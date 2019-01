Mis puutub aga Nordeķu mõisasse, siis selle puhul on tegemist teist laadi looga. Nordeķu mõis on tänini säilinud hoolimata linna sihikindlast tahtest see 1970. aastatel hävitada. See eksisteerib ikka veel. Nordeķu mõis asub siin alates 16. sajandist. Võimalik, et Nordeķu mõis ehitati Buļļu tee juurde, aga samahästi on võimalik ka see, et Buļļu tee rajati mõisa juurde. Igal juhul tekkis tänavavõrgustik sinna austusest kohalike säilinud mõisate vastu. See tänavavõrgustik ei läbi neid, seega saame mõisaid näha ka tulevikus. Seda, kui lihtne on neid kohti kaotada, saame näha Buļļu tänaval, mida laiendati 1970. aastate alguses. Praegu kulgeb osa tänavast mõisakompleksi majapidamishoonete kõrvalt, kus lammutati kolm-neli 18. sajandi hoonet. Need ei olnud eriti heas korras, kuid siiski olid seal. Nordeķu mõis oli Riia suurim 18. sajandi mõisakompleks. Sealsed elanikud andsid nime ka oma ümbruskonna paikadele. Pikka aega oli tuntud Nordeķu aiandus. Läti iseseisvuse ajal kasvatati seal maikellukesi ja sireleid. Blūms jutustab, et hiljem loodi aiandusettevõtte Rīgas Zieds.