse järve juures. Alles 1933. aasta septembris avati loomaaed uuesti ja 1935. aastaks oli see täielikult taastatud, kuid laager suleti. 1930. aastate lõpuks saavutas loomaaed endise uhkuse ja mitmekesisuse.

Kuid sõja ajal olid asjad jälle halvasti. Kui sakslased linnast lahkusid, ähvardas loomi evakueerimine. Kuid seekord kogus juhtkond salaja loomadele toidureservi ning loomad jäeti sinna, kus nad olid. Isegi loomaaia direktor peitis ennast hernehirmutise kuju sees loomaaia muuseumis, et ärasõidust kõrvale hoida. Imelisel kombel õnnestus tal tõepoolest kõik loomad päästa, räägitakse raamatus „Rīga – 800 gadagrāmatа“. Nõukogude ajal loomade arv ainult kasvas. Rajati ka akvaarium, kuid kahjuks tähendas see seda, et loomade aedikud tuli teha kitsamaks. 1980. aastatel tehti loomaaias kapitaalremonti.

Mežaparks. Loomakujud 1938. aastal. Foto: Zudusī Latvija

Inimesed loomakuju juures. 1930. aastad. Foto: Zudusī Latvija Sāvienase põhikooli kuuenda klassi õpilased tiigri ja karu skulptuuri juures Riia loomaaias. 2. juuni 1937. aasta. Foto: Zudusī Latvija

Pärast iseseisvuse taastamist kukkus loomaaia külastajate arv viis korda. Kuid hakkas siis aja jooksul jälle kasvama. Loomaaia üks eredamaid hetki oli 1990. aasta, kui sündis elevandipoeg Zuze, kellest sai ruttu rahva lemmik. Kuus aastat hiljem kingiti ta Kobe linna loomaaiale Jaapanis. Veel tänagi kahetsevad paljud mööda loomaaia tühja aedikut kõndides, et Riias ei ole enam elevante. Kuid alles hiljuti rajati loomaaeda kaelkirjakute maja, samuti troopikamaja, akvaarium ja paljud teised huvitavad väljapanekud, mille üle võib uhke olla. Praegu ehitatakse loomaaias ekspositsiooni „Aafrika savann“, mille valmimist plaanitakse riigi 100. aastapäevaks.